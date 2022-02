Sobre la visita de los ministros Juan Zabaleta y De Pedro a Formosa

En el marco de la visita a la ciudad de Formosa del titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y del ministro de Interior, Wado De Pedro, el Polo Obrero se movilizó para llevar sus reclamos por trabajo genuino, apertura del programa Potenciar Trabajo, por vivienda y alimentos para los comedores barriales.

La visita de los ministros fue anunciada como una formalidad para la firma del convenio del programa “Mi Pieza”, un pobre subsidio para la ampliación de la casa en un dormitorio y al cual se accede a través de un sorteo. La cantidad de beneficiarios resulta ser solo un puñado. Además se anunció la entrega de un subsidio para algunos municipios del interior, destinado básicamente a la compra de un tractor. Lejos de representar una ayuda para los pequeños productores que están padeciendo la sequía y quemazones, solo se refuerza el poder clientelar de los intendentes que manejan a su antojo las maquinarias

En el acto de la firma participo el gobernador Gildo Insfrán, quien después de hacer alusión al día de los enamorados y defenderse de los “ataques de odio” que recibe declaró su amor al acuerdo con el FMI: “si no arreglamos con el Fondo quedamos fuera del mundo, vamos al default y nadie nos presta un peso”. El gobierno nacional ya se anotó los votos de los diputados y senadores por Formosa.

Al cierre de su gira los ministros nacionales arrojaron en sus declaraciones que vieron una provincia que crece y a los formoseños felices. Tamaño manto de impunidad y encubrimiento solo puede entenderse bajo la lógica de que están dispuestos a llevar a la clase trabajadora de todo el país a las condiciones de vida que tenemos las y los trabajadores en Formosa.

En la provincia hace décadas vivimos con uno de los peores índices sociales de la Argentina: falta de empleo; salarios de miseria más cercanos a la indigencia que a la canasta familiar; miles de familias que no cuentan con un techo propio y para quienes el programa “Mi Pieza” no significa nada, y que en lugar de hallar una solución habitacional sufren el desalojo porque ya no pueden pagar los alquileres. A los desocupados se les agrava incluso garantizar los alimentos diarios, atender su salud o sostener la educación de sus hijos.

Por todo esto el Polo Obrero se movilizó con una delegación para llevar todos los reclamos y exigencias en defensa del derecho al trabajo genuino, la apertura de los Potenciar Trabajo, por un techo propio y por el acceso a los alimentos. A cincuenta metros del acto, hasta donde pudimos llegar por el cordón policial, denunciamos la profundización del ajuste y pacto con el FMI que implica el crecimiento de la pobreza.

Esta movilización es solo una muestra de nuestra profunda disposición a la lucha contra el ajuste, este es el camino que vamos a desandar y que vamos a continuar el 15 de febrero en la jornada nacional de lucha piquetera, mientras nos preparamos para el gran plenario nacional del 11 y 12 de marzo.

