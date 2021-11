José Alperovich: sin fueros, enfrentará el juicio por abuso sexual

José Alperovich, quien fue denunciado por abuso sexual, verá el fin de su mandato como senador el próximo 10 de diciembre. Este llegó a la cámara alta en las filas del Frente de Todos, pero desde hace dos años que permanece de licencia debido al proceso judicial que enfrenta por las denuncias de su sobrina. Con esto, se terminarían los fueros parlamentarios que garantizaban pueda seguir esquivando responder ante sus crímenes.

La joven denunció en 2019 que sufrió violencia física, sexual y psicológica, con complicidad y silencio de funcionarios y el círculo íntimo del ex gobernador. Luego de enormes dilataciones y peloteo para cambios de jurisdicción, se resolvió en mayo que Alperovich sea juzgado en Buenos Aires. Había sido denunciada la connivencia de la justicia tucumana en otras oportunidades con el ex mandatorio, por lo que un cambio de jurisdicción se veía con buenos ojos para garantizar un proceso limpio. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de esperanzas tampoco en la justicia porteña, tan garante de impunidad como su par norteña.

Mientras tanto, en Tucumán comenzó el juicio contra el exfiscal Carlos Albaca, uno de los tantos funcionarios que respondían al alperovichismo y que encabezó el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. Este crimen pinta de cuerpo entero a Alperovich, quien ha demostrado en diversas oportunidades ser un enemigo de las mujeres.

Alperovich llega a este momento alejado de la escena política, pero totalmente amparado por el kirchnerismo. Pese a esta situación y el repudio popular, lo han amparado permitiéndole permanecer con licencia durante todo este tiempo. Solo la organización independiente y la movilización popular serán las que garanticen que sea juzgado y condenado. Por justicia para Paulina y todas las víctimas del régimen misógino de Alperovich, Manzur y Jaldo.

