Inició el juicio del cura abusador Juan De Dios Gutiérrez

Este viernes dio inicio el primer juicio contra uno de los tres curas denunciado abusadores en la provincia. El caso de Juan De Dios Gutiérrez, quien fue denunciado en el departamento de Belén de abuso sexual por Alejandra, mamá de una víctima sobreviviente en el año 2015.

Impunidad

El pederasta llega al banquillo de los acusados luego de seis años, gracias a las dilaciones en el caso, Gutiérrez transitó todo este tiempo y hasta el día de hoy en libertad. Esto no sería posible sin la protección y contención de la Iglesia, que ha apoyado al abusador desde el primer momento, realizando misas, marchas, hasta tratando de comprar el silencio de la víctima y su familia con sobornos, todo orquestado por el Obispo Luis Urbanc. Desde que quedó fija la fecha del juicio, Juan De Dios Gutiérrez rompió silencio en los medios declarando que ya no pertenecía a la iglesia, que no es cura, en un intento desesperado por resguardar la institución que lo sigue protegiendo. En declaraciones a la prensa también intento presentarse como un “hombre que se enamoró de una mujer”, intentando sacar de foco la manipulación que ejercía sobre la víctima por ser cura. Esta estrategia legal despertó el repudio de todo el sector mas activo del movimiento de mujeres y las organizaciones que luchan contra la impunidad. En el fallido comienzo del juicio del día martes 14, el abogado defensor realizó un acting para postergar una semana más el juicio. El tribunal sancionó al abogado pero permitió la libertad del cura. El juicio comienza luego de que se agotaran todas las instancias de maniobras.

#Catamarca «Movilizamos por tercera vez para que se de inicio al juicio al cura abusador Juan de Dios Gutiérrez. Denunciamos que se suspendió ya 2 veces el inicio del juicio por la complicidad de la justicia y del Estado»@AazcoJulieta @BastaASI @BastadeASI pic.twitter.com/DEltkhSg2T — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 23, 2021

El silencio de un régimen que apoya a los curas

A testo hay que sumarle el silencio cómplice del Estado. Ningún partido del régimen tanto del oficialismo como la oposición salió a denunciar o pronunciarse por este caso de abuso eclesiástico. Tampoco por el caso de los curas Renato Rasgido o Moisés Pachado. Su conveniente silencio no hace otra cosa que demuestra su carácter cómplice con el cura abusador y la iglesia. Destacamos que el PJ está llevando adelante una cruzada en Andalgalá contra los activistas y luchadores detenidos por luchar pero no a pronunciado palabra alguna sobre el juicio de Juan De Dios Gutiérrez. El PJ es un partido al servicio de los intereses mineros y eclesiásticos.

Párrafo aparte es la justicia que lejos de hacer cumplir las garantías para la sobreviviente, ha permitido su constante revictimización. Es por eso que denunciamos incansablemente que la impunidad al pederasta es garantizada por la Iglesia y el Estado, y en este sentido es que exigimos su inmediata separación.

Nos restan al menos tres jornadas más de juicio. En la sentencia organizaremos una movilización que reclamará que la condena sea efectiva y por cárcel común al cura abusador.