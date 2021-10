Buenos Aires: en la zona oeste las mujeres y diversidades nos organizamos

Las mujeres y diversidades de la zona oeste nos reuniremos este sábado en la plaza Bujan de Moreno. Se llevarán adelante distintos talleres, donde debatiremos las distintas problemáticas que atravesamos en nuestros distritos y resolveremos una campaña de cara a las elecciones de noviembre.

Nuestro plenario se llevara adelante en la tierra de Mariel Fernández, la misma que ha dicho ser feminista pero que no ha hecho nada frente a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres de Moreno. Mariel de feminista no tiene nada, por el contrario, ha recibido a un antiderecho, enemigo de las mujeres y la clase obrera como lo es Juan Manzur, con los brazos abiertos. Pero no es la primera vez que se ve a los intendentes de la zona oeste amigados a la iglesia católica, tal es el caso del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que se ha movilizado en contra del derecho al aborto legal.

El ajuste del gobierno de Alberto Fernández trajo consigo el retroceso de la vida de la clase trabajadora pero que encrudece más la situación de las mujeres, ya que predominamos en los sectores más pobres; ocupamos el 70,2% dentro del sector poblacional con menores ingresos.

Esto lo vemos día a día en barrios de la zona oeste, donde viven miles de mujeres y diversidades desocupades y trabajadoras de casas particulares, les cuales están condicionades a situaciones de mayor vulnerabilidad. Las mujeres víctimas y sus familias son revictimizadas a la hora de denunciar o pedir justicia, como ha ocurrido con Nancy Montiel quien fue detenida el 23 de septiembre del 2020 en General Rodríguez, tras haber denunciado el abuso sexual a uno de sus hijos. Fue llevada a la cárcel y acusada sin pruebas de haber asesinado a uno de los abusadores de su hijo.

En la zona oeste, más que nunca, las mujeres y diversidades de la clase trabajadora debemos reunirnos, debatir y organizar la lucha por el ¡Fuera Manzur! y conquistar nuestros derechos frente a los gobiernos municipales que nos los niegan.

Para reforzar estas luchas y un programa de salida para las mujeres y diversidades trabajadoras, llamamos a votar en noviembre masivamente al Frente de Izquierda Unidad para el congreso, las legislaturas y los concejos deliberantes.

Read more