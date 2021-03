Postales de progresismo en Santa Cruz

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pasó por la provincia de Santa Cruz y mantuvo reuniones con la gobernadora Alicia Kirchner. Firmaron convenios entre las partes para reforzar “políticas de protección a la niñez y juventud”, así también el ministro destacó la importancia de la economía social. Posteriormente brindó una conferencia de prensa donde habló de la realidad que se viene en estos meses en torno al Covid y ante la suba en la cantidad de casos diarios, señaló: “si la situación se complica, vamos a tomar medidas sociales excepcionales”, cuando fue consultado sobre políticas como la tarjeta alimentar (Tiempo Sur, 19/3).

Pareciera que Arroyo y Kirchner no se han enterado de los índices de pobreza e indigencia publicados por el propio INDEC, o en su defecto les importa bastante poco la condición de pobreza en la que se hunden millones de argentinos y miles de santacruceños. Arroyo nunca se enteró de la enorme movilización a Plaza de Mayo del Frente de Lucha Piquetero, que integran el Polo Obrero y varias organizaciones piqueteras (FOL, FOB, FPDS, etc.) que unifican la lucha del movimiento de desocupados que crece a partir de la iniciativa y acción política de las propias organizaciones, pero que expresa y refleja el aumento y generalización de la miseria. ¿Ante esta situación Arroyo espera? Esta actitud miserable y que especula con las necesidades insatisfechas de millones, debe ser denunciada con todas nuestra fuerzas y debe servir para clarificar el carácter del gobierno de los Fernández y sus aliados.

Ningunos de los periodistas hizo la pregunta del millón. ¿Si no hay segunda ola de Covid, la pauperización, la desocupación, el hambre, la falta de tierras y un techo para vivir tendrán que continuar esperando? Es evidente que a este progresismo de caricatura la gente le está quedando afuera del “modelo”.

Como contrapartida a la confesión política de Arroyo, nuestros compañeros del Polo Obrero junto a otras organizaciones, dan pelea porque el Estado se haga cargo antes de una segunda ola. Así es evidente que no se puede seguir.

Alicia, otra vez Alicia

Ante las obscenas declaraciones de Arroyo, Alicia no se pudo contener. La gobernadora de la megaminería aseveró: “los derechos se construyen con trabajo, compromiso y convicciones”, y paso seguido continuó hundiendo a los estatales santacruceños debajo de la línea de pobreza en las paritarias de docentes y demás estatales, donde ni siquiera se esboza la quimera de ganarle a la inflación. Recordemos que en la “Disneylandia del progresismo”, los trabajadores estatales han perdido a los largo de 5 años consecutivos frente al proceso inflacionario que ni Macri ni Fernández han logrado revertir.

El informe del INDEC sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del mes de octubre que arrojó datos sobre el primer semestre, mostró que en la capital santacruceña, donde viven 121.761 habitantes, 34.978 son pobres o indigentes, es decir que 1 de cada 4 habitantes de Río Gallegos no puede acceder a la canasta básica total. A la luz de las políticas estatales estos números serán aun peores cuando se conozca el informe sobre el segundo semestre de 2020.

El gobierno de Alicia se llevará nuevamente a marzo la materia de inclusión y combate a la pobreza, con lo cual el derecho a vivir dignamente, el derecho a alimentarse, a estudiar, continuará esperando el lento trabajo del gobierno que evidentemente no está dispuesto a revertir su política de ajuste para el pueblo y exenciones para las mineras, petroleras y demás patronales.

Los jóvenes, otra vez los jóvenes

Frente a la idea de la gobernadora de Santa Cruz, la juventud del Polo Obrero de Caleta Olivia y la UJS marcharon este último jueves reclamando: “para poder estudiar, vamos al Consejo Provincial Zona Norte”. Y allí expresaron el reclamo sobre becas, conectividad en los barrios para todes, neetbooks, ayuda escolar de $10.000. Es decir que ante la idea de Alicia Kirchner de que los derechos se construyen, nuestra juventud le señaló que los derechos se obtienen con la lucha. Toda una lección política.

Es que más allá y más acá del relato y de la idea de la niñez y la juventud como sujetos de derecho, la pobreza se enseñorea con mayor virulencia sobre los mismos. No hay declamación del gobierno que ponga paños, aunque sea tibios.

Hoy, a 45 años del golpe, de la instauración a sangre, fuego y tortura para imponer las actuales condiciones de explotación, nos vemos en la obligación política de convocar a marchar. No se puede tener memoria y no se puede declamar justicia sino se marcha a casa de gobierno a exigir terminar con el relato y las actuales condiciones de explotación y pauperismo. El golpe no tiene fin en las manos de estos gobiernos que, desde 1983 al presente, han estado al servicio del capital, siendo el brazo ejecutor de cuanta política de ajuste el propio capital requirió.

Los compañeros del Polo Obrero y la UJS marcan el camino, este 24 de Marzo todos al acto y marchemos juntos a casa de gobierno.

