A 50 años de la creación del Pami

Por los 50 años de Pami se lanzó una plataforma educativa disponible para 5.000.000 de afiliados (Telam, 4/6). La directora de organismo, Luana Volnovich, pretende conmemorar este acontecimiento del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con esta plataforma.

¿Qué es lo que quiere celebrar? ¿50 años de intervención? ¿Qué ningún gobierno democrático ni dictadura militar regularizó su situación? La carta orgánica dice claramente que las autoridades deben ser electas por sus afiliados. ¿Cuándo podremos votar para que se haga efectiva esta reglamentación? ¿Qué es lo que pretender conmemorar?

La falta de atención médica que sufrimos los afiliados se remonta a su creación. Los negociados a costa de los afiliados al Pami, de lo que los robos de Matilde Menéndez sean tal vez los más resonantes, han sido una constante. No desde la pandemia, sino desde antes, con la llegada del Covid-19 solo se profundizó muchísimo más.

El cierre de clínicas entre las que se destacan las 10 de provincia de Buenos Aires, como la San Andrés de Caseros y la Sagrado Corazón de Hurlingham, la muerte por falta de ambulancias y atención de Pami en Córdoba y en el resto del país es el regalo nefasto a los 50 años del Pami.

¿Qué quiere festejar?

Los jubilados y pensionados no tenemos nada que festejar. El bono de unos $500 pesos mensuales que dan en reemplazo del bolsón de alimentos que se distribuía a través de los centros de jubilados y que varía de acuerdo a la zona, llega sólo a 550.000 afiliados (informe página Pami). Vale tener en cuenta que la mínima de $23.045 la cobran unos 6 millones de jubilados, con lo cuál la suma de 500 0 600 pesos en bonos no sólo no completa la carencia alimentaria de un adulto mayor que cobra debajo de la línea de indigencia, sino que llega a una ínfima minoría.

Durante el año de “medicamentos gratis” han recibido el beneficio 3.500.000 jubilados (Página Pami). ¿Los demás no se enferman? Y además, los “medicamentos gratis” comprados por el Pami son otro gran negociado con los laboratorios privados que se garantizan por este convenio la salida y pago seguro de los medicamentos más usados por los mayores, sin control de los precios que le pasan al Estado.

La camporista Volnovich regala “plataforma educativa”

Volnovich dice que es para 5.000.000 de adultos mayores, con 7.000 talleres y cursos universitarios gratuitos en modalidad virtual. Pero ¿esos 5.000.000 tienen conectividad, computadora, tablet o un celular con cual puedan ingresar? .

Volnovich sabe que los 5.000.000 no cuentan con nada que les permita hacer esas clases ¡hasta universitarias! que regala la interventora actual, no sólo por las dificultades que puede tener un adulto mayor para manejar la tecnología sino porque la mayoría cobra un haber jubilatorio menor que el índice de indigencia, cuando la canasta del jubilados que asciende a $ 65.000.

Lo que es seguro es que se está ante un nuevo negociado, de contrato de plataformas, incluso universitarias, entre el Pami y prestadores privados también en el ámbito de la tecnología cibernética.

Señora Volovich: los viejos no tenemos nada que celebrar, lo hará Ud. y la dirección del Pami en completa soledad.

Los jubilados marcharemos en todo el país el 9 de junio, en la Jornada Nacional. Y a 50 años del Pami, en Plaza de Mayo plantearemos : Basta de intervención en el Pami. Basta de usar los fondos de las obras sociales por parte del estado y en negociados con los laboratorios y medicina privados. Queremos una dirección electa y control de los trabajadores y de los jubilados del Pami y de las obras sociales provinciales.

Read more