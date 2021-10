La voz de los luchadores en el acto del Partido Obrero

Foto Federico Imas. Ojo Obrero Fotografía.

Importantes luchadores y referentes tomaron la palabra en el acto del Partido Obrero este 30 de noviembre en la Plaza de Mayo. Entre ellos se hizo presente Alejandro Crespo, quien fue recientemente reafirmado como secretario general del Sutna en una elección sin precedentes para el clasismo. El compañero destacó que cinco años después de haber ganado las elecciones en el sindicato con solo 200 votos de diferencia, los trabajadores del neumático lograron recuperar todas las seccionales y cuatriplicar los votos de la burocracia sindical. “Hemos tenido un triunfo que es el respaldo a los métodos del clasismo; los métodos que llevan a la victoria a los trabajadores”.

También se refirió a la reforma laboral que el gobierno viene imponiendo por sector y que el resto de los partidos patronales discutió durante la campaña electoral, frente a la cual llamó a organizarnos para luchar hasta que se acabe. “En Fate quisieron poner una reforma del convenio colectivo y echar 500 personas; ante eso nos organizamos con tanta fuerza que no solo no hubo despidos, no se modificó ningún convenio ni ninguna norma, sino que al contrario: al terminar de luchar contra eso firmamos la paritaria del 67%, la más alta del país, con la fuerza que nos dio la organización de los trabajadores.” Por último, resaltó que “la expresión de la lucha en los sindicatos es el clasismo”.

Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, se refirió a la importancia de la lucha de los barrios en la situación política y del crecimiento que las organizaciones piqueteras, en particular el Polo Obrero, vienen teniendo a lo largo de los últimos años. En este sentido, dijo que “tenemos que ser cientos de miles porque de lo que se trata aquí no es de una reivindicación más o una reivindicación menos, sino de acabar con este régimen social de explotación”.

Es por eso que expresó la necesidad de que el Polo Obrero siga su camino de crecimiento y este en todos los barrios del país, ya que “vamos a tener que ser el canal de la lucha contra el ajuste que va a continuar porque no lo van a hacer los movimientos oficialistas cooptados”.

Hacia el cierre de su intervención compartió una reflexión acerca de la militancia en el Partido Obrero: “muchos compañeros han comprendido que hay que dar un paso más, hay que construir un partido de la clase obrera. No alcanza con las reivindicaciones que nos planteamos todos los días. Cada vez son más los sectores en los barrios que dicen ‘vamos con el Polo, vamos con la izquierda’”.

Antes del cierre tomó la palabra la compañera Tatiana Fernández Martí, referente de la Unión de Juventudes por el Socialismo, quien se mostró emocionada por estar en la Plaza de Mayo junto con miles de trabajadores, destacando particularmente la participación de la juventud “que se hace presente en las calles, como en todo el mundo, para alzar la voz contra la depredación capitalista que atenta contra el ambiente y contra el planeta donde vivimos”.

En ese sentido advirtió que “estamos frente a un sistema que prioriza las ganancias de una minoría por sobre el bienestar general” y contrapuso las peleas de la juventud por el ambiente con la defensa que hace el gobierno del capitalismo: “Vale más para ellos el bolsillo de la Barrick Gold que los minerales de la cordillera. Vale más para ellos defender los millones de Beneton y de su empresa industrial textil a costa de reprimir, perseguir y demonizar a las comunidades mapuches del sur del país. Vale más para ellos destinar las tierras para el country, no para las millones de familias que no tienen vivienda en este país”.

Luego afirmó que “para poder avanzar con la destrucción del lugar donde vivimos tienen que contar con el respaldo de todo un régimen político, que ahora se disfraza detrás de un Ministerio de Ambiente, pero que tiene como prioridad desarrollar las divisas que se juntan en el país y poner la economía de la Argentina entera para entregársela en pala al FMI”.

Hacia el final, recalcó que “crece y crece en las calles el movimiento ambiental que se organiza de forma independiente a los gobiernos y que puede decir con orgullo que en estos dos años nunca se cayó la boca y salió a luchar en los momentos más restrictivos de la pandemia contra el acuerdo porcino con China”.

En último lugar, dejó en claro que el desafio de las elecciones del próximo 14 de noviembre es “multiplicar los votos de esta alternativa política para que crezca en el congreso y en los parlamentos una voz que siempre va a estar en defensa del ambiente”.

