Córdoba: “somos histéricas porque tenemos útero”

Bibiana Cabrera

En marzo la cúpula policial del departamento Colón fue desplazada de sus cargos, luego de que una policía denunciara violencia de género y acoso laboral en la fuerza. Por los hechos fueron removidos, el jefe de la dependencia, comisario Cristian Hernández, la directora, comisario inspector Bibiana Cabrera, el subcomisario inspector Sergio Giordano y el comisario inspector Yolando Contreras.

A este grave acontecimiento se le sumó un nuevo elemento en los últimos días que da cuenta de la misoginia que desarrollan quienes conducen el aparato represivo del Estado. Resulta que Bibiana Cabrera se encuentra envuelta nuevamente en un escándalo, luego de que trascendiera un audio donde desarrolla un discurso a sus subordinados de alto contenido machista. Entre las advertencias extremadamente misóginas que Cabrera les hacía a sus súbditos se pueden destacar dichos detestables como: “quiero que quede claro. Las cuestiones privadas de los hombres yo no las voy a juzgar, pero tampoco voy a permitir que en la departamental que yo manejo, me vengan puteríos ni ninguna cuestión rara con una femenina y un jefe”, justificando cualquier accionar violento en el ámbito privado.

Por otra parte entre las afirmaciones de la entonces directora se establecía: “ yo le estoy diciendo esto, es un cachetazo para que ustedes se despierten, y les diga chicos, “avivense”. Están buenas las mujeres y está lindo mirarlas de atrás, si? porque van y vienen y está lindo de ida y está lindo el frente y todo eso está bueno. Hay algunas que les encantan, hay otras que a lo mejor no, y a otras nada”. “Y nosotras las mujeres somos histéricas porque tenemos útero, porque hoy estamos bien y mañana estamos mal. Porque hoy me gustas y mañana no me vas a gustar porque me va a gustar el de al lado, estamos? Somos mujeres, somos peligrosas, traicioneras, histéricas, qué más puedo decir, tóxicas, locas”.

Estos aberrantes dichos vuelven a poner sobre la mesa el carácter violento y machista que impera en las fuerzas represivas respecto a las mujeres y diversidades. Así las cosas, es claro que la política del gobierno provincial de poner a la cabeza de la policía a Liliana Rita Zárate Belletti es una forma de maquillar, con una supuesta perspectiva de género, a una institución profundamente descompuesta y corrupta, lo que se demuestra en los 4 cambios de cúpula y las 720 causas graves que hubo, en 3 meses, en la Policía de Córdoba.

La situación es tan aberrante que, frente a estos hechos, ninguno de los involucrados fue retirado de la policía de Córdoba, ya que la “sanción” impuesta por el Tribunal de Conducta Policial implica que solo estarán licenciados por 4 meses, tendrán que devolver el arma reglamentaria por ese tiempo y cobrarán el 20% menos del salario, lo que da cuenta del encubrimiento y la impunidad de la que gozan.

Es por todo esto que no debe sorprendernos que, en nuestro país, el 25% de los femicidios se ejecuten en manos de miembros de las fuerzas represivas. Las cifras expuestas y las declaraciones de Bibiana Cabrera ponen en evidencia, una vez más, el carácter machista de las fuerzas represivas del Estado.

Es indispensable el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, una institución podrida cuya finalidad es regimentar al conjunto de la clase obrera y, particularmente, a las mujeres y diversidades.