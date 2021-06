Jornada piquetera nacional por vacunas y conectividad

Andrés/ Ojo Obrero Fotografía

En este momento se están realizando concentraciones y movilizaciones por la vacunación de los trabajadores esenciales de los comedores populares en todo el país y una acción central en CABA por el acceso a la conectividad.

La acción de lucha en CABA se trata de una movilización desde el Ministerio de Educación de Nación hasta el Enacom. Mientras que en la ciudad bonaerense de La Plata y en distintos puntos del país se realizaran acciones por el reclamo de las vacunas y la conectividad.

La convocatoria proviene de la Unidad Piquetera y se da en momentos donde la curva de contagios e ha disparado y la situación de la pandemia, en la Argentina, se encuentra en un momento sin precedentes.

El reclamo de vacunación a los y las trabajadoras esenciales de los comedores populares en una de las principales reivindicaciones del movimiento piqueteros desde hace meses, debido al nivel de exposición de estos al desarrollar una actividad tan imprescindible como la alimentación de cientos de miles de chicos y familias.

Desde las organizaciones convocante denuncian, en este documento de convocatoria común, que a pesar que la normativa nacional identifica a estos trabajadores como esenciales, desde las provincias –particularmente las “nacionales y populares”- no incorporan al personal de los comedores populares en los cronogramas de vacunación. Incluso cuando ha quedado de manifiesto la situación acuciante que se vive en los barrios carenciados y villas del Amba y principales concentraciones urbanas del país.

De allí que así como habrá concentraciones y movilizaciones en CABA y en La Plata, también se esperan acciones en las distintas provincias del país, bajo el reclamo de vacunas.

Por otra parte, pero como parte de un pliego de reclamos que se complementan, las acciones de este martes también irán dirigidas al reclamo de conectividad, para el acceso de millones de chicos y familias a internet y a la educación.

Desde comenzada la pandemia, el gobierno nacional no ha garantizado ningún esquema nacional de educación virtual, en un cuadro de crecimiento de la pobreza y el hambre y con dispositivos (computadoras, tablets, etc.) y paquetes de datos y/o internet inaccesibles. «Reclamamos algo elemental, wifi y computadoras para que los pibes podamos seguir estudiando en los barrios populares y en las villas de la ciudad. Paso más de un año de pandemia y no hubo respuesta a estos reclamos» dice Samuel, de la Juventud del Polo Obrero.

Esto ha suscitado distintas acciones de la juventud piquetera y estudiantil, para reclamar por dispositivos y acceso a red Wifi gratuita, principalmente en los barrios pobres. Pero sin respuestas concretas por parte del gobierno nacional.

