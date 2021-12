En horas de la noche del pasado domingo 19, Nora Cortiñas participó de la vigilia en Plaza de Mayo, en las vísperas del vigésimo aniversario de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa a manos de una rebelión popular, conocida como el Argentinazo.

Nora señaló que “el gobierno está provocando, con su política, que salgamos a la calle” y recordó la memoria de los luchadores caídos bajo la represión estatal: “Tenemos que salir a seguir luchando, como querían los que hoy no están, de cada década, no solamente nuestros desaparecidos, todos los que cayeron”.

Aprovechó la fecha para denunciar que “la mitad del país pasa hambre”, en tiempos donde el gobierno nacional se apresta a cerrar una cuerdo ruinoso con el FMI. Al respecto, norita señaló que “nosotros tenemos que salir a la calle a decir que la deuda no se pague, que la deuda primero empiecen por suspender el pago (…) y la plata usenla para darle de comer al pueblo”. Además, agregó: “Una vez me quisieron hacer creer que hablar de la deuda externa no se condecía con una Madre de Plaza de Mayo… que boludo”, lo que culminó con el aplauso de todos los presentes.

Tampoco perdió oportunidad para pronunciarse respecto a los acontecimientos sucedidos en Chubut, destacando que los gobiernos y las patronales quieren la megaminería para llevarse la riqueza a sus países, con las consecuencias dañinas para la tierra que ello conlleva, y seguir hambreando y castigando al pueblo que protesta. “¿Ustedes se enteran lo que pasa en Chubut? Diez días seguidos reprimiendo”, denunció.

Para finalizar su intervención, Nora Cortiñas recordó a los caídos por las balas de la policía, reclamando la renuncia de Sergio Berni, a las víctimas de femicidios y a los y las 30.000 desaparecidos.

