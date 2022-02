8M: asamblea independiente organiza movilización a Plaza de Mayo

Ojo Obrero Fotografía

Con importantes asambleas realizadas en Parque Centenario, ya se empezó a organizar la movilización de este 8 de Marzo en defensa de las mujeres trabajadoras. La convocatoria, propuesta por las organizaciones del Frente de Izquierda, fue tomada por la asamblea independiente que mantuvo incesante la lucha por nuestras demandas durante estos dos años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Un claro contraste frente al espectro de organizaciones kirchneristas y afines que se integraron al campo gubernamental y fondomonetarista a expensas de nuestras reivindicaciones.

EL 8M del feminismo fondomonetarista

Las organizaciones oficialistas tuvieron su propia reunión cerrada para armar algo propio este 8M. La misma fue difundida en redes sociales del Colectivo Ni Una Menos una vez que ya había ocurrido. Hicieron una reunión clandestina para excluir a la izquierda y las organizaciones de lucha, porque buscan montar una tribuna que no cuestione al gobierno y su pacto con el Fondo, que agravarán brutalmente el hambre, la miseria y la represión que nos golpea especialmente a las trabajadoras.

El kirchnerismo es el más cínico en esta postura, porque pretenden hablar de la deuda sin denunciar al gobierno que ha elevado a esta hipoteca y a los organismos internacionales de crédito a un lugar sacro santo a expensas de hundir al país en más ajuste, saqueo y sometimiento. Es una reedición de la estafa política de Máximo Kirchner y sus aliados, que quieren contener la bronca por adentro sin abandonar el barco del Frente de Todos, y sin “bloquear” (como expresó el diputado de Patria Grande) este nuevo pacto colonial.

Aparte de sus rencillas internas, el operativo de reivindicación de este gobierno en una jornada como el 8 de Marzo es la tarea más difícil. Crearon un Ministerio de Mujeres y Diversidad que se dedica a organizar caterings entre funcionarias, y lo más que hizo fue el ridículo del barbijo rojo y luego lanzar el Programa Acompañar, al que muy pocas mujeres pudieron acceder por solo 6 meses y montos de miseria. Se han esforzado en presentar los planes sociales (hoy congelados a demanda del FMI) como políticas de género, cuando son apenas una política para perpetuar en la miseria y sin posibilidades de romper con la violencia a cientos de miles de mujeres. Tampoco pueden hablar de la ESI ni de separación de la iglesia del Estado, porque son parte de un gobierno bergoglista.

El 8M de las trabajadoras

Las dos asambleas independientes que se realizaron en Parque Centenario fueron muy importantes, tanto por el amplio reagrupamiento de luchadoras que participaron, como por sus definiciones políticas. En ellas se debatió como desafío central inscribir este 8 de marzo al movimiento de mujeres y diversidades en el campo de la lucha popular contra el pacto del gobierno con el FMI.

Fueron también un espacio de participación y respaldo a las principales luchas en curso. La primera asamblea la abrió Maia, trabajadora despedida del Teatro Colón por estar embarazada, que suscitó un apoyo masivo al reclamo por su reinstalación. También participó Thelma Fardin, que tomó la palabra junto a compañeras de Actrices Argentinas y fue rodeada de solidaridad en su lucha contra la impunidad de Juan Darthés.

Entre otras luchas y demandas, se hizo presente el reclamo por aparición vida de Tehuel, justicia por las niñas asesinadas por el ejército de Paraguay, por la absolución de Miranda Ruiz, contra el extractivismo y la depredación ambiental.

Se destacó la presencia de un gran número de organizaciones del movimiento piquetero, que son hoy vanguardia de la lucha contra el hambre y la miseria, e importantes activistas contra los femicidios y el crecimiento de la barbarie y la violencia en los barrios más pobres. Compañeras de Guernica que hace dos años enfrentaron el violento desalojo de Berni y Kicillof también fueron de la partida. Entre las organizaciones políticas y de mujeres, además de las piqueteras y la izquierda, participaron compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho Aborto de CABA y la Campaña Nacional contras las Violencias.

Estuvieron presentes asimismo la legisladora Amanda Martin, la diputada electa Vanina Biasi, y la concejala Natalia Hernández -todas del Frente de Izquierda.

Las asambleas fueron a su vez un espacio para que tomen la voz jóvenes estudiantes y de la marea verde, trabajadoras docentes, trabajadoras precarizadas de la salud, las Trabajadoras de Casas Particulares en lucha, entre otras. Compañeras de la comisión de mujeres del Sutna fueron también de la partida, mostrando el compromiso de un sindicato clasista recuperado por sus trabajadores con nuestra causa.

