8M en Luján: una masiva movilización de denuncia al Estado

Foto: corresponsal.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, al igual que en todo el país, tuvo en la localidad bonaerense de Luján una masiva movilización de unas mil mujeres y diversidades. El Plenario de Trabajadoras asistió con una impresionante columna de 350 compañeras.

La nutrida marcha que convocó a organizaciones de izquierda, independientes y del oficialismo K se concentró en el Consejo Escolar, donde en las muestras de intervención se denunció la carencia en la aplicación de la ESI (Educación Sexual Integral), herramienta clave de formación y para abordar las situaciones de abusos y violaciones en la niñez y la adolescencia.

Luego la movilización hizo escala en el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) donde se remarcó la complicidad de este en el amparo de acosadores en las reparticiones del municipio, que imputan por caso al actual secretario general. También se concentró en el Juzgado de Paz, Fiscalía y la Comisaría, poniendo en evidencia el rol nefasto del Poder Judicial y el aparato represivo en la ausencia de protección a las victimas de violencia de genero y los abusos y hostigamiento, respectivamente. Otra institución clave en la que se hizo una parada fue la Basílica, ya que a mas de un año de la aprobación del aborto, la Iglesia Católica ejerce un fuerte lobby para obstaculizar los protocolos IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).

La frutilla del postre y en el marco del acuerdo del gobierno nacional de Alberto Fernandez con el Fondo Monetario Internacional, fue la concentración central frente al municipio de Luján. En los días previos a la marcha ello fue motivo de una fuerte lucha política contra las agrupaciones kirchneristas, que pretendían que solo el municipio fuera un lugar más de paso y diluir las responsabilidades en las diversas instituciones para evitar apuntar los dardos a los gobiernos nacional, provincial y municipal del Frente de Todos.

Allí, en su alocución nuestra compañera Viviana Figueroa hizo un fuerte alegato poniendo en el eje de la situación política el nefasto acuerdo del gobierno con el FMI, que traerá mas ajuste, hambre y violencia de la que ya padecemos las mujeres y las diversidades. También denunció al Ministerio de Mujeres que no ha resuelto o avanzado algo en resolver los problemas fundamentales que nos aquejan: por caso, mientras aumentan los femicidios, solo se dedica a repartir botones antipánico o llamar al 144, o sea volcando la responsabilidad en las víctimas y no en instrumentar medidas efectivas de protección y/o asistencia psicológica, material. Además planteó que en Luján no hay un solo refugio para las víctimas de violencia y que las únicas políticas del área de genero municipal es solo inaugurar “bancos rojos”. Ni hablar de la precaria asistencia alimentaria en los comedores populares cuyo sostén son principalmente las mujeres. Luego de la intervención, las presentes ingresaron al palacio municipal.

La marcha culminó con un gran entusiasmo, que de inmediato plantea movilizarse con todo el jueves 10 a Congreso, donde se pretende votar el acuerdo con el Fondo Monetario, y el lunes 14 a los Tribunales de Mercedes por la libertad de Nancy Montiel. Además de una fuerte campaña de defensa de las militantes acusadas por los grandes medios de comunicación y referentes de la oposición de Juntos por el Cambio, que tras la marcha se dedicaron a hostigarlas y atacarlas por las redes sociales. La oposición derechista le hace un enorme favor al intendente del Frente de Todos, Leonardo Boto y desviar así su responsabilidad para resolver las urgentes demandas de las mujeres y diversidades del distrito: cupo laboral trans y femenino, ESI, condiciones de trabajo, salario, guarderías, refugios.