María del Carmen Díaz, vecina de la 31: “vamos a seguir en la lucha por una urbanización real”

Foto: Federico Imas @ojoobrerofotografía

María del Carmen Díaz, trabajadora de casas particulares y candidata a legisladora por el Frente de Izquierda Unidad, se hizo presente en la legislatura porteña el día de ayer para reclamar contra el desalojo violento del gobierno de Larreta de la Toma Fuerza de Mujeres y para apoyar a los vecinos de la villa 31 en su lucha por una verdadera urbanización.

Las mujeres del barrio participaron de una importante movilización desde el Obelisco a la Legislatura, donde entregaron una nota en reclamo de una reunión y para exigir una solución al problema habitacional. La recuperación de tierras de la villa 31 tenía 3 meses y estaba compuesta principalmente por mujeres con sus hijos, a quienes les resulta imposible alquilar una vivienda en CABA por los altos precios de estos. El jueves por la mañana se produjo el desalojo a través de un violento operativo que incluyó a la policía despachando golpes y palazos, quemando pertenencias y reprimiendo a las familias.

María, que también es vecina de la 31, expresó que “no hay soluciones para nadie en la 31, no hay urbanización” y siguió reclamando “porque no hay infraestructura, la gente no tiene agua, las cloacas se rebalzan y las luces se queman incendiando las casas”. Expresa lo que muchos en el barrio viven: la desidia y abandono del gobierno de la Ciudad, que mientras hace negociados con los terrenos en favor de los especuladores, no da otra solución más que desalojo y represión para las miles de familias que son expulsadas de la Capital, donde trabajan, estudian y desarrollan su vida diaria.

Esta orientación es compartida por el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, ya que menos de un año atrás se produjo un desalojo de características similares en Guernica, Presidente Perón, en un operativo a cargo de Axel Kicillof y Sergio Berni. También es compartida por el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que no dijo ni una palabra ante lo sucedido y no dio respuesta al reclamo de las mujeres de la toma de brindarles asistencia habitacional.

La vocera de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha advirtió a Larreta que “sea consciente de que hoy las mujeres que nos levantamos de la 31 somos más que ayer, y mañana seremos muchas más”. Además, llamó a “seguir en la lucha por una urbanización real, solución de vivienda para todas las mujeres y todo el barrio”.

