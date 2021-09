¿Cómo es la votación del FIT-U en Córdoba?

El Frente de Izquierda-Unidad acaba de realizar una importante elección en Córdoba, llegando al 4,3% a nivel provincial y alcanzando el 6,3 en la Capital. Se trata de una recomposición en relación a los resultados obtenidos en 2019 cuando el FIT-U obtuvo el 3,3% en las elecciones Paso, cayendo al 2,5% en las definitivas; lo que constituyó la peor elección del frente en la provincia. No obstante la recomposición, todavía no alcanzamos los guarismos superiores al 6% y al 7% obtenidos en años anteriores.

Del mismo modo que ha cambiado la cantidad de votos absolutos y porcentuales hacia el FIT-U, también se ha modificado la base social que adhiere a nuestra alianza. Desde el comienzo, el Frente de Izquierda hizo sus mejores elecciones en los barrios donde predomina la clase media, pero en esta última elección el FIT-U solo alcanzó resultados porcentuales superior a los dos dígitos en barriadas de trabajadores más golpeados por la crisis, en las barriadas más empobrecidas.

La razón de ese fenómeno tiene que ver con la militancia del PO, y más específicamente del Polo Obrero, que se ha convertido en el motor de la recomposición del FIT-U en la provincia. Y hay muchos ejemplos que dan cuenta de ello. De los primeros 15 circuitos de Córdoba Capital donde el FIT-U hace sus mejores elecciones, en 14 está presente el Polo Obrero y en 13 gana la interna la “Lista Obrera y Popular” que impulsó el PO. En varios de esos circuitos nos colocamos como tercera fuerza detrás de Juntos por el Cambio y del peronismo de Schiaretti, desplazando a la lista del PJ-Kirchnerismo.

Veamos los números de esos primeros 15 circuitos: Maldonado 13,83%, Villa Boedo 13,37%, Ampliación Cabildo 13,30%, La Floresta Sud 12,83%, Colinas del Sur (Ciudad Evita) 11,66%, Angelelli 11,57%, Chacra de la Merced 11,38%, Bajada de Piedra 11,17%, Chachapoyas 10,45%, Ciudad de Mis Sueños 10,33%, Renacimiento 9,83%, Hogar III 9,52%, Secc. Tercera (Alberdi) 8,63%, La Dorotea 8,63%, Colonia Lola 8,57%.

Del mismo modo sucede con importantes barrios populares donde actúa el Polo Obrero, como es el caso del circuito de José Ignacio Díaz donde se obtienen 1.159 votos (7,4%), el mayor número de votos absolutos de un circuito; en este barrio el PO aporta el 42% de los votos del FIT-U. En barrio San Jorge el FIT-U logra un 7,7%, el PO aporta el 45%. En Inaudi: 7,1% para el FIT-U, aportando el PO el 34,17%. En Comercial se obtiene el 6,5% (PO el 44%). También en San Roque donde alcanzamos el 6,5% (PO 44%). En Guiñazú 6,22%, aportando el PO el 47,18%. En Parque Republica 6,08% (PO 40%). En Argüello Norte 5,94% (PO 37%). En Avellaneda 5,93% (PO 43,5%). Y así sucesivamente.

La cuestión se extiende a ciudades del interior donde se desarrolla el Polo Obrero. En Malvinas Argentinas, el FIT-U obtiene la mejor votación por ciudad de toda la provincia, alcanzando un 7,38%, y el PO logra el 50% de ese resultado. También son importantes las votaciones y los aportes del Polo en Juárez Celman, La Calera, Monte Cristo, Dean Funes, Jesús María y Cruz del Eje, entre otros.

Hay que decir que, a diferencia de las listas de IS-PTS y MST, la lista del PO obtiene resultados muy heterogéneos, haciendo grandes elecciones donde está el Polo y sacando resultados muy exiguos, donde no tenemos una presencia organizativa. El “voto FIT” se quedó en su mayoría con la candidata histórica Liliana Olivero de IS. Olivero media 2% en las encuestas y obtuvo el 2%. No sabemos cuánto fue el aporte de la candidata del PTS, Laura Vilches. El MST retrocedió en términos absolutos y porcentuales.

El PO y el Polo vienen creciendo a pasos agigantados en el último año, con actos y movilizaciones reivindicativas y políticas de masas, como fue el acto de noviembre de 2020 (3.000 personas), la marcha del 24/3 (7.000 personas), el reciente acto de campaña (9.000). Ahora esa masividad tuvo su traslación al terreno electoral aportando miles de votos al FIT-U desde las barriadas que luchan por el trabajo, el salario, la tierra y la vivienda y todos los reclamos populares. Se trata de una evolución política muy fuerte que está en pleno desarrollo y que no se expresó todavía con toda su fuerza en el terreno electoral.

En una etapa de profunda crisis política, económica y social, el Polo Obrero y el Partido Obrero, y con ellos el Frente de Izquierda, están llamados ser más protagonistas en la lucha. Justamente luego de la enorme campaña realizada y el buen resultado obtenido nos aprestamos a organizar decenas de nuevas asambleas en barriadas y ciudades del interior, y vamos a un reclutamiento revolucionario en muchos frentes. En noviembre tenemos una oportunidad para seguir afianzando este desarrollo político de la clase obrera.

