Espert apoya al gobierno (y viceversa)

Espert se ha sumado al coro de los ataques al movimiento popular que se opone a las explotación petrolera en el Mar Argentino. El fiel defensor de los intereses capitalistas no tuvo ningún prurito en apoyar públicamente al gobierno al que vive denostando en los medios. En un tuit dijo que “Argentina tiene ventajas comparativas en commodities. Petróleo por ejemplo, como recientemente el gobierno permitió la exploración off shore cerca de Mar del Plata. A los ecologistas que no les gusta, que se vayan a vivir a una isla tipo Robinson Crusoe. Ahí todo debe ser limpito”, más claro no se consigue.

El diputado ¿libertario?, capaz que sin querer, reconoce que la explotación off shore no es “limpita», eso solo podría suceder en “una isla tipo Robinson Crusoe”; el ministro de (destrucción del) Ambiente, Juan Cabandié, fue más explícito cuando declaró que “no podemos conseguir dólares para pagar la deuda sin contaminar”. Tanto los voceros del oficialismo como la oposición han mostrado coincidencias estratégicas. La primera es garantizar el pago de la deuda usuraria, y la necesidad de colocar el desarrollo del país en función de ello. La otra no menor apelar a las producción de materias primas como base del desarrollo, defendiendo una política de saqueo de carácter semicolonial, que ya se produce con la soja, con los megaminería, etc. El argumento de que esto genera divisas que alivian la situación crediticia de la Argentina está desmentido por los hechos, lo único que ha traído es un retroceso y un deterioro que es la base una crisis de características históricas, a la par que alimentó la fuga de capitales y reforzó el aumento del endeudamiento.

Como se puede apreciar, las divergencias que explotan en el medio de las campañas electorales, que son motivo de acusaciones cruzadas no son la expresión de intereses fundamentalmente opuestos. Hay una convergencia entre Espert, Cabandié, Alberto, Cristina, Kicillof, etc. etc.: defender el saqueo semicolonial como perspectiva y atacar a quienes luchan contra él. Lo demás es “cartón pintado”.

Nosotros estamos del lado de los que hicieron el #Atlanticazo en la perspectiva de reorganizar este país sobre otras bases sociales, rompiendo con la política económica de saqueo semicolonial, exportador y contaminante, para sostener el pago de una deuda usuraria, convirtiendo a nuestro país en un proveedor de materia prima a costa de su población, del desarrollo independiente y su ambiente.

