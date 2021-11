Convocatoria a reunión abierta y movilización común

LA DEUDA SIEMPRE SE PAGA CON EL HAMBRE DEL PUEBLO

Ningún acuerdo: ¡FUERA EL FMI!

El próximo 11 de diciembre protagonizaremos una masiva demostración en la Plaza de Mayo contra el acuerdo que promueve el gobierno del Frente de Todos con el FMI y que es apoyado sin fisuras por toda la oposición de derecha.

El propio Alberto Fernández había “denunciado” en su momento que la deuda con el FMI fue contraída para financiar la fuga de capitales y la campaña electoral de Macri. Hasta lo reconoció el mismo Macri en una reciente entrevista diciendo que el préstamo de 45.000 millones de dólares con el FMI fue para financiar la fuga de los bancos. Ahora, gobernando, se dispone a “honrar” esa deuda fraudulenta y promueve un “acuerdo nacional” para legitimar un acuerdo con este organismo manejado por las principales potencias imperialistas que sólo traerá más ajuste, miseria, atraso y dependencia para ésta y las próximas generaciones.

La única forma de pagar la deuda es profundizando el ajuste en curso, o sea, con el hambre del pueblo, lo demás son mentiras. Desde que asumió Fernández se pagaron con la venia de Cristina Kirchner y Massa y la burocracia sindical más de 4.000 millones de dólares al FMI, y cerca de 8.000 millones a los usureros privados y otros organismos internacionales, y la pobreza y la indigencia de las familias trabajadoras no deja de crecer. Para usar un ejemplo, esa suma de dinero equivaldría a un plan de 500.000 viviendas populares dando trabajo a 2 millones de desocupados.

Un acuerdo con el FMI significará la profundización del ajuste, a través de cumplir las exigencias del Fondo de achicar el déficit fiscal, es decir recortar miles de millones en muy necesarios gastos sociales, un ataque en regla que ya sufre el pueblo trabajador, las y los jubilados, las personas que reciben planes sociales, las y los trabajadores estatales. Es absolutamente incompatible un plan favorable a los intereses populares y nacionales subordinando la economía nacional a los designios del capital financiero internacional encarnado en el Fondo Monetario Internacional.

Al igual que la oposición de derecha, el FMI reclama nuevos tarifazos que golpearán aún más el bolsillo del trabajador y de los pequeños comerciantes. También una mayor devaluación en línea [con lo que reclaman] las patronales nacionales que significará un aumento del costo de vida y más pulverización de los ya golpeados salarios y haberes jubilatorios. En ese sentido, la clase capitalista, sus cómplices y representantes plantean la necesidad de una reforma laboral de super explotación obrera, que liquide los convenios colectivos de trabajo. Ya el gobierno comenzó a avalarla con el ruinoso “acuerdo Toyota” rubricado entre la burocracia albertista del Smata y la patronal.

Apenas terminados los comicios del 14 de noviembre, el Presidente anunció un proyecto de ley como “plan plurianual” que implicará más restricciones presupuestarias. Este plan diseñado explícitamente a la medida del FMI implica que cada dólar que se genera por las exportaciones será la garantía del pago contante y sonante de la fraudulenta deuda externa, en detrimento de la alimentación, la salud, la vivienda y la educación del pueblo.

A su vez, ha enviado leyes al Congreso y/o anunciado algunas de ellas que son para más saqueo y contaminación, perdonándoles impuestos a las petroleras y gasíferas, al agronegocio, automotrices y mineras. Un acuerdo con el FMI implicará una mayor profundización de todo esto, además del fracking, la tala de los bosques nativos, la contaminación con agrotóxicos de los pueblos rurales, mientras sigue cajoneando la ley de humedales. Es decir, más destrucción de nuestra Tierra para pagarles a los usureros durante las próximas décadas.

El espiral del pago de la deuda que se inició con el mega endeudamiento de la dictadura genocida solo trajo más miseria y dependencia. Desde entonces la pobreza aumentó del 4 al 40 por ciento, habiéndose pagado 600.000 millones de dólares pese a lo cual la deuda de multiplicó por 42 en ese mismo período. Es un mecanismo de sometimiento que debemos enfrentar y terminar de una buena vez.

Nos movilizamos por el repudio, el desconocimiento soberano y no pago de la deuda externa. Le decimos que NO a un acuerdo con el FMI. Fuera el FMI de la Argentina y de América Latina y ruptura de los lazos políticos y económicos con ese organismo imperialista. No a un nuevo presupuesto de ajuste. No a un “plan plurianual” a la medida de los usureros internacionales.

Junto con este planteo luchamos por un programa integral para que la crisis no la pague una vez más el pueblo trabajador, sino quienes la provocaron. Un programa que incluye el rechazo de plano a una reforma laboral flexibilizadora, la nacionalización del sistema bancario, el monopolio estatal del comercio exterior, el fin de las concesiones privadas a los servicios públicos y esenciales, su nacionalización y estatización bajo control, gestión y administración de los trabajadores, y un plan nacional de obras públicas controlado por la clase trabajadora. Que plantea un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido y que se reduzca la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, y con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Es decir, un replanteo general planificado sobre la base de los intereses del pueblo trabajador.

Desde el Frente de Izquierda Unidad invitamos a impulsar y organizar en unidad una jornada de movilización a todas las organizaciones populares y sectores en lucha que se vienen movilizando y denunciando esta política de ajuste.

Convocamos a desarrollar una deliberación en el conjunto de las organizaciones obreras, populares y de la juventud y llamamos a terminar con la subordinación al gobierno nacional que impone la burocracia sindical y se convoquen a asambleas en los lugares de trabajo y barrios para que las y los trabajadores y estudiantes deliberemos y resolvamos un verdadero plan de lucha para enfrentar este pacto de coloniaje, recuperar los salarios y jubilaciones y acabar con la desocupación y el trabajo precario.

El próximo jueves 25 a las 16:30hs en el anfiteatro del Parque Lezama (CABA) realizaremos una reunión abierta a la cual invitamos a todas las organizaciones que estén de acuerdo con movilizar con este contenido el 11 de diciembre a la Plaza de Mayo, para coordinar y organizar esta acción.

FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

PTS – PO – IS – MST