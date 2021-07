Masiva caravana de mujeres en el Bajo Flores por un Centro Integral de la Mujer

El viernes 23/7 mujeres de agrupaciones clasistas como Trabajadoras de Casas Particulares, el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras, residentes de diferentes barrios de la villa se dieron cita en Av. Cobo y Curapaligüe para realizar una caravana que atravesó el barrio cantando “basta de ajuste y por un centro integral”.

A 6 meses del femicidio de Esther Mamani, vecina y militante de la villa asesinada luego de haber denunciado a su expareja, el aumento de la violencia contra las mujeres de los barrios continúa al compas del crecimiento de la miseria social, consecuencia de la política de ajuste. Esta realidad reafirma la necesidad de una asistencia integral real para las víctimas de violencia de género en la ciudad. La única respuesta que dan por parte del gobierno es llamar a la línea 144, ya denunciada previamente por estar colapsada, mientras las víctimas de violencia se terminan atendiendo en Cesacs que no cuentan con el presupuesto necesario.

La movilización estuvo cargada de elementos que dan cuenta de esta insostenible situación. Al llegar a la plazoleta de avenida Riestra y Perito Moreno, la acción por asistencia integral se topó con un corte que estaban realizando familiares de Mayra, una vecina que se encuentra en terapia intensiva luego de haber sido atacada a martillazos por su pareja.

En este cuadro y con una plaza colmada de mujeres se realizó la radio abierta en donde, además de compartirse distintas intervenciones, se resolvió una campaña contra la violencia y por la creación de un nuevo centro para la comuna en el Bajo.

Berlinda del barrio Rivadavia describió la realidad cotidiana de las vecinas que sufren violencia mencionando que “los gendarmes que deberían cuidar que se respeten las perimetrales no lo hacen, y muchas mujeres no se animan a denunciar”; el ninguneo policial, sumado a la burocracia judicial que debe emprenderse para avanzar en una denuncia, generan una revictimización de las denunciantes. “Las que estamos organizadas podemos acompañarnos en estas situaciones, pero necesitamos psicólogos y profesionales capacitados para estos casos, porque la violencia no es solo física”.

Karina de la 1-11-14 señaló también que “muchas no tienen trabajo y dependen del ingreso de su agresor”; vivienda y trabajo no son prioridades ni para el gobierno de la Ciudad ni el nacional, que solo ofrece el Plan Acompañar, igual a un salario mínimo en un plazo de 6 meses. También tomó la palabra la hermana de Mayra: “a pesar de tener el cráneo deformado por los golpes, la policía caratuló la causa como ‘lesiones leves’” y denunció que “el agresor es vecino del barrio y se encuentra libre en estos momentos”.

A su turno, tomó la palabra Amanda Martin, actual legisladora del Partido Obrero en el Frente de Izquierda colocando: “queremos poner nuestra banca al servicio de este reclamo elemental de asistencia integral real para las víctimas de violencia, es claro que en las villas la demanda es mayor y por eso presentaremos un proyecto de ley para que que se construyan CIM dentro de los barrios como Bajo Flores”. En la misma sintonía, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, denunció que “es inadmisible que los CIM que existen no atiendan las 24hs. Es el resultado de la tercerización de la asistencia emprendida por Larreta, hoy la mayoría de los CIM que existen en la ciudad son manejados por ONGs cuando los recursos y el personal profesional necesario para la atención debería ser garantizado por el gobierno, se trata de una política de vaciamiento”.

También intervino Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras “la violencia contra las mujeres es una herramienta de los gobiernos que ajustan, las mujeres además del flagelo de la violencia de sus parejas o familiares, son las mas precarizadas y empobrecidas, existe un beneficio para los empresarios cuando las mujeres son sometidas. Solo organizadas y luchando por las reivindicaciones que necesitamos podremos cambiar la realidad que viven las mujeres en los barrios”.

De esta manera se votaron diferentes campañas, como el apoyo a Mayra quien se encuentra internada. Nos estaremos movilizando junto con su familia la próxima semana a la comisaría, también realizaremos pegatinas en el barrio exigiendo que se detenga a su agresor de inmediato y el cambio de caratulación a intento de homicidio. Además, lanzamos juntadas de firmas por la apertura de un CIM junto con pintadas en el barrio y un meriendazo de mujeres en apoyo del Frente de Izquierda

Desde el Polo Obrero, Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras vamos por una gran agitación en todas las villas de la capital que comparten esta problemática para arrancarle al gobierno ajustador de Larreta centros integrales con recursos, presupuesto real y equipos interdisciplinarios profesionales con todos los derechos laborales para brindar la mejor atención.

