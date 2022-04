Mujeres piqueteras respondieron a los ataques de Larreta en la Legislatura porteña

Larreta planteó quitar los planes sociales a quienes corten calles.

Fue en una audiencia convocada por la Comisión contra la Violencia Institucional presidida por Gabriel Solano. También contó con la presencia de las legisladoras Amanda Martin y Alejandrina Barry, así como Vanina Biasi, electa diputada nacional.

La semana pasada, luego del gran acampe piquetero que visibilizó la terrible situación de hambre y falta de ingresos de miles de trabajadores en el país, el jefe de Gobierno porteño se pronunció al respecto con un alto contenido derechista. Dijo que las mujeres piqueteras usan a sus hijes como “escudo” para evitar la represión y, por ende, deberían ser castigadas quitándole los planes sociales.

Los dichos de Larreta se dieron luego de una fuerte campaña mediática impulsada por el espacio “La Libertad Avanza” de Javier Milei y Ramiro Marra. Así, el jefe de Gobierno del PRO fijó una posición buscando contener por derecha a su base electoral que hoy se referencia en los fascistas libertarios. En ese mismo contexto se desarrolla una fuerte campaña de criminalización de la protesta por parte de todo el arco político, desde el ministro Zabaleta y CFK hasta Patricia Bullrich, que tuvo como cereza la persecución y encarcelamiento de dirigentes piqueteros en provincias como Jujuy.

Es así que el legislador porteño Gabriel Solano convocó, como presidente de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional, a una audiencia animando a las mujeres a tomar la palabra y responder desde sus experiencias de vida los dichos fascistizantes de Larreta. La falta de vacantes, la grave situación habitacional y el recorte de presupuesto alimentario, educativo y para salud fueron los principales reclamos de las mujeres congregadas en el Salón Dorado, dejando de relieve el cinismo del jefe de gobierno, responsable de las precarias condiciones de vida que afrontan estas mujeres.

Oradoras

En la gran lista de oradoras ávidas de expresarse, se escuchó la voz de Reinalda, de la Villa 15, quien junto a su niño en brazos denunció “si mi hijo viene a la marcha conmigo es porque no pude dejarle en el jardín porque no me dieron vacante”. Angela, de la Villa 20, también denunció el estado deplorable de las viandas escolares de la escuela pública “a nuestros hijos le dan viandas podridas y hace tiempo se dejó de entregar leche, no vamos a dejar de luchar porque queremos que se cumplan los derechos de nuestros chicos”. Esto mismo fue denunciado por la legisladora y docente Amanda Martin, quien denunció una faltante de más de 50 mil vacantes, las mentiras de Larreta respecto de escuelas que nunca se abren y el continuo recorte presupuestario.

A su vez, entre las presentes se elevó el reclamo salarial “muchas somos trabajadoras de casas particulares, hoy nos pagan 150 pesos la hora, cuando la leche por kilo está arriba de 300; no nos alcanza para la Sube ni para la comida, pero ahora Larreta quiere que nos quedemos sin los miserables 16 mil pesos que cobramos con el plan”, declaró María del Carmen, de la Villa 31, y dirigente de la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares. En muchas intervenciones se levantó el mismo reclamo: “no queremos vivir de planes, sino trabajo digno e igualitario entre hombres y mujeres”.

Leydi, de Villa Soldati, puntualizó: “Larreta no se preocupa por sus chicos, porque tiene mucha plata para pagarle a niñeras y empleadas que trabajan en su mansión, nosotras no tenemos dónde dejar a nuestros chicos ni qué darles de comer”. Alicia, otra compañera, remarcó: “Estuve en situación de calle y busqué ayuda en el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad, pero allí fui discriminada. Ahora, Larreta quiere ser presidente, pero ¿cómo va a hacerse cargo del país si no puede solucionar el hambre que vivimos muchos porteños?”.

En muchos casos se dio cuenta de la grave situación de infraestructura en los barrios, “todos los días hay incendios en la villa, nuestras viviendas son muy inseguras y la mayoría somos inquilinos que compartimos pieza con gente que no conocemos, no queremos dejar a nuestros hijos solos ahí”. La falsa urbanización de Larreta explica gran parte del calvario de estas mujeres.

El valor de la lucha

Recogiendo las denuncias, Vanina Biasi señaló la función política desmovilizadora que tienen las declaraciones de Larreta en un contexto de fuerte ajuste, donde es más necesaria que nunca la lucha. Por esto mismo destacó el enorme valor del rol que juega el Polo Obrero organizando a las mujeres piqueteras, como saludaron muchas compañeras de los barrios. La diputada nacional electa comentó que desde el Plenario de Trabajadoras se lanzó una campaña de firmas contra los dichos de Larreta, con muchísimas adhesiones de organizaciones de mujeres y referentes, como Nora Cortiñas.

Mientras se desarrollaba la actividad fue noticia la liberación de Sebastián Copello, docente y dirigente del Polo Obrero en Jujuy, preso por el solo hecho de organizar a los hambreados de aquella provincia con un enjuiciamiento sumamente irregular. Entre las asistentes se levantó un gran festejo al anunciar la liberación de Seba, que hoy se complementa con la noticia de liberación de Juan Chorolque.

La audiencia de las piqueteras dejó planteada la necesidad de darle continuidad a la lucha por los reclamos desarrollados en la misma, gran parte de estos se trasladaron a la masiva marcha del Frente de Unidad Piquetera al día siguiente. Asimismo, desde la Comisión de Violencia institucional y las bancadas del Frente de Izquierda se refuerza el compromiso por seguir esta lucha por todos nuestros reclamos.