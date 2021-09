Los desafíos tras la gran elección del FIT Unidad en Florencio Varela-Berazategui

En el transcurso de la tarde del sábado 18 de septiembre se realizó una charla de balance electoral de las regionales Florencio Varela-Berazategui. De ella participaron 75 compañeros, entre los cuales se destacó la presencia del Polo Obrero, habiendo también compañeros docentes, jóvenes estudiantes y de otros gremios, quienes se reunieron en el Paseo de la Memoria situado en el cruce de Varela. Los informes estuvieron a cargo de Rosana Godoy (candidata a concejal del FIT-U en Berazategui), Norberto Pazos (candidato a primer concejal del FIT-U en Florencio Varela) y Guillermo Kane (candidato a primer diputado provincial por la tercera sección electoral).

Los informes y el debate dieron cuenta de la importante elección realizada por el FIT-U en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, y en especial en los dos distritos mencionados. Se enfatizó especialmente que la presencia del FIT-U en estas elecciones fue un factor para importantes sectores de trabajadores y jóvenes, en la medida en que el descontento de estos pasó a engrosar el caudal de votos a favor de las candidaturas de obreros y luchadores que la integraban.

No es en absoluto casual, se caracterizó, que esto haya ocurrido, ya que quienes guardaron expectativas en el gobierno de los Fernández no solo no encontraron satisfacción a las expectativas populares sino que sus condiciones de vida se vieron fuertemente agravadas.

En los distritos del sur del Gran Buenos Aires donde se realizó esta reunión de balance, del mismo modo que en otros, el retroceso del peronismo también se puso de relieve. Las razones que en particular llevaron a esta circunstancia son diversas: la creciente desocupación y despidos ocurridos en ambos distritos; la defensa de los intereses patronales por parte del gobernador Axel Kicilof y sus gobiernos municipales, como ha ocurrido en el conflicto de Gri Calviño, en el que la policía actuó contra los trabajadores en lucha; la represión contra los vendedores ambulantes en Florencio Varela; la existencia de una red de trata en Florencio Varela presidida por el ex concejal Daniel Zisuela y la participación en la misma de todas las alas de los partidos patronales: Juntos, Frente de Todos, Vamos con vos (randazzismo), junto a la burocracia sindical de todo pelaje. Y en Berazategui, el avance de los Mussi contra la reserva natural de Hudson que afecta los humedales, y se hace en nombre de un negocio inmobiliario, añadiendo a todo esto en ambos distritos el ataque a las condiciones laborales de la docencia en medio de la pandemia, la ausencia de dispositivos e internet para la mayoría de los estudiantes cuya pobreza ha crecido, mientras los recursos son destinados por el gobierno provincial y nacional al pago de la deuda externa usuraria.

Una gran campaña

En el transcurso de esta riquísima reunión los compañeros informantes y quienes pidieron la palabra fueron coincidentes en señalar que la intervención del Partido Obrero y del Polo Obrero fueron un factor fundamental en la etapa previa a la campaña electoral, ya que tuvieron un papel central en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores ocupados y desocupados, que durante la campaña electoral ocuparon un lugar preponderante, ya que la acción directa y la lucha electoral son aspectos de la misma lucha contra la clase patronal, sus gobiernos y su Estado, y preparatorias de una salida obrera y socialista.

En este contexto se destacó el 6,75% (11.199 votos) obtenido en Florencio Varela, que coloca al FIT-U a apenas 900 votos de acceder al Concejo Deliberante, que son los que nos separan del randazzismo, embarrado hasta el caracú por candidatos responsables de la red de trata de jóvenes y mujeres, además de ser uno de los principales defensores de una reforma laboral antiobrera. Lograr que Tito Pazos, como expresión del creciente descontento y de las luchas de los trabajadores contra el ajuste y por sus reivindicaciones, ingrese en el Concejo Deliberante, es una cuestión de vital importancia, en la medida que potenciará esas luchas, permitirá darles mayor amplitud y permitirá una ruptura más acelerada con los partidos patronales. En ese sentido la asamblea de balance destacó la importancia de la construcción y reclutamiento a las filas del Partido Obrero, como herramienta fundamental para terminar con este sistema de explotación y factor esencial en el desarrollo del FIT-U. Por ello, se resolvió dar paso al reclutamiento de compañeros del Polo Obrero al Partido Obrero.

Por último, se puso el acento en una campaña especial para ganar una concejalía en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, considerando que la crisis abierta combinada con una intervención decidida lo hará posible, como un factor necesario en esta etapa para el desarrollo de las luchas obreras y de los oprimidos.