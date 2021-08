Caso Lucía Pérez: arte y movilización en Mar del Plata

Desde la muestra artística “El cuarto de Lucía. Arte contra la violencia femicida” que puede visitarse en la Manzana de las Luces (CABA) hasta el 10 de septiembre, la familia de Lucía Pérez, víctima de femicidio en Mar del Plata en octubre de 2016, reclamó el inicio de jury a los jueces Juan Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en 2018 absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, femicidas de la joven.

El reclamo se realizó en el marco de una charla taller de la que participaron el papá y la mamá de Lucía, compañeras de la Campaña Nacional Somos Lucía y otras organizaciones. Romina del Pla, una de las pocas diputadas que firmó el pedido de jury, participó en nombre del Plenario de Trabajadoras.

Las demoras en el avance del jury son graves por varias razones: el juez Aldo Carnevale ya no será sometido al jury de enjuiciamiento por haberse jubilado; Viñas y López Urso -sobre quienes recae la acusación de “negligencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y parcialidad manifiesta” al argumentar la absolución sobre la vida privada de la víctima y no sobre el accionar de los victimarios- siguen entendiendo en el tribunal criminal de la ciudad. Asimismo, si el jury no se inicia antes del recambio de mandatos en la cámara (diciembre) no quedaría en funciones ninguno de los miembros del parlamento que firmó el pedido de jury, lo que puede ser usado como excusa para que el mismo no prospere.

Vale recordar que hace un año ya la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires anuló el fallo que absolvió a los femicidas de Lucía por “vicios esenciales” y ordenó el inicio de un nuevo procedimiento “con la premura que el caso amerita”. Esta semana, la Corte Suprema bonaerense ratificó la realización de un nuevo juicio y rechazó por “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por Farías y Offidani (Maciel falleció el año pasado), quienes aún pueden interponer un recurso en la corte nacional.

A casi cinco años del femicidio hay de todo menos premura. La familia de Lucía ha enfrentado de trabas y dilaciones, no sólo específicas del poder judicial sino del Estado en general, como señaló Guillermo, su padre, en una entrevista: “es simple, si no tenés dinero, no tenés acceso a la Justicia” (ElDiarioAr, 24/7). La producción de las pruebas, que debe iniciar de cero otra vez, los viajes reiterados a CABA y a La Plata salen del bolsillo de sus familiares y de actividades financieras solidarias. Cuando en mayo de este año lograron una reunión con Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad) obtuvieron como respuesta que los apoyan pero que no hay presupuesto. O sea, no los apoyan. Tuvieron que pelear, incluso, para que la fiscalía se constituya como acusadora en el Jury, pues siendo la familia se le exigía el pago de una caución monetaria superior a los $200.000.

El crimen de Lucía mostró todo el entramado de participación del Estado en los femicidios (connivencia policial en la venta de droga, salita de salud vaciada, falta de respuestas y acompañamiento a la familia, impunidad, etc.) y motivó el primer paro de mujeres del país. En estos cinco años ha quedado claro que solo puede haber justicia de la mano de la movilización popular.

La familia convoca a una manifestación pública el día de cierre de la muestra (10/9) por el inicio inmediato del jury y del juicio. Reforcemos este proceso de organización. ¡Basta de dilaciones! ¡Justicia por Lucía!