En Tres de Febrero vamos con el Frente de Izquierda-Unidad lista 1A

Quedan pocos días para las Paso. Los gobiernos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio enfrentan un cuadro de dificultades políticas, de alta imprevisibilidad y descontento social. Es que son los partidos que se disponen a aplicar el ajuste del FMI y que nos han hundido en esta crisis actual. Veamos como atravesó nuestro distrito esta campaña electoral.

Valenzuela y Juntos por el Cambio

Valenzuela ha demostrado ser un gobierno antiobrero que defiende los intereses de empresariales a costa de las principales necesidades de la población. Esto se ha demostrados en diversas oportunidades, como ante el cierre de la Clínica San Andres, a la que le dio la espalda a sus 144 trabajadores y a los 18mil afiliados a PAMI del distrito que allí se atendían.

Si bien dice que promueve el trabajo, la realidad es que solo interviene para los beneficios de los grandes empresarios, como pudimos verlo en la recorrida junto a De Narváez en la apertura del Chango Mas. Promueve el trabajo precario y los salarios de pobreza, como hace con los municipales. Cuando hay despidos o cierres, como sucedió en Zanella, Metalpar, Clínica San Andrés o la Pizzería Otonelli, siempre sabe ubicarse del lado empresarial para darle la espalda a los trabajadores.

En términos represivos, sucedieron en Tres de Febrero casos de torturas a menores de edad en la comisaria 11 de Remedios de Escalada, con picanas y graves lesiones. Uno de sus principales ejes de campaña es la seguridad, pero sabe llamarse al silencio al momento de encubrir a la policía represora de Berni. Deja bien en claro de qué seguridad está hablando.

También supo ocultar el trasfondo del fallecimiento de dos bomberos del distrito. La familia de los bomberos y los inquilinos hicieron graves denuncias de las condiciones del edificio que no garantizaba las mínimas pautas de seguridad. La especulación inmobiliaria, las constructoras truchas y los negocios inmobiliarios son uno de los pilares de la política de Valenzuela. Mientras, en barrios como Ejercito de Los Andes o Churruca las promesas de urbanización nunca avanzaron.

El intendente sí se ha preocupado por sacar una campaña para denunciar escuelas que no garantizan la presencialidad completa. En vez de preocuparse por que se cumplan los protocolos, Valenzuela decide atacar a la docencia. ¿Qué escuela no desea tener todas las condiciones para poder cumplir horario completo? No le sorprende a nadie la campaña reaccionaria del intendente: su compañera, la exgobernadora Vidal hoy candidata en la Ciudad, ya había utilizado el recurso de denunciar docentes y reemplazarlos por voluntarios.

Frente de Todxs y el Curtismo

Del lado del Frente de Todxs, la campaña de Debandi no tiene la capacidad de defender las políticas de su gobierno, que está llevando adelante un grave ataque a los trabajadores. La negación del ajuste en curso, que tiene a la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, pretende ser tapada con slogans vacíos.

No hablan del salario, que fue devorado por la inflación. No mencionan que las mayorías de las jubilaciones están por debajo de la indigencia. Tampoco señalan la falta de inversión en educación que llevo a tener durante año y medio a la mayoría de los estudiantes sin conectividad ni equipos en plena pandemia.

Debandi tampoco supo cumplir el rol de oposición a Valenzuela. Los acuerdos en el Concejo Deliberante, la aprobación unánime del presupuesto y las políticas fondomonetaristas los transforma de hecho en un cogobierno municipal.

Tal vez lo único genuino de sus campañas son las denuncias cruzadas entre unos y otros. Debandi intenta ocultar que pertenece a la fuerza que integra al exintendente “barón del conurbano” Hugo Curto y Valenzuela intenta desligarse del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal. Ambos integran e integraron las fuerzas políticas que nos hundieron una y otra vez.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

El Frente de Izquierda Unidad viene reforzando su campaña en base a la defensa de un salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, por trabajo genuino y por un plan de viviendas populares. En apoyo a todas las luchas como la de la Clínica San Andrés, en defensa de la salud y la educación pública.

Por una reorganización del país, rompiendo con el FMI y poniendo fin a todo este régimen de saqueo y pobreza.

Con este programa volanteamos cada rincón del distrito haciendo foco en la necesidad de lxs trabajadorxs. Por todo esto el domingo vamos a llenar las urnas de la boleta que le duele a los poderosos, la del Frente de Izquierda-Unidad lista 1A.