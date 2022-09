Paro y movilización de residentes y concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires

En el día de hoy miles de residentes y concurrentes marcharon desde 9 de Julio por el centro porteño para culminar con una impresionante asamblea en Plaza de Mayo. Desde temprano se dieron cita las diferentes delegaciones de hospitales y centros de salud para movilizar exigiendo una inmediata recomposición salarial de 250 mil pesos.

Una enorme columna con más de 3 mil personas marchó visibilizando la extrema situación que viven lxs trabajadores de la salud. Un residente cobra 117 mil pesos por mes, con una inflación de más del 7% mensual y una proyección del 100% anual; así no hay salario que sostenga esta situación. A esto hay que sumar las jornadas extenuantes, con 360 horas de trabajo mensual, y la precarización laboral.

El paro y la movilización se dio a pesar de no contar con el apoyo de Médicos Municipales (AMM) que no solo le dio la espalda a la medida, sino que convocó a un paro divisionista para la semana que viene, en vez de sumarse y apoyar el paro que impulsaba Asamblea RyC CABA, sin mucho desarrollo de la medida ni instancias de organización. Este atraso salarial no solo se da entre los residentes (los concurrentes directamente no cobran) sino también entre lxs profesionales de planta de los hospitales, todos con paritarias que fueron devoradas por la inflación.

Aprovechando el día de la sanidad, también profesionales de Enfermería exigían el pase a la carrera profesional y a la 6035, denunciando la precarización salarial y los salarios miserables que se perciben (90 mil pesos por mes).

La asamblea votó un plan de acción y dejó planteado un camino de lucha y organización: adherir de manera independiente al paro convocado el próximo 27 de septiembre, dándole un carácter activo con movilización. Si no hay respuesta por parte del gobierno de la ciudad, continuar el paro el 28 de septiembre. También se entregó una carta al despacho del ministro de Salud Fernán Quiros pidiendo una reunión urgente.

Esta jornada cierra con un gran impulso de lucha y todas las ganas de luchar por nuestras condiciones de trabajo. ¡Por la victorias de todas las luchas!