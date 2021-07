Programa Acompañar en Pilar: “no accedí porque estoy anotada en el programa Potenciar Trabajo y para el gobierno es incompatible”

Del 7 al 10 de junio se llevó adelante en distintas plazas del distrito bonaerense de Pilar la inscripción al Programa Acompañar, destinado a brindar ayuda económica a mujeres y miembros de la comunidad LGBT+ en situación de violencia de género. En un marco en que el gobierno de Alberto Fernández subejecuta y recorta las políticas contra la violencia de género, han dedicado solo el 8,6% del dinero contemplado a su aplicación en el 2021.

Como viene sucediendo en los distintos puntos del país, el Operativo contó con largas filas, donde las mujeres esperaron horas ante el peligro de ser encontrada por el violento en su propio barrio.

A continuación compartimos una entrevista que se le realizó a una de las mujeres que se acercó al Operativo para acceder al programa.

P.O: Contame brevemente tu situación de violencia.

-Viví 15 años con un hombre que ejercía violencia económica, psicológica y sexual. Muchos años no me di cuenta, era demasiado celoso, creía que era por la edad porque él tiene 17 años más que yo y pensaba que era amor.

Empecé a notar que el mismo trato que me daba a mi se lo comenzó a dar a uno de mis hijos, y ahí reaccioné, decidí terminar la relación y empezó a romper cosas de la casa e incluso me mostró un arma. Finalmente me fui con mis hijos y embarazada, sin ningún sostén económico y sin su ayuda.

P.O: ¿ Tuviste alguna ayuda del Estado hasta ahora ? ¿ Qué situación económica estás viviendo ?

-Se podría decir que sí y no. Cobraba Asignación Universal por los chicos. Pero en el momento que hice las denuncias y conté que estaba sola jamás me ayudaron, es más me maltrataron en la fiscalía de Derqui, dudando de lo que decía.

Ahora cobro la Asignación solo por el más chico, tengo la Tarjeta Alimentar y la psicóloga de género me anotó en el Potenciar Trabajo, veremos.

P.O: ¿ Cómo fue el «Operativo Acompañar» ? ¿Te dieron asistencia psicológica? ¿ Tuviste que esperar mucho?

-Me acerque al Operativo Acompañar de mi barrio pero no me lo dan porque estoy anotada en el Potenciar Trabajo y entonces me dicen que no es compatible. En el lugar no había ninguna psicóloga, ellas solo te decían que hay una psicóloga los lunes en la salita. Habían mujeres que no las conocía, eran de otros barrios. Pero como nos avisaron que el plan no era compatible con el Potenciar, muchas no se presentaron.

Sin dudas la experiencia de esta compañera demuestra el fracaso rotundo del gobierno y sus ministerios para combatir la violencia hacia la mujer. Para el gobierno es «incompatible» el acceso a planes sociales -de montos miserables- y al Acompañar: una verdadera burla. Tampoco le brinda ayuda psicológica en el lugar, sino que la deriva a alguna salita cercana.

Las mujeres trabajadoras, las más pobres de este país, necesitamos un ingreso igual a la canasta básica. Desde el Plenario de Trabajadoras llamamos a seguir peleando en las calles por una solución real para las miles de mujeres que sufren violencia en este país. Vamos a dar pelea por por poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, con cargos electos y revocables.

Read more