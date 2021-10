Río Negro: defendamos la banca obrera y de lucha en General Godoy

La acción de la banca que el Partido Obrero ocupa desde el 2017, con nuestro compañero Gabriel Musa, ha sido muy positiva para nuestra localidad, y ha sido una garantía de lucha por todos los reclamos populares. Sucede que pusimos el cuerpo y fuimos los únicos que luchamos consecuentemente por el 40% por zona desfavorable y salarios dignos para los y las trabajadoras rurales, del empaque y cámaras de frío. Nos encontramos desarrollando una gran campaña contra la depredación ambiental y el basurero a cielo abierto. Así también defendimos el acceso a la tierra y vivienda, la salud, contra la precarización laboral, en las chacras y en el municipio. Y nos jugamos por entero por casas refugio y atención integral para las víctimas de violencia de género. Todas estas demandas, lo hicimos en las calles y con proyectos de ordenanzas. Además, Gabriel es, luego de presentar un proyecto de ordenanza junto con la Curru Leufu (Asambleas ambientales de Río Negro), certificador de firmas por la Iniciativa Popular Contra la Megaminería Contaminante en Río Negro.

El Frente de Todos (peronismo), que gobierna hace 28 años consecutivos la localidad, siempre con una orientación patronal, clerical y privatista, y Juntos Somos Río Negro, el oficialismo provincial desde hace una década, que gobierna junto a la patronal frutícola y también las iglesias, presentan listas, y no han mostrado grieta a la hora de aplicar el ajuste, ni con Macri, ni ahora con Fernández, ni con la pandemia. Esto se ve, en los altos índices de pobreza y desocupación que también atraviesan la localidad, pero sobre todo en el brutal impacto de la pandemia, con índices e imágenes terribles, producto de los presupuestos regresivos. También en la profunda precarización laboral que aplican donde gobiernan, o la contaminación ambiental que avalan, como el fracking, la megaminería y los basureros a cielo abierto.

En la localidad puede verse un vaciamiento sistemático del sistema de salud, con faltante de médicos/as permanentes y medicamentos, falta de planes de viviendas populares ante un déficit habitacional creciente, salarios por debajo de la línea de pobreza, una creciente violencia de género sin que el Estado brinde soluciones concretas, y una creciente contaminación ambiental, gobierno tras gobierno. A esto debemos sumar que el Frente de Todos utiliza el Estado municipal como su empresa privada, escondiendo sistemáticamente las cuentas públicas, a la vez que aplica el ajuste y goza de privilegios como autos municipales sin identificar, lo que recuerda el vacunatorio vip y la fiesta presidencial en Olivos en plena cuarentena. Juntos, que ocupa hace 6 años una banca en el Tribunal de Cuentas y dos en el Concejo Deliberante, no deja de firmar los presupuestos y hacer la plancha sin exigir la apertura de las cuentas públicas, sosteniendo en gran medida dichos privilegios.

Contra toda esa orientación, que se alinea detrás del FMI, el pago del Plan Castello, la reforma laboral, más hambre y pobreza, el Partido Obrero se planta, una vez más. La clase trabajadora y la juventud pueden en las generales enviar un mensaje a un régimen de ajuste, clandestinidad, impunidad y privilegios.

Gabriel Musa, actual concejal y extrabajador de estación de servicio, con Silvina Cancino, trabajadora de casas particulares y geriátricos, candidatos a concejales titulares, y con Chintia Carolina Tripailao, joven desocupada, candidata a primera concejala suplente, defenderemos el siguiente programa:

● Por la apertura de la obra pública con viviendas, veredas, garitas, etc., para generar trabajo genuino. Por el fin de la precarización laboral. No a la reforma laboral.

●Por la ampliación de infraestructura (gas, agua, luz, cloacas, asfalto) para los barrios populares.

●Por recurso humano médico permanente, mejores y mayor infraestructura y transporte en el centro de salud.

●Por la remediación progresiva del basurero y la tierra. Plan de reciclado de residuos y mayor presupuesto para mejorar el servicio de recolección de residuos. No al fracking y la megamineria.

●Por un plan de control poblacional de animales y no eutanasia. Por un móvil quirúrgico de castrado y más presupuesto para el aumento de las castraciones.

●Por Casas Refugio y atención integral a las víctimas y sus familias.

●Por la apertura de las cuentas públicas del municipio. No al pago de la deuda externa, fuera el FMI. Investigación y no pago del Plan Castello.

Al ajuste y al FMI los enfrentamos con la Izquierda.