El Frente de Izquierda reclama la anulación de los decretos de entrega del Mar Argentino a las petroleras

El Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de Ley en el Congreso Nacional que exige la derogación de las normativas vigentes que permiten la exploración petrolera en el Mar Argentino. Con la fuerza de la movilización, daremos batalla para que sea debatido en la cámara.

El proyecto firmado por Romina del Plá, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca propone la derogación del Decreto 872/2018 en el que el expresidente Mauricio Macri, junto a Marcos Peña y el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, instruyeron a la entonces Secretaría de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera nacional de las áreas de la Cuenca Argentina Norte.

Asimismo, propone la derogación de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 24 de diciembre de 2021, con firma del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié, que dictamina la suspensión de plazos del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto denominado “Campaña de adquisición sísmica off shore argentina, Cuenca Argentina Norte, en las Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 que se localizan frente a las costas de Mar del Plata y región, y la aprobación de la “Adquisición sísmica 2D-3-D-4D off-shore en bloque CAN 108 – CAN 114” presentado por la petrolera noruega Equinor. El proyecto presentado está en sintonía con el proyecto de declaración que propusimos el 4 de enero del 2021 ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

La publicación en el Boletín Oficial de la resolución que dictamina la explotación petrolera off shore ha generado una gran preocupación y ha recibido un amplio rechazo popular, con numerosas movilizaciones en todo el país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires bajo la denominación de “Atlanticazo”. La gravedad de la medida es denunciada por múltiples especialistas, que coinciden en señalar que este tipo de actividad daña fuertemente a los ecosistemas marinos y a las poblaciones costeras y alertan sobre los graves impactos que tiene la exploración sísmica que podrían generarse con la explotación petrolera off shore.

Este proyecto busca empalmar y reforzar la movilización popular que se desarrolla en todo el país contra la exploración petrolera, contra los incendios que se propagan por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y contra el saqueo a nuestros recursos naturales. Denunciamos que el Gobierno avanza con estos proyectos que destruyen el ambiente con el objetivo de pagar la deuda al FMI y a los acreedores internacionales. Como mostró el Chubutazo que quebró la Ley de Zonificación Minera que habilitaba la megaminería contaminante, podemos derrotar esta medida. ¡Fuera las petroleras de nuestros mares!

Lee acá el proyecto presentado.