A la plaza contra el pacto con el Fondo

La consigna central que se acordó para impulsar la convocatoria es “8M Marchamos a Plaza de Mayo. No al pacto del gobierno con el FMI. Contra la violencia hacia las mujeres y las diversidades. Basta de represión a las, los y les que luchan”. Y en la segunda asamblea definimos marchar a las 16.30hs desde Congreso a la Plaza. A propuesta del Plenario de Trabajadoras, el recorrido incluirá pasar por Tribunales, integrando una denuncia al poder judicial como pata del Estado que abandona a su suerte a quienes denuncian, las revictimiza y ampara a los violentos y agresores. El punto no es menor porque desde nuestra asamblea debemos denunciar y combatir toda la demagogia oficialista respecto de una supuesta “reforma judicial feminista” que no ha sido más que un slogan para encubrir la asociación perversa entre el poder político y una justicia clasista, corrupta y machista.

Todos estos ejes políticos y el apoyo a las luchas serán parte de un documento común que iremos elaborando en asambleas – la próxima citada para el viernes 4 de marzo a las 18hs.

Para seguir ampliando la convocatoria a la marcha de este 8M, acordamos un comunicado para difundir entre los más amplios sectores del activismo y la marea verde, en los centros de estudiantes, lugares de trabajo y en las barriadas (ver abajo).

Este 8M la jornada de lucha por nuestros derechos correrá por cuenta de la Asamblea Independiente de mujeres y diversidades, que no sólo se movilizará masivamente a la Plaza contra el pacto con el FMI y el ajuste, sino por todas nuestras reivindicaciones: la separación de la Iglesia y el Estado; por la ESI y el efectivo cumplimiento del aborto legal; contra la violencia, los femicidios y la impunidad del Estado, por el salario y las condiciones de trabajo que entregan la CGT y las CTA, contra el hambre.

Vamos a una fuerte campaña por un 8M masivo y de lucha.

COMUNICADO ACORDADO EN LA ÚLTIMA ASAMBLEA:

Asamblea independiente: pronunciamiento hacia el próximo 8 de marzo

Este 8 de Marzo, convocamos a un paro internacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries. Para eso en Argentina convocamos a asambleas independientes y unitarias en todo el país, para organizar las convocatorias y nuestra agenda de reclamos.

Este 8M volvemos a denunciar las violencias patriarcales.

A dos años del inicio de la pandemia, la crisis capitalista golpea duramente al pueblo trabajador y sobre todo a las mujeres y disidencias. Como denunciamos miles el pasado 8F, esta situación se agravará aún más con el acuerdo del gobierno y el FMI, que la oposición derechista apoya.

Decimos que el acuerdo con el FMI tambien significará profundizar la falta de presupuesto para combatir la violencia, para la aplicación efectiva de la IVE en todo el país, para buscar y encontrar con vida a Tehuel, significará más ajuste a lxs trabajadorxs.

Por eso decimos: ¡No al acuerdo, enfrentémoslo!

Mientras en el Congreso nacional el Frente de Todos y Juntos se preparan para aprobar dicho acuerdo con el FMI, denunciamos ese pacto de coloniaje y ajuste repitiendo que la única deuda es con nosotras, nosotres y nuestras familias. Mientras las conducciones de las centrales sindicales, como la CTA y la CGT, apoyan ese pacto, las direcciones de las organizaciones sindicales que posan de opositoras al acuerdo tampoco movilizan ni hacen nada para derrotarlo. Es necesario que rompan con la pasividad y que llamen a parar y movilizar contra el acuerdo con el Fondo y por todos nuestros derechos.

• Es contra los femicidios y todas las violencias, cuyos responsables son el Estado, sus gobiernos y sus ministerios de cartón

• Nuestra pelea es contra el hambre, que tiene a las mujeres y niñes como víctimas principales.

• Es por la ESI, por separar las iglesias y el Estado, y anular sus subsidios.

• Es por el pleno respeto a ILE y la IVE.

• Es en defensa de Thelma, Maia, por justicia por Lucía Pérez y todas las que sufren situaciones similares.

• Es por la aparición con vida de Tehuel, por absolución para Higui y todos los derechos de las disidencias sexo-genéricas.

• Es por justicia por las niñas de Paraguay. Aparición con vida de Lichita. Libertad a Laura Villalba y Carmen Villalba

• Es contra el extractivismo y el ecocidio

• Es plurinacional y antirracista

• Es en defensa de las trabajadoras ocupadas, desocupadas y del movimento piquetero, y contra las burocracias de la CGT y la CTA que apoyan el ajuste del gobierno, el FMI y las patronales.

Nuestra agenda no es ni será nunca la del FMI que nuevamente nos hunde en la miseria y la violencia.

8M: salimos a la calle. Sumate a la próxima asamblea y movilizate!

Asamblea Independiente #8M – CABA y GBA