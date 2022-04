Culminó el acampe piquetero de 48 horas, sigue el plan de lucha

Federico Imas @ojoobrerofotografía.

Luego de 48 horas de movilización y acampe, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con réplicas en 15 provincias y 122 ciudades del país, culminó el acampe piquetero contra el ajuste del gobierno y el FMI. Los piqueteros anunciaron la continuidad del plan de lucha.

El gobierno intentó bloquear el acampe ni bien comenzada la jornada de lucha, el miércoles a las 14 horas, con un megaoperativo policial coordinado con la Ciudad de Buenos Aires, que intentó requisar carpas e impedir la instalación de las familias obreras frente al ministerio.

Ver más

A pesar de la contundente movilización de decenas de miles de trabajadores desocupados, quienes se organizaron en distintos turnos para mantener el acampe durante dos noches, enfrentando las inclemencias del tiempo y el frío, el gobierno volvió a darle la espalda a los reclamos populares, reivindicando el acuerdo de ajuste suscrito con el FMI, que implica más desempleo y el cierre de los programas sociales, el ajuste sobre los alimentos y la regimentación de los programas sociales existentes.

La lucha piquetera fue sumando adhesiones durante todo su desenvolvimiento. Los testimonios de decenas de compañeras y compañeros que hablaron ante los medios de comunicación nacionales reflejaron la situación que se vive en las barriadas obreras y populares, explicando que son trabajadoras y trabajadores con oficio que reclaman empleo y denunciando la miseria que se vive en el país, con un Potenciar Trabajo de $16.500 que no alcanza ni a la mitad de la canasta alimentaria.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, señaló que esta medida extraordinaria no tiene antecedentes en los últimos 50 años, por su extensión nacional, alcance, masividad y autogestión. “Votamos dos cosas: asambleas en los barrios para discutir la continuidad del plan de lucha y continuidad inmediatamente si no hay respuesta, porque va a haber acampe, cortes de ruta y movilización, si no hay respuesta”, exhortó a los manifestantes, quienes en una acto-asamblea votaron positivamente.

Los piqueteros reclamaron, durante los dos días, una reunión con el ministro Zabaleta, luego de un fallido encuentro el lunes 28, donde no recibieron respuestas satisfactorias. Desde el ministerio afirmaron que no iban a recibir ningún reclamo con una movilización y corte vigente, para luego intentar confundir a la población señalando que habrían ofrecido 2 o 3 puntos de 4 reclamos de los desocupados, lo que fue desmentido contundentemente por las organizaciones piqueteras.

Desde la Unidad Piquetera reclamaron una reunión con el gobierno, mientras se realizan los preparativos de la próxima medida de lucha, que habría sido fijada por el Plenario Piquetero Nacional para el 13 de abril próximo.