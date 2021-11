Colonia Caroya: corte en la ruta 9 reclamando titularización de terrenos y servicios públicos

Alrededor de 37 familias junto al Polo Obrero cortaron la ruta 9 norte, en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, en reclamo de titularización de terrenos y la conexión de servicios públicos esenciales como los de agua y energía eléctrica.

El piquete se desarrolló más precisamente a la altura de Arcor. El corte fue total y se realizó una olla popular a la vera del camino. La medida de fuerza forma parte de un plan de lucha que las familias de Malabrigo vienen realizando.

El corte fue protagonizado por mujeres, trabajadoras precarizadas, y jóvenes que están luchando para que nada siga como está. La pelea por servicios esenciales es parte de una lucha de conjunto por la tierra y la vivienda, por trabajo genuino y tiene en las compañeras un factor clave.

Al respecto, Brisa Quipildor, una de las voceras de la lucha, desde el corte manifestó que “el intendente se niega a tener una mesa de diálogo. Pero se equivoca si piensa que vamos a bajar los brazos. Además, hoy en la medida de fuerza más familias se sumaron. El plan de lucha va a continuar, lxs vecinxs están decididos a conquistar lo que corresponde. Tenemos derecho al agua y a la luz”.

Este no es el primer corte que las familias de Barrio Malabrigo realizan: meses atrás cortaron la ruta, medida que se levantó mediante un acta acuerdo que, entre otros puntos, ponía en pie una mesa de diálogo que el intendente después incumplió.

“El intendente no cumplió ninguna de las promesas que hizo en el acuerdo que firmó, la mesa de diálogo, el informe catastral. En el barrio viven niños, ancianos, personas con discapacidad crónica. El intendente tiene que responder a todos los reclamos. Vamos a continuar organizándonos”, cerró Brisa.

En tanto que la dirigente provincial del Polo Obrero, Silvina Vivas, manifestó: “Hace años que familias de Barrio Malabrigo no cuentan con servicios públicos esenciales. Hace 7 años que están sin agua, sin luz y sin ningún servicio por entera responsabilidad del intendente Horacio Brandan”.

“La única razón por que no cuentan con derechos esenciales es la posición del intendente, que no quiere firmar el permiso para que las obras se hagan. La posición de Brandan es inconstitucional, el acceso al agua es un derecho humano adquirido. Sin embargo, el intendente del PJ se ubica por fuera de toda normativa. El Polo Obrero apoya a fondo la lucha de las familias de Malabrigo, reclamamos que se efectivicen los servicios y que la tierra y la vivienda sean para lxs trabajadores, no para los especuladores”.

La medida de fuerza es la continuidad de todo un plan de acción en defensa de la tierra y la vivienda para las familias trabajadoras, que vienen impulsando el Polo Obrero y el Partido Obrero. En ese sentido, se realizó un acto en el Concejo Deliberante de Córdoba capital, en el que tomaron la palabra representantes de ocupaciones de tierra y la concejala del FIT Cintia Frencia, la candidata a Diputada Nacional Soledad Díaz y el vocero de la organización piquetera Emanuel Berardo.

Enfrentemos el déficit habitacional, mediante la organización y la lucha independiente. Enfrentemos el ajuste con la izquierda.