La escandalosa detención de Diego Concha, funcionario del PJ cordobés

Diego Concha, quien hasta hace unos días ocupaba el cargo de Director General de Protección Civil de la provincia de Córdoba, se encuentra detenido en el penal de Bower, acusado de “lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas con uso de arma de fuego y coacción”, luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género.

La detención se efectuó durante las primeras horas del sábado 28, por “peligro real de entorpecimiento de la causa”. En el operativo le secuestraron un fusil FAL y una pistola Bersa.

Cabe mencionar que en la tarde de viernes 27, el Ministerio de Seguridad de Córdoba hizo público el alejamiento del funcionario por “razones personales”. Horas antes, la mujer había declarado por más de dos horas sobre hechos de violencia física y psicológica que sufrió de parte de Concha, quien hasta incluso le habría puesto un arma de fuego en la sien para amenazarla.

Si bien Luciano Mayer, abogado defensor, había solicitado este lunes su liberación, la situación del exfuncionario se complicó el martes 30, cuando una mujer de 26 años se presentó en la Justicia y denunció al exbombero por abuso sexual.

La joven lo contactó por un asunto laboral, acordaron encontrarse, y fue ahí cuando la llevó a otro lugar en contra de su voluntad, donde abusó de ella. Si bien la mujer logró escapar, denuncia que sufrió manoseos.

Finalmente, el martes por la noche, Mayer renunció a su rol como abogado defensor.

Según trascendió en los medios, desde la Justicia no descartan la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias similares a las dos ya existentes. Si bien aún no hay una presentación oficial, es firme la hipótesis en los Tribunales.

Como si fuera poco, también empiezan a analizarse supuestas irregularidades en el manejo de fondos en Defensa Civil, así como la utilización de recursos vinculados con el combate del fuego, como asignaciones de partidas y fondos.

¿Quién es Diego Concha?

En los últimos 35 años Concha escaló en su carrera desde bombero voluntario hasta llegar a estar al frente de Defensa Civil de la provincia. El exfuncionario también se mantuvo como jefe del cuartel de bomberos de la localidad de Icho Cruz durante 25 años, hasta el miércoles primero de diciembre, cuando fue apartado del puesto por los cargos que se le imputan.

Diego Concha se transformó en la cara del “combate contra el fuego en Córdoba”, según el gobierno de Juan Schiaretti, del que recibió elogios y reconocimientos. No obstante, los pobladores de las localidades del interior, afectadas por las llamas, no opinan lo mismo del exfuncionario, que jugó un rol estratégico a la hora de garantizar los negociados de la provincia.

No olvidemos cuando el gobierno pasó de culpar al clima, el viento y la sequía, a señalar a los vecinos que colaboraban con apagar los incendios como responsables de los gravísimos daños al monte nativo. Mientras tuvimos que lamentar víctimas fatales gracias a la ausencia casi completa del Estado para apagar el fuego.

Detrás de los incendios están los lobbies empresariales del agronegocio y la especulación inmobiliaria. Mientras hombres como Concha sean garantes de estos negocios millonarios a costa del medio ambiente gozarán de respeto y hasta de encubrimiento. Sin embargo, Concha no solo ocupó un lugar clave en cuanto al manejo del fuego, desde Defensa Civil también estuvo a cargo de la búsqueda de personas, entre ellas Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas el año pasado.

“Mi hija estuvo dos semanas, 14 días en un arroyito de veinte centímetros y no la encontraron. No la buscaron bien. Este señor Diego Concha, que ahora está preso por violencia de género, era el que dirigía la búsqueda de mi hija. Si la encontraron muerta en ese lugar donde estuvo 14 días, la podrían haber encontrado viva. No la encontraron porque no quisieron encontrarla. A mí, nadie me va a sacar de la cabeza que no quisieron buscarla o que la buscaron mal a propósito. ¿Nadie vio nada? ¿Los drones no la pudieron ver? El fiscal Ramírez no sirvió, la Policía no sirvió y Diego Concha no sirvió”, declaró Alicia Gabito, mamá de Mariela Natalí (El Destape, 28/11).

“Llegué a Córdoba y me enteré de la detención de Concha por violencia de género. Me cansé de denunciar públicamente a este impresentable que nunca se preocupó por buscar a mi hija. Se está desarmando el grupo de la fiscal Kelm. Está preso Concha por violencia de género; hace un año metieron preso al subcomisario (Ariel) Zárate, por privatización ilegítima de la libertad de una chica; la verdad va saliendo a la luz, los dos estaban a cargo de la investigación y búsqueda del cuerpo de Cecilia”, señaló Daniel Basaldúa, padre de Cecilia (ídem).

El gobierno provincial amparó hasta el último día a Concha, aceptando y difundiendo su renuncia por “razones personale”, en vez de echarlo y repudiar las causas que pesan en su contra.

Acá no están “Ellas”, las mujeres del gobierno, para pronunciarse en defensa de nuestra integridad y apartar del poder a los agresivos. Por el contrario, el gobierno de Juan Schiaretti ha desplegado una campaña represiva contra el movimiento, buscando silenciar nuestros reclamos. Pero ya no nos callamos más, las mujeres en las calles exigiremos justicia para las víctimas de un régimen que se nutre con violentos y abusadores.

