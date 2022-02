Who the fuck is Ramiro Marra?

Ramiro Marra se presentó en un reportaje de La Nación (25/1) con una remera con esa inscripción.

El recientemente electo legislador por La Libertad Avanza, espacio que comparte con Javier Milei, recibió al periodista en la sede la empresa familiar, Bull Market Brokers, un agente de bolsa cuya actividad principal es el intermediar por una comisión en la compraventa de bonos de deuda y acciones. Su primera propuesta en la Legislatura es impulsar la intervención del Estado en la represión de las movilizaciones populares, que llama prohibición de “las interrupciones a la libre circulación” lo que define su perfil represivo y violento.

Una foto que publica en su Twitter lo muestra golpeando a un piquetero, o sea un fascista representante del capital financiero.

“Qué hice con mi primer sueldo de diputado”

Mientras Javier Milei está sorteando su sueldo de legislador entre quienes se inscriben, una especie de lotería gratis, al mejor estilo conservador. Ramiro Marra publica el destino del dinero de su dieta como legislador de la Ciudad en acciones de empresas, mayoritariamente extranjeras o mineras de Vaca Muerta. O sea publicita su negocio familiar, la actividad como agente de bolsa.

Pero es falso que invierta en empresas. En realidad compró acciones que espera tengan un rendimiento positivo en pesos. Algo posible dado que las acciones en Argentina cotizan en pesos, y ante la devaluación permanente de la moneda nacional los resultados en pesos son positivos. Por ejemplo, la acción de Banco Galicia en los últimos 5 años perdió el 75% de su valor en dólares, pero en igual período en pesos subió el 350%, debido a que la devaluación del peso es mayor que su derrumbe en dólares.

Pero lo importante es que la “inversión” de Ramiro Marra en realidad no va a las empresas, ya que es una compra en el mercado secundario de cotización diaria de acciones. El dinero va a las empresas solo cuando estas emiten acciones, lo que se llama mercado primario o de colocación de acciones. La compra de las acciones de Marra es una búsqueda de un rendimiento, o sea una ganancia financiera individual.

Hasta el momento no ha dicho que va a hacer con el resultado de esta inversión, mientras no la done o sortee es para beneficio personal y además publicitar la compra venta de acciones, o sea el negocio de la empresa familiar.

Como asesor financiero Ramiro Marra fue multado por la Comisiٖón Nacional de Valores en 2 millones de pesos y 1 millón cada uno de los directores de Bull Market Brokers por haber realizado “recomendaciones financieras” en un video de Youtube donde aconsejaba inversiones sin “tener la idoneidad para poder hacerlo” (La Nación, 21/12/2021).

Marra informó que apelará la medida que considera “una persecución política”.

¿En qué “invirtió” Ramiro Marra?

Como un representante de las patronales extranjeras y locales. Las empresas seleccionadas incluyen a las constructoras de edificios y administradora de “shoppings”, IRSA que anunció la construcción de un proyecto inmobiliario en la ex Ciudad Deportiva de Boca, un terreno que compró hace 20 años y construcción no permitida porque el destino es para una ciudad deportiva. El gobierno de Larreta informó la firma de un convenio con IRSA que habilita la mega construcción inmobiliaria en un humedal. El proyecto es mayor que Puerto Madero.

También seleccionó una empresa que se dedica a la explotación de Vaca Muerta, Vista Oil, liderada por el expresidente de YPF en el kirchnerismo Miguel Galuccio. Otra es la Transportadora Gas del Norte vinculada a Vaca Muerta, que distribuye gas en el norte del país y busca inversores para llevar gas a Brasil.

Una empresa minera, Barrick Gold, una empresa canadiense dedicada al oro y que explota Veladero en San Juan. Su presidente Peter Munk almorzó con Cristina Kirchner cuando era presidente (2010) en Toronto en una reunión del G20 para destrabar los impedimentos a la mina Pascua Lama de la Ley de Glaciares. Barrick produjo en Veladero un derrame de un millón de litros de agua con cianuro en 2015, que contaminó seis ríos en las proximidades de Jáchal. Esto produjo la movilización de miles de jachaleños en defensa del medio ambiente, lugar donde la ley que proyecta Marra hubiese facilitado la represión para impedir la movilización. Por la contaminación ningún directivo de la empresa ni autoridad provincial fue condenado.

Otras empresas son Coca-Cola y Mc Donald’s, porque “fomentan el desarrollo de la creación de fuentes de trabajo y del capitalismo”.

Marra, un comisionista del capital financiero y parásito del Estado

Bull Market Brokers, del que Marra es uno de sus propietarios, fomenta e impulsa la inversión en fondos de bonos de deuda del estado mediante más de 100 fondos. La promoción de dichos fondos están vinculados a diversas formas de actualización, al dólar, la inflación, etc. Son los intereses que paga el estado para mantener la gigantesca deuda del estado y origen de la deuda con el FMI.

Marra se publicita como un “emprendedor” privado que no vive de la teta del Estado, pero su actividad principal es promocionar bonos que paga el Estado. Su actividad es parasitaria, no impulsa inversiones en la actividad económica o actividades productivas. Son compras en el mercado de acciones que reciben dividendos de las empresas y de bonos a los que el estado paga los intereses.

En tiempos de “corralito” los bonos que cotizan en la bolsa tienen enormes volúmenes en sus negocios diarios, la razón es que están vinculados a la fuga de capitales. El mecanismo es comprar un bono en pesos y luego transferirlo al extranjero donde se puede vender en dólares, el llamado contado con liquidación.

El programa de Ramiro Marra es la defensa de la penetración del capital financiero y sus intereses en el país. De allí el interés en impulsar la mayor participación del Estado en la represión a la resistencia popular. No defiende la libertad de expresión, no son libertarios. Solo impostores para el engaño de sus seguidores.

Los nazis se llamaron socialistas y obreros (Partido Nacional Socialista obrero alemán), ahora los representantes del capital financiero les gusta llamarse “libertarios”, en realidad no buscan la libertad individual, sino la libertad del capital financiero para explotar las riquezas del país.

