Crónica desmiente las mentiras contra el Polo Obrero y Eduardo Belliboni

El medio televisivo Crónica realizó una cobertura en la casa del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para desmentir las falsas acusaciones, mentiras e infamias respecto a un supuesto enriquecimiento ilícito por medio de los planes sociales, que circularon en los distintos medios de comunicación como parte de la operación mediática para terminar con la movilización independiente de los trabajadores desocupados, en medio de un salto en la pobreza y la miseria.

Ante las cámaras, Belliboni expuso ante todo el país su hogar, una vivienda obrera ubicada en el barrio Luz y Fuerza en la localidad bonaerense de Burzaco, contra las versiones interesadas que hablaban de una “mansión” financiada supuestos fondos provenientes de los programas sociales arrancados al Estado.

Las mentiras y difamaciones con Eduardo Belliboni son parte de un ataque al Polo Obrero y a la Unidad Piquetera que protagonizaron una histórica jornada de lucha el pasado miércoles 18, con alrededor de 100 mil manifestantes extendiéndose por todo el Puente Pueyrredón, bajo el reclamo de trabajo genuino, seguro al desocupado universal y alimentos.

Respecto a la campaña difamatoria, Belliboni comentó que no solos e trata de un ataque personal: “Hay compañeras que murieron en la pandemia, porque estaban al frente de comedores populares, sin vacunar. Once millones de personas dijo el exministro Arroyo hoy que comen en comedores populares. Están humillando a esa gente”.

“Yo soy parte del movimiento piquetero que vino a combatir las prácticas punteriles que existían, desde los punteros del municipio, de la gente que evidentemente está ligada al poder político, y que los hacían descaradamente durante hace muchos años, hace 20 años, y hemos venido a combatir eso, con las asambleas, con el método obrero, con el método de los trabajadores”, agregó Belliboni, para explicar la lucha que dan las organizaciones piqueteras en los barrios.

Para concluir señaló “Si no reclamamos van a arrasar con todos nosotros, porque hay intereses muy profundos en la Argentina que están interesados en que no haya protesta, que no haya reclamos. Lo terrible en la Argentina es que no haya una CGT y una CTA que protesten por nada, que están absolutamente borradas del escenario, y tengamos que salir a sacar a los trabajadores desocupados a la calle”.

