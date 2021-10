En la provincia de Buenos Aires, “quinta” a fondo con Néstor Pitrola y el FIT-U

Mar del Plata.

Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el FIT-U, viene desarrollando una intensa agenda de campaña. Esta vez tocó recorrer parte de la quinta sección bonaerense, donde el Frente de Izquierda – Unidad aumentó su caudal de votos respecto al 2019 y donde se refleja una sostenida estructuración del Partido Obrero. Esta última está dada por un fenomenal desarrollo del Polo Obrero que, además de luchar contra el hambre y sus reivindicaciones urgentes, se sumó a la batalla política electoral de manera sumamente entusiasta y con la conciencia de saber que la lucha contra el hambre es, al final, la lucha contra los partidos capitalistas que detentan del poder.

Mar del Plata

A las 14 horas del lunes 18, llegamos al Parque Industrial de Mar del Plata. Allí realizamos una gran agitación en la fábrica Havanna junto a la militancia del Partido Obrero marplatense. La recepción de sus trabajadores fue muy buena; la gran mayoría se frenaba para llevarse el volante donde explicamos qué es la reforma laboral en danza y por qué la rechazamos, a diferencia del resto de las fuerzas, quienes con más o menos maquillaje la defienden y promueven. De hecho, el propio Alberto Fernández la defendió recientemente junto a la patronal de Toyota y la burocracia sindical del Smata, en la planta de Zárate, donde impusieron un acuerdo flexibilizador que va en ese sentido.

Son las 15:30 horas. Ahora estamos en la fábrica Textilana, una textil repleta de trabajadoras que organizaron su comisión interna y luchan de forma diaria contra el acoso y la prepotencia de la patronal de Mauro Sergio, que hace de la precarización y los salarios de miseria la regla.

Las trabajadoras comienzan a salir, y se arman los debates y los saludos mutuos de la militancia hacia ellas y de ellas hacia la militancia. Nuestra compañera María Dematteis, delegada de la fábrica y también candidata a diputada nacional por el FIT-U, ve a Néstor Pitrola y se abrazan de manera sentida; charlan sobre la situación en Mar del Plata, la gira de él y la situación de las fábricas. Algunas trabajadoras se suman a la ronda, dejando ver la simpatía y el respeto hacia la lucha consecuente de la izquierda. Néstor las convoca: “hay que seguir sumando, hay que organizarse y fiscalizar para que entren diputados y diputadas de los trabajadores contra la reforma laboral”. Nos sacamos algunas fotos y partimos al próximo destino: Barrio Villa Cariño.

Son las 18 horas. Alrededor de 100 compañeros y compañeras del Polo Obrero, en su gran mayoría delegados, se reúnen para la asamblea, que entre otros cuenta con la participación de Alejandro Martínez (dirigente histórico del Partido Obrero marplatense y candidato a primer concejal del FIT-U en el distrito). Y, claro, con la de Néstor Pitrola. Las intervenciones de la asamblea fueron de alto vuelo político: una compañera del Polo, incorporada hace poco tiempo, planteó que “solo la izquierda lucha junto a los trabajadores”, y que “el resto de los partidos nos miente en la cara hace años, y nos siguen ajustando”.

Por su parte, Néstor colocó la denuncia al gobierno nacional y la oposición patronal, que preparan un acuerdo nacional para entregarle el país al FMI. Rechazó la reforma laboral que exigen los capitalistas y lleva adelante Alberto Fernández con el aval de la burocracia sindical, como en el mencionado caso de Toyota. Concluyó llamando a reforzar la campaña del Frente de Izquierda – Unidad, para conquistar diputados y diputadas de los trabajadores contra los dueños del poder. En ese sentido, instó a redoblar los esfuerzos en la fiscalización, “porque el aparato del PJ está herido, y quiere robarnos las boletas; no quieren perder un solo voto a manos de la izquierda”. La asamblea votó una serie de actividades en apoyo al FIT-U, entre ellas ganar las paredes de la ciudad realizando 60 pintadas. Se percibe la caída de la temperatura, se fue el sol, comienza a hacerse de noche. Terminó el día en Mar del Plata.

