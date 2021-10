Córdoba: la canasta básica alimentaria sigue subiendo

Imagen extraída de Hoy de Córdoba

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) sigue en ascenso, cualquiera sea el indicador que se tome. Recientemente el defensor del Pueblo de Córdoba presentó un informe en el que indica que una familia de cuatro integrantes necesitó al menos $28.178,05 para no caer en la indigencia. Así las cosas, una familia tipo tiene que tener casi $1.000 diarios para no pasar hambre. Siguiendo con el citado informe, el mismo sostiene que la canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $65.936,63. La cifra supera el salario básico de trabajadores esenciales.

Sin embargo, para el Centro de Almaceneros, una familia necesita $ 72.518 por mes para no ser pobre. Cabe tener en cuenta que, el Defensor del Pueblo, Mario De Cara, suele realizar mediciones benévolas con el gobierno provincial de Juan Schiaretti. No obstante, el ejecutivo provincial no actualiza las partidas presupuestarias de acuerdo a la medición de variación de precios, incluso la que lo favorece.

De acuerdo al estudio del Defensor del Pueblo, el aumento de la CBA se debe al incremento de los todos los rubros, excepto carne. Entre los artículos que más tuvieron un incremento de precios figuran el pan francés con el 16,76%; y los porotos subieron un 258,23%.

Cabe tener en cuenta que, en la última semana del pasado mes, artículos como “la falda, carne molida, acelga, lechuga, zapallo, porotos, dulce de batata y sal gruesa”, aumentaron su precio de manera superior al promedio. Tenemos por lo tanto un aumento que impacta de lleno en la capacidad de alimentación de las familias cordobesas.

Además, los acuerdos de precios no están vigentes en los pequeños comercios y que esto mismo también impulsa los aumentos. Así las cosas, todo sube menos los salarios e ingresos populares.

Por eso, en un año, en el Gran Córdoba, la cantidad de personas que cayeron en la pobreza pasó de 635 mil a 732 mil. Se trata de un aumento del 15% inter anual, según datos difundidos por el Indec.

El dato de la medición efectuada es que la pobreza crece, incluso en un contexto de “recuperación de puestos de trabajo”, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares para la provincia (EPH). De ser cierto este planteo estamos ante una “recuperación” de bajos salarios y precarización laboral.

Los ingresos de lxs trabajadores informales siempre estuvieron por detrás de la inflación, y los planes sociales, como los Potenciar Trabajo también. En esta misma línea, el gobierno provincial publicita la creación de puestos de trabajo como los planes “Por Mi”, destinados a mujeres mayores de 25 años o menores de esa edad con hijos a cargo, que percibirán $ 17000. Es decir, que se refuerza la precarización y el ajuste contra las mujeres, con un Ejecutivo provincial que es el primer impulsor de ingresos por debajo de la inflación.

Así las cosas, hay un deterioro en la “calidad” del empleo, y de las remuneraciones. Esto explica por qué crece más la pobreza e indigencia en Córdoba que en el resto del país. Es en este cuadro que los partidos patronales impulsan una reforma laboral, es decir quieren aumentar su taza de ganancia sobre la base de disminuir derechos a lxs trabajadores. Enfrentemos el ajuste con la izquierda, en las elecciones organizando el voto al FITU, y en las calles, junto a la movilización popular que impulsa el Polo Obrero, y las organizaciones independientes.

