La Cámpora fue a una plaza que nada dijo sobre el ajuste y el FMI

Máximo Kirchner junto a otros referentes K.

La multitudinaria convocatoria que colmó la Plaza de Mayo al mediodía de este 24 de Marzo, realizada por las organizaciones independientes que componemos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, contrastó rotundamente con la concentración posterior de las organizaciones progubernamentales, donde se trató de dirimir la crisis interna que este atraviesa la coalición oficial.

El documento leído por Tati Almeyda no mencionó el acuerdo con Fondo Monetario, nada dijo del ajuste que sufren los trabajadores ni de los enormes niveles de pobreza e inflación que vivimos. No nombró a Julio López, a Luciano Arruga, ni a Facundo Castro. Habló de la defensa de la “democracia”, e hizo eje en la necesidad de que no vuelva el “neoliberalismo” refiriéndose al gobierno macrista, lo cual es un lavado de cara a todos los gobiernos que desde 1983 reprimieron y ajustaron al pueblo.

Cristina Kirchner había amagado con publicar una nueva carta para ese día, pero solo tuiteó fotos de La Cámpora yendo a Plaza de Mayo para ser parte de la lectura del acto oficialista, en que se leyó ese documento encubridor de los organismos que se integraron al gobierno.

Las organizaciones kirchneristas, nerviosas por la masividad de la convocatoria independiente, hasta último momento se quisieron apropiar del escenario principal. Es decir que no solo se llamaron a silencio, sino que quisieron callar a las más de cien mil personas que se dieron cita repudiando la impunidad de los genocidas y el acuerdo con el FMI de ajuste y entrega, que es también una afrenta a la memoria de los 30.000 desaparecidos. Si todos los años han tratado de impedir las convocatorias del EMVyJ, este año tuvieron que someterse a la firmeza de sus organizaciones en sostenerla, que leyeron su documento en una plaza colmada.

La Cámpora quiso transformar la plaza en un lugar de disputa interna del gobierno, en medio de una crisis que el pacto con el Fondo ahonda. Es una tentativa de usurpar el carácter de lucha de los 24 de Marzo, pero han fracasado. Finalmente, el kirchnerismo puede votar en contra en el Congreso y oponerse de la boca para afuera, pero es incapaz de ofrecer un rumbo alternativo porque parte del reconocimiento de la estafa contra la Argentina.

La defensa de los derechos humanos y la reivindicación de la pelea de los 30.000 solo puede ser consecuente si es ligada a la lucha contra la impunidad garantizada por el Estado, y contra el ajuste y el programa fondomonetarista que ya está haciendo añicos el bolsillo de las familias trabajadoras.