Necochea, Gesell, Madariaga

El martes a la mañana llegamos a Necochea. En la plaza del centro, un grupo de compañeros está en plena actividad. Entre ellos se encuentra Silvana Andrada, candidata a primera concejal por la lista local de la izquierda. Junto con Néstor realizan una entrevista radial, luego vienen a la plaza varios medios más, que los entrevistan también. Néstor aprovecha para saludar la lucha de los choferes de Necochea, quienes reclaman por el pago de sus salarios. En este distrito se registra un aumento de votos respecto de las últimas elecciones, y se espera que crezca de cara a las generales de noviembre. Se arma una pequeña charla, donde los compañeros y compañeras intercambian con Pitrola los problemas distritales y las enormes posibilidades de desarrollo que tenemos por delante. Foto grupal y a seguir rumbo. A las 17 horas hay que estar en Villa Gesell, en una asamblea del flamante Polo Obrero.

Con una mínima demora llegamos. Alrededor de 30 compañeros se encuentran merendando. Hay varios medios que vinieron a entrevistar a Néstor y a Lola, nuestra compañera que encabeza la lista a concejales de Gesell. Allí la realidad es muy distinta a lo que muestran las cámaras en temporada de verano. Existe un Gesell postergado, con trabajadores precarizados y mucha desocupación; en especial entre las mujeres. El surgimiento del Polo Obrero es, precisamente, una reacción organizada a la desidia que viven las familias trabajadoras del distrito. Las intervenciones de la asamblea ilustran la politización de los competidores y la importancia de luchar por un nuevo batacazo de la izquierda, que en momentos de crisis y ajuste es un fuerte mensaje contra los gobiernos del ajuste y la miseria de los que la gente está harta. De la asamblea participan jóvenes, docentes, trabajadores ocupados y desocupados. Termina la asamblea y tenemos que irnos volando. A las 20 horas a Néstor lo esperan en Madariaga un grupo de jóvenes para debatir distintas temáticas.

Llegamos a Madariaga y en el bar tradicional Néstor se reúne con Revolucionemos Madariaga, un grupo de jóvenes activistas LGBTI. El intercambio es riquísimo. Les jóvenxs plantean los enormes problemas que sufren quienes pertenecen a las diversidades, en todos los planos: violencia física, psicológica, laboral, verbal. El gobierno municipal no hace absolutamente nada. El cupo laboral travesti/trans no se implementa. Otro punto crucial es la pelea por la aparición con vida de Tehuel, la responsabilidad de la policía de Berni y el conjunto del Estado que encubre a la Bonaerense y no concentra los recursos necesarios para dar con el paradero de este joven trans. Nos cuentan que están organizando la Marcha del Orgullo, y en su consigna principal está la aparición de Tehuel. Luego charlamos sobre la precarización, sobre el régimen laboral que sufren les pibxs de Madariaga laburando en la costa.

Néstor se detiene a comentar las causas históricas de la explotación capitalista y de la precarización laboral. Menciona la lucha de Mariano Ferreyra, asesinado hace 11 años por una patota de la burocracia sindical ferroviaria, por luchar justamente contra la precarización. En esa perspectiva, Néstor plantea impulsar cursos y charlas de formación política para interesar a más jóvenes en estos ejes tan importantes, más cuando autodenominados “libertarios” -que no son más que fachos encubiertos- se llenan la boca hablando en defensa del capitalismo como el único sistema posible y despotricando contra la izquierda. La reunión termina con mucho entusiasmo de todos los participantes. Ya son más de las 10 de la noche.

El miércoles a la mañana, en el mismo bar, tenemos una importante conferencia de prensa donde varios medios locales asistieron. Además de Néstor, están presentes los candidatos locales del FIT-U, entre ellos Federico Tomasone, quien encabeza la lista del distrito. Finalizada la conferencia de prensa, que duró más de una hora, realizamos una actividad en el centro; donde conversamos con distintos vecinos y vecinas la importancia del voto al Frente de Izquierda – Unidad en defensa de los trabajadores. Se remarca que estos últimos pueden tener la certeza que el voto a la izquierda no trae sorpresas, estamos siempre del mismo lado.

Terminamos la actividad y la gira, en un excelente almuerzo con los compañeros de Madariaga, entre debates políticos, anécdotas y mucha camaradería. Sin lugar a dudas, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad salen reforzados de estos intensos días de campaña. Que alrededor de diez medios por día hayan entrevistado a Néstor Pitrola pone de manifiesto que nuestro programa es escuchado y solicitado por más y más trabajadores, mujeres y jóvenes que se acercan a la izquierda para, de una vez por todas, no ser defraudados y encontrar una salida genuina a tanto ajuste y pobreza.

