El Plenario nacional piquetero, en marcha

En las últimas horas el país fue sacudido por una enorme movilización piquetera que impactó fuertemente en la situación política. Todas las variantes de la “grieta” salieron a atacar la acción del martes 15; a la cabeza, claro, los Lanata y los Feimann, quienes sacaron a relucir todo su arsenal antiobrero y hasta racista. La mayoría de los medios, el gobierno y sus voceros salieron a castigar una acción de masas que por sus reclamos, reivindicaciones y métodos es la más fuerte oposición al ajuste, cuestión que está en el centro de la agenda de toda la burguesía, las patronales y los partidos que gobernaron las últimas décadas: el kirchnerismo, el macrismo y el peronismo unido en el Frente de Todos, que defienden con variantes el pacto humillante con el FMI.

Lo que ocurre, en verdad, es que toda la clase capitalista está apurada en que se acuerde en el Parlamento el pacto con el Fondo y no quieren que el debate en el Congreso esté atravesado por las movilizaciones populares.

Muchas veces, las luchas obreras y populares son las formas concretas que adquiere la resistencia a las políticas de ajuste que promueve el FMI y los gobiernos que lo llevan adelante, basta recordar que en Chile y en Ecuador los tarifazos y ajustes fueron los que provocaron la rebelión de ambos pueblos.

Vamos a una acción de conjunto y unitaria

Las organizaciones que integramos la Unidad Piquetera, y que suma a cientos de miles en todo el país, pusimos en la calle los reclamos más elementales de los trabajadores desocupados, como el trabajo genuino, el aumento en los montos de los programas sociales, su ampliación a los que lo necesitan y una asistencia integral a los comedores populares.

Con la acción del martes 15 pusimos nerviosos a los que quieren que el ajuste avance sin reclamos y sin el pueblo movilizado en las calles, y que el acuerdo con el FMI pase rápido por el Congreso.

Pero tenemos malas noticias para los que quieren un pueblo sumiso y derrotado; más de 40 organizaciones ya pusimos en marcha el Plenario Nacional Piquetero, que se realizará los próximos 11 y 12 de marzo en la Plaza de Mayo.

En efecto, en todo el país desde Tierra del Fuego hasta Jujuy se empiezan a discutir los reclamos locales y nacionales, el programa, las medidas y los delegados que reunieron fuerzas y organización en cada punto del país, para enfrentar el ajuste que inevitablemente el gobierno descargará sobre las espaldas de trabajadores ocupados, desocupados y jubilados. Ocurre que todas y hasta las más elementales de las necesidades de los trabajadores, empezando por el salario y las jubilaciones, son incompatibles con los planes del FMI y el gobierno, y con el pago de la deuda externa.

En el plenario que comienza el viernes 11 se debatirán en comisiones las cuestiones que más golpean a la clase obrera y al pueblo, partiendo del reclamo de trabajo genuino y la lucha contra la precarización laboral, por la asistencia integral alimentaria y el aumento de los programas sociales (hoy en la ¡mitad de la canasta de indigencia). También se abordarán las situaciones de la mujer trabajadora, de la juventud desocupada, la lucha por la tierra y la vivienda, la represión estatal contra las luchas, las luchas ambientales, la unidad de ocupados y desocupados y otras cuestiones que abarquen la problemática de los trabajadores desocupados de los barrios que nos organizamos con el ajuste.

El Polo Obrero se plantea este plenario al estilo de las ANTs (Asamblea Nacional de Trabajadores) que se hicieron en el pasado, la entendemos como un congreso de bases y una herramienta para la lucha por medio del frente único de organizaciones y no como una charca discutidora; pretendemos un franco debate, sin hegemonismos ni sectarismos, queremos un plenario que elabore un programa político, que fije los reclamos en un pliego común y establezca un plan de lucha, escalonado y progresivo para conquistarlo.

En ese sentido, la mesa nacional del Polo realizó en las últimas semanas una serie de reuniones en el interior que impulsaron este plenario y sirvieron para desarrollar iniciativas locales. Así, al calor de la organización del plenario, en Santiago del Estero se fundó el Polo Obrero de Monte Quemado, localidad al norte de la provincia, casi en el Impenetrable, que reunió en su primera movilización a más 400 compañeros en una ciudad de poco más de 12.000 habitantes. También hubo iniciativas de organización, agitación y para reunir los fondos para viajar a Buenos Aires en San Juan, Corrientes, Chaco, Neuquén, Caleta Olivia y Tierra del Fuego, y se lanzó el núcleo fundador del Polo Obrero Comodoro Rivadavia.

En todas las provincias realizaremos una agitación extraordinaria en cada barrio y en cada pueblo con el volante que aprobaron sacar las organizaciones convocantes, con afiches y pintadas, y que se dirige a las bases de las organizaciones cooptadas del ex Triunvirato de San Cayetano, a los trabajadores en general, a las luchas locales y a los que vean en este plenario un canal para sus reivindicaciones que no encuentran y no encontrarán respuestas en la tregua indefinida de la CGT, la CTA y las organizaciones cooptadas por el gobierno ajustador y entregado al FMI.

El Plenario Nacional Piquetero está en marcha. ¡Adelante, compañeres!