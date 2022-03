Apertura de sesiones en La Matanza: el Partido Obrero denunció el pacto del gobierno con el FMI

Juan Romero y Romina Del Plá

En medio de una semana en donde el Congreso Nacional trata el pacto con el FMI, que se mostró la gran resistencia en las calles a través del plan de lucha votado por el Plenario Nacional Piquetero, se desarrolló la apertura del período 2022 de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de La Matanza.

El acto de apertura tuvo lugar en González Catán y asistió el grueso de los y las funcionarias del gobierno local, la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, y representantes de la burocracia sindical y estudiantil. Tras la apertura formal, y antes del discurso del intendente Fernando Espinoza, se les dio la palabra a los presidentes de bloque. Juan Romero intervino como presidente del bloque del Partido Obrero FIT-U denunciando el acuerdo con el FMI y el ajuste en el municipio, despertando incomodidades en el recinto. Espinoza, por otro lado, evitó referir al FMI en su discurso en una semana clave y expuso una realidad distinta a la que se vive en La Matanza.

Denunciar el pacto del gobierno con el FMI incomoda al peronismo

La izquierda obrera y socialista ingresó por primera vez al Concejo Deliberante tras una enorme campaña del Partido Obrero y el Polo Obrero que conquistó más de 70 mil votos de trabajadores y jóvenes. En este sentido, Juan Romero comenzó su intervención caracterizando ese proceso: fue un voto contra la derecha que dejó al país en crisis, pero también contra el gobierno que en 2019 dijo que venía acabar con el ajuste pero lo profundizó. Los debates que se estaban dando en torno al acuerdo del gobierno con el FMI anticipaban que la verdadera grieta será entre los trabajadores que le dicen “No al pacto con el FMI” y quienes apoyan la injerencia del Fondo otorgada por el gobierno. El día siguiente a la apertura de sesiones en el legislativo matancero, la votación en la cámara de Diputados, lo confirmó.

Mientras la bancada del PO denunciaba el ajuste en el distrito y el pacto del gobierno y la oposición con el FMI, se escucharon gritos y abucheos provenientes de la militancia peronista que buscaba interrumpir la intervención. Este accionar bochornoso corona la impotencia que el Frente de Todos está teniendo para hacerle frente a una posición política por izquierda en La Matanza. No pudieron tolerar la denuncia del FIT-U a los enormes déficits del gobierno que, además, se apresta a una política de coloniaje que va a profundizar las carencias. Los “nacionales y populares” no pueden explicar por qué hay cada día más pobres y el gobierno elige no tomar medidas para solucionarlo. Explicar esto implica reconocer que el peronismo prioriza los pagos millonarios al FMI y acreedores privados por sobre el bienestar del pueblo.

Espinoza omite la situación real del distrito y el pacto del gobierno con el FMI

El discurso del intendente Fernando Espinoza pintó una realidad inexistente en el municipio y no referenció ni sentó posición sobre el acuerdo con el FMI, que se votaba al día siguiente en el Congreso. Las condiciones negativas del acuerdo para con la soberanía del país y las condiciones de vida de los trabajadores ya eran sabidas por el oficialismo. En una semana en donde el Frente de Todos buscó despegarse de las consecuencias de votar esto, Espinoza hace lo propio omitiendo el hecho más relevante del contexto político que dominaba el país. Incluso fue más allá cuando comenzó diciendo que no iba a “hacer política” en su discurso. Una maniobra que sirvió para no tener que dar explicaciones ni abrir debates y polémicas en torno al fracaso político, que en las elecciones le costó al Frente de Todos la caída de más de 20 puntos en “el corazón del peronismo”. Por fuera, confirma a la prensa que el acuerdo con el FMI es lo mejor para el país.

En medio de las más de dos horas y media de discurso, la orientación fondomonetarista de Espinoza no fue explícita pero estuvo bien presente. Reconoció, tras una lectura larguísima de proyectos de obras públicas, que la reactivación económica se viene dando sobre la base de estos proyectos con empleo de mano de obra informal. El principal orgullo de la intendencia en materia económica es legitimar la precarización y la reforma laboral en el territorio. En contraste, la organización piquetera independiente crece en los barrios con el Partido Obrero y el Polo Obrero reclamando por trabajo genuino y apoyando las luchas obreras para la recuperación de los puestos de trabajo como en La Nirva.

Espinoza habló también de “revolución educativa” en La Matanza, cuando lo cierto es que, a la vuelta de la presencialidad, la comunidad educativa constató cómo desoyeron sus reclamos durante la virtualidad por la refacción y construcción de escuelas. La solución a la superpoblación está siendo rotar a los alumnos y que asistan la mitad de la semana. Una situación violenta para las familias y estudiantes que tanto han padecido en la pandemia y deben cumplir su derecho a la escolarización.

Juan Romero, docente y parte de la directiva del Suteba La Matanza, colocó en el Concejo Deliberante insistentemente la presencia del secretario de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas para que rinda cuentas de la grave situación, pero no se presentó. Desde el Partido Obrero, exigimos la ejecución del fondo educativo millonario que tiene Espinoza y que no aplica más que el 20%. Este señalamiento en el Concejo tiene su correlato en la calle, con las movilizaciones de los docentes de la Multicolor al Consejo Escolar peronista recientemente votado, que tampoco brinda respuesta.

El intendente del PJ también se refirió al ambiente, colocando sus (nulas) políticas como un avance en la materia. Pero el avance y la depredación de la naturaleza es clara en los rechazos sistemáticos de declarar la Reserva Natural de Laferrere, que desde el FIT-U y los vecinos de la ciudad queremos defender. También se continúa habilitando los desmanejos de las industrias y negocios contaminantes que envenenan a la población y utilizan agroquímicos. La lucha de los envenenados por glifosato crece y encontró en el FIT-U una vía para canalizar la lucha.

Es fuerte el contraste entre lo que Espinoza dijo en el recinto del Concejo, copado por una barra obsecuente a su discurso y al del gobierno, y la realidad que padecemos les, los y las trabajadoras.

Una banca al servicio de las luchas

La llegada del Partido Obrero al Concejo Deliberante, representada por Juan Romero, se dio de la mano de una movilización, mostrando el apoyo popular recibido durante la elección. El FIT-U-PO puso en pie una campaña sin precedentes, con eje en un programa de salida a la crisis en beneficio de los trabajadores, enfrentando a los partidos patronales del régimen, responsables de la inflación, el saqueo a los salarios y la pobreza. En este sentido, la campaña empalmó con enormes jornadas de lucha locales, con movilizaciones y acciones callejeras. En la primera sesión en la que participamos se trató el presupuesto local para el 2022, un presupuesto ajustador, que rechazamos en la banca y en la calle.

Esta orientación política continúa vigente. Ahora, en el transcurso de las sesiones ordinarias del 2022, denunciar a quienes votaron el pacto colonial con el FMI y sostienen un gobierno entregador y ajustador, mientras reforzamos la organización y la lucha callejera, seguirá siendo una tarea central para enfrentar con fuerza a un régimen cada vez más hostil a cualquier reivindicación popular. En ese sentido, ponemos nuestra banca para canalizar las demandas de la clase trabajadora ocupada y desocupada, de la lucha ambiental, de las mujeres y diversidades y la juventud de La Matanza.