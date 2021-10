Milei, un “libertario” en un acto monárquico

El candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, participó a través de un breve video del acto que Vox, la formación ultraderechista española, hizo este fin de semana en Madrid. Para darse una idea de la orientación de la actividad, otros de los adherentes fueron María Corina Machado, promotora de un golpe e incluso de una invasión armada contra Venezuela; Eduardo Bolsonaro, diputado y vástago del mandatario brasileño que defiende el golpe militar; Keiko Fujimori, hija del dictador peruano; José Antonio Kast, candidato presidencial de la extrema derecha chilena y defensor del pinochetismo, y “Tuto” Quiroga, ex jefe de Estado boliviano y sucesor del dictador Hugo Banzer al frente de la Alianza Democrática Nacionalista. La libertad, bien gracias.

En su alocución, Milei se congratuló por haber suscripto -junto a otros referentes derechistas del mundo- la Carta de Madrid, un escueto documento impulsado por el partido español que reivindica la “Ibósfera”, es decir, la “comunidad” de países que engloba el radio de influencia histórico del colonialismo español y portugués. El texto, con ribetes delirantes y un léxico macartista, denuncia que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista”, como si pudiera decirse tal cosa de los gobiernos del Grupo de Puebla, que no son precisamente anticapitalistas.

El acto de Vox, en vísperas del aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, fue una cerrada defensa de la “Hispanidad”, apología de la conquista que encubre el genocidio de la población indígena. La defensa del “imperio solar español” por parte de Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, es un intento de galvanizar sus filas frente a la decadencia de España. Que Milei apoye un acto de los defensores del colonialismo es una muestra de cipayismo.

Vox es una organización defensora de la dictadura franquista y de la monarquía, hostil a la lucha del movimiento de mujeres y de las diversidades, así como de la autodeterminación de los pueblos y los migrantes (propone militarizar la frontera con Marruecos). El PP, la formación tradicional de la derecha española, ha hecho pactos con aquella en Andalucía. Y en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la entidad, explora un acuerdo con el grupo de Abascal para lograr su aval al presupuesto. En un guiño político, al lograr su reelección, la dirigente del PP planteó su disposición a reformar las leyes de género y LGTBI.

Las afinidades internacionales de Milei dicen mucho acerca de su propio proyecto político. Y no solo por las propuestas. Del mismo modo que no hay un muro infranqueable entre Vox y el PP, tampoco lo hay entre el economista y Juntos por el Cambio. Los elogios mutuos entre Milei y Bullrich son conocidos, y el propio economista no descartó la posibilidad de una fórmula común en 2023.

Gabriel Solano, candidato a legislador del Frente de Izquierda-Unidad en la Ciudad, señaló en un comunicado que “el fenómeno de Milei es un caso extravagante de ‘libertario’ que defiende la monarquía. El apoyo a Vox es un salto en su política reaccionaria”. Y agregó que “no son los Milei quienes defienden la libertad ni quienes se oponen a las castas políticas sino todo lo contrario, son la cara más reaccionaria del sistema”. Por eso, concluyó que “para combatir el avance de la derecha y una verdadera lista antisistema la única opción es votar al FIT Unidad en noviembre”.

