Córdoba: “las elecciones son una tribuna para levantar nuestras banderas de lucha cotidiana en los sindicatos y en los barrios”

Susana Rins es Susa para algunes y «la Su», para otres es licenciada en Ciencias de la Educación y trabajadora social, pero fundamentalmente es una educadora popular y luchadora social y política, entendiendo estas prácticas como una unidad común e indisociable en pos de que los objetivos emancipadores de niñes- jóvenes y la lucha contra el hambre puedan concretarse cambiando este sistema de raíz. Actualmente, es directora de la escuela primaria Saúl Taborda, delegada escolar y referente de la combativa lista Fucsia del Suoem (Sindicato de trabajadores municipales de Córdoba), un gremio cuyos trabajadores-as tienen en su historia una trayectoria de lucha destacadísima en la capital cordobesa.

En el barrio obrero «Villa 9 de Julio» donde se ubica la escuela municipal, entre madres, padres y vecino-as, la querida seño Susa es una gran defensora de los derechos de toda la comunidad educativa y de la barriada. Susa también lucha desde hace años por la aplicación de la ESI (Educación Sexual integral) en todos los niveles educativos y participó activamente en el reclamo de justicia por el transfemicidio de Laura Moyano, cuyo cuerpo fue encontrado en el barrio donde se ubica la escuela Saúl Taborda. Pasen y vean.

E:- ¿Desde cuándo militas en el PO?

S:- Me incorporé hace unos 8 años al Partido Obrero, a partir de sumarme a la agrupación “29 de Mayo” del Suoem y participar de las elecciones gremiales de ese año. Esa experiencia me llevó a comprender la importancia de los sindicatos como herramienta para defender mis derechos y los de mis compañeros y compañeras, y a descubrir los límites de esa intervención. Me refiero concretamente a que la lucha por el salario y por las condiciones de trabajo de los municipales (y de cualquier sindicato) es una lucha reivindicativa: muy importante, muy valorada entre las y los trabajadores, más aún en un contexto de ajuste, pero que no alcanza para cambiar la historia. Ese salto de lo reivindicativo a lo político me llevó a comprometerme con el partido, porque entiendo que solo puede cambiar esta sistema un gobierno de trabajadores.

E:-¿Recordás algún evento particularmente significativo en estos años de militancia?

S:- Tres. El primero, el asesinato de Mariano Ferreyra. Ocurrió en 2010, antes de que me incorporara al Partido, pero su muerte logró quebrar mi ingenuidad política, la candidez con la que leía los acontecimientos que ocurrían a diario. Cuando mataron a Mariano, recibí un tremendo sacudón que perduró y permitió que un engranaje se moviera en mi cabeza y en mis entrañas. Otro, la huelga de la UTA. Ese tremendo mazazo a la clase obrera, entregada por la burocracia sindical traidora de Cristina Fernández fue una lección inolvidable. Contrariamente a lo que los medios de prensa y a lo que las burocracias sindicales pretendieron mostrar como “despidos por responsabilidad del Partido Obrero”, los que estuvimos acompañando a los trabajadores en huelga días y noches sabemos que lo que ocurrió allí fue una traición histórica que reflejó con claridad cómo se entrelaza el poder político y el poder económico y cómo la burocracia sindical es un resorte necesario para garantizar que las cosas sigan como están y vayan peor cada día. Esa experiencia me atravesó y entendí que es urgente e impostergable la tarea de recuperar los sindicatos para las y los trabajadores. El tercero, fue la ruptura del grupo de Altamira, luego del XXVI Congreso Nacional del Partido. Ese quiebre me regaló la certeza de militar en un partido íntegro, clasista, trotskista hasta la médula. Estoy muy feliz de militar en el PO.

E:- ¿Qué representa la Lista Obrera y Popular en la que vas como candidate?

S:- Esta lista es un orgullo de clase. Nos ha permitido levantar muy alto las banderas de las barriadas contra el ajuste, y reúne lo mejor del activismo del movimiento obrero. Vamos por el reclamo por vivienda, por trabajo digno, bajo convenio, por salario igual a la canasta familiar y salud y educación con recursos para enfrentar la pandemia. Vamos contra los ajustadores de ayer y de hoy. Para nosotres, la lucha entre ocupados y desocupados es una y la misma. Somos la lista de los luchadores del Sutna, del Sitram, de les docentes, les trabajadores de salud, de les precarizades que trabajan en casas particulares, en la universidad, en los comedores populares, en los centros de reciclaje… Somos un solo puño que se levanta con la claridad de pertenecer a una misma clase social y superamos en los hechos a quienes pretenden descalificar a les precarizades, negando al movimiento piquetero su rol protagónico como sujeto histórico y político. Por eso presentar la lista es un acto de dignidad y de rebeldía.

E:- Y después de las elecciones, ¿cómo la seguimos?

S:- Las elecciones son una tribuna para levantar nuestras banderas de lucha. No rechazamos ninguna oportunidad porque actuamos con la responsabilidad de quien pretende orientar estas luchas para que triunfen. Y somos conscientes de que bajo este régimen social, el Congreso forma parte de una maquinaria estatal al servicio de los explotadores. Sin embargo, desde la independencia que nos caracteriza y hemos demostrado en los hechos, utilizamos esta oportunidad para que las luchas en curso se fortalezcan y para convocar a más y más trabajadores a sumarse a las filas del Partido. Solo un gobierno de trabajadores podrá barrer a los explotadores. Esa caricatura de Lenin barriendo a los burgueses capitalistas del mundo es nuestra meta. Antes, durante y después de las elecciones, seguimos empuñando la escoba.

E:- Última: ¿de qué trabajás?

S:- Soy docente. Trabajo de directora en la escuela municipal Saúl Taborda y además soy delegada en la escuela. Para mí, un orgullo que mis compañeras y compañeros puedan considerar que los represento ante el sindicato y ante la patronal.

