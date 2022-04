Violencia obstétrica: audiencia pública frente al Concejo deliberante de Merlo

Foto: Daniel Giampietro @ojoobrerofotografía

Con la presencia de Romina Del Plá, Diputada Nacional, Flavia Tesone, Concejala del Partido Obrero, Rocío Elizondo, víctima y denunciante del Hospital Chutro de Padua, y Fran Saraceno, Partero, autor del libro “Mujeres Invisibles. Partos y patriarcado” y miembro del Observatorio Contra la Violencia Obstétrica, se realizó la audiencia pública convocada por la banca del FIT U en el Concejo Deliberante de Merlo. Luego de la negativa por escrito, que recibimos del Secretario de la Presidencia del Concejo Deliberante, quien nos negó el lugar, y las explicaciones sin sentido, realizamos la actividad en las puertas del mismo.

Con una gran concurrencia Flavia Tesone abrió: “ Hacer esta audiencia implica exponer la violencia obstétrica que sufren las mujeres en los hospitales del distrito. Cuando pusimos fecha a la audiencia recibimos muchísimos testimonios de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica en los hospitales de la región. Queremos visibilizar esta situación y por eso decidimos sostener la actividad en la calle. Ligamos esta problemática a la falta de presupuesto, a los bajos salarios y la nula capacitación de los profesionales, el estado es responsable de esta violencia.”

Por su parte Rocío Elizondo expresó “Llevo ya casi 3 años y medio en esta lucha para saber qué es lo que pasó con mi hijo. En 2018 cursé mi primer embarazo, el parto fue violentado de muchas maneras posibles: no se respetaron ni la ley ni mis pedidos de ayuda y contención. Cuando mi mamá logra ingresar a la habitación me dice que mi hijo había fallecido, me dicen que no sabían bien de qué, no pudieron darnos una respuesta. Cuando le preguntamos al partero dijo que no sabía lo que había pasado. Luego de eso me negaron todos los papeles que pedí. En la comisaría no me tomaron la denuncia, me dijeron que no la haga, que era perder tiempo, el estado no me dió una respuesta. Hoy estoy con tratamiento psicológico, estoy bien dentro de todo y lamento que casos como el mío se vivan todas las semanas en el hospital. No quiero que le pase a nadie más, por eso es importante denunciar, visibilizar, la violencia que sufrimos es inhumana.”

Por su parte, Fran Saraceno planteó “Es clave que se escuche la voz de las mujeres. Los profesionales tenemos que acomodarnos a las necesidades de ellas, la violencia no la podemos justificar, 9 de cada 10 mujeres en Argentina sufren de violencia obstétrica. La misoginia reproducida por el patriarcado impide que se escuche a las mujeres, desde nuestro rol se adoctrina, la ley de parto respetado, que tardó más de 11 años en reglamentarse, no se cumple. Claramente no es el Chutro, no es la compañera, es una violencia que no discrimina, está naturalizada y es importante que existan espacios de debate.”

Romina Del Plá expresó “Es necesario escuchar los testimonios de las denunciantes porque sin ellos es muy difícil ejemplificar estos temas que son tan comunes como para que el Concejo Deliberante de Merlo no nos permita hacer esta audiencia adentro. Les decimos que contribuyeron a hacer el tema público: hay que hablar de violencia obstétrica! Que es un tipo de violencia de la cual son objeto las mujeres. La ley de parto respetado existe porque el parto no se respeta! No se respeta el derecho de las mujeres de poder transcurrir ese proceso de acuerdo a sus deseos. La ESI llega recortada a las escuelas, en los hospitales y centros de salud, la información y el acceso a los métodos anticonceptivos es a cuenta gotas, no existe la información. Con el vaciamiento del sistema de salud difícilmente una mujer puede atenderse en el mismo hospital antes, durante y post parto. Esta violencia tiene que ver con mecanismos de disciplinamiento. Cuando luchamos por los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, por el aborto legal seguro y gratuito, por la defensa del sistema de salud y cuando colocamos el tema de la violencia obstétrica estamos peleando contra un mecanismo de disciplinamiento hacia las mujeres.”

Luego de escuchar los testimonios desgarradores de las mujeres presentes Flavia Tesone cerró: “Que el dolor que sentimos al escucharlas nos encuentre organizadas compañeras. Producto de las denuncias que recibimos llevaremos adelante una Coordinadora para organizar los casos, para que las denuncias no queden en lo administrativo y para crear una nueva herramienta de lucha, además de continuar con las charlas con diferentes especialistas referidas a las problemáticas de las mujeres en el distrito.

Desde la banca del Partido Obrero – FIT U en Merlo impulsaremos diferentes actividades para visibilizar la violencia que ejerce el estado sobre las mujeres trabajadoras.