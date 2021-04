Santa Fe: Perotti mantiene las clases presenciales a pesar de los contagios y la saturación del sistema

La segunda ola del coronavirus que viene azotando en las naciones vecinas con muertes y el colapso de los sistemas sanitarios, llegó golpeando fuerte en la región. En Santa Fe, en las últimas dos semanas se disparó el número de casos diarios, duplicándose. Esta semana se registró el mayor número de contagios diarios desde el mes de octubre pasado, con 2050 casos en un día. La ciudad de Rosario alcanzó el pico de 797 casos esta semana, y está en uno de los cinco departamentos declarados en «zona roja», cuatro de los cuales están concentrados en el sur provincial.

Santa Fe está ubicada en el tercer puesto (después de Neuquén y San Juan) de las provincias con mayor porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas, con más del 90% de las 584 camas con las que cuenta, ocupadas. Esto en un momento en el que se registra una mayor cantidad de contagios en grupos etarios de menor edad y con cuadros graves.

Los epidemiólogos y expertos, que califican a esta segunda ola junto a las nuevas cepas como “casi una nueva pandemia” (La Capital, 13-4), le han solicitado al gobierno nacional medidas restrictivas para aminorar la circulación.

Es claro que el hacinamiento en el transporte público que en la ciudad de Rosario con el aval de todos los bloques políticos, ha sido readecuado reduciendo las frecuencias, y el funcionamiento de casi todas las actividades, incluyendo el desplazamiento de millones de personas que significa la educación presencial en escuelas que no están en condiciones, han potenciado la circulación del virus y los contagios.

A pesar de todo esto, el gobierno de Perotti sigue empecinado en avanzar en esta línea. Las nuevas “restricciones” cosméticas anunciadas por el gobierno provincial mantienen las actividades no esenciales, y restringe la circulación de vehículos particulares desde las 20:30, lo cual puede llevar a saturar aún más el transporte público.

No garantizan ni la presencialidad, ni la virtualidad

Mientras la provisión de vacunas sigue subordinada a los intereses de los pulpos farmacéuticos como AstraZéneca y de los empresarios de la medicina como Hugo Sigman, no se garantiza el calendario de vacunación. De acuerdo al reciente relevamiento realizado por Amsafe y ATE Rosario, en la provincia de Santa Fe hay aún 3148 docentes y 421 asistentes escolares que no accedieron a la primera dosis de la vacuna. Sólo en el departamento Rosario, son 2310 las y los docentes en esa situación, en su mayoría reemplazantes que se encuentran expuestos trabajando en las escuelas.

Aunque para los gobiernos nacional y provincial, la presencialidad escolar no es un factor de propagación del virus, el hecho de que el alza de casos a nivel nacional se empezó a registrar unas tres semanas después del inicio del ciclo lectivo, tal como lo aseveran los científicos, demuestra lo contario.

El monitoreo semanal realizado por Amsafe Rosario arroja que sobre un relevamiento promedio de 200 escuelas, del 31 de marzo al 16 de abril, el porcentaje burbujas aisladas pasó del 34% (65 burbujas) al 48% (99 burbujas), la cantidad de aisladxs sin que se aíslen burbujas saltó del 33% (59) al 59% (123) y la cantidad alumnxs, docentes, o asistentes escolares contagiados saltaron del 22% (43) al 41% (86).

Sin embargo el gobierno busca instalar la idea de que «los contagios son por conductas individuales» descargando la crisis educativa sobre docentes y estudiantes. La realidad es que es el gobierno nacional que recortó el presupuesto educativo, no brindó partidas extra para el sostenimiento de la virtualidad dejando en el 2020 a 6 millones de estudiantes por fuera de la cursada. En Santa Fe, el número de estudiantes de distintos niveles educativos que quedó por fuera de la virtualidad alcanza a los 100.000, lo que representa al 15% del estudiantado.

Desde la juventud del Polo Obrero acompañados por Tribuna Docente, se ha llevado en dos oportunidades el reclamo de soportes tecnológicos y conectividad a la regional VI del Ministerio pero las autoridades hacen oídos sordos. Después de haber pasado todo un año, y sabiendo de la inminencia de una segunda ola el ministerio de Cantero y el gobierno de Perotti no han dado una sola solución al problema.

De la misma manera, no hay transporte adaptado a la pandemia y no se garantizan ni las refacciones de infraestructura ni los elementos de higiene que hagan posibles cualquier protocolo válido, que por otra parte, los gobiernos no impulsan. Es decir, no garantizan ni la presencialidad ni la virtualidad.

Nuestro planteo

Frente a la escalada de contagios, planteamos que se suspendan las clases presenciales de acuerdo a los criterios iniciales del semáforo epidemiológico modificados en febrero por el ministro Trotta junto a los ministros de las carteras educativas provinciales en el Concejo Federal de Educación. Es decir, allí donde se registren más de 150 casos cada 100 mil habitantes, acumulados en 15 días.

La política del gobierno de un retorno a la presencialidad sin condiciones fue acompañada por la conducción de Alesso y la celeste. Apresuraron el levantamiento de la lucha salarial para defender el presupuesto de ajuste de Perotti y Fernández, ahogando a su vez, los reclamos de infraestructura y conectividad para una educación en emergencia.

Ahora, piden de manera testimonial la vuelta temporal a la virtualidad, pero sin llevar adelante ninguna acción real y concreta, y sin promover el más mínimo debate ni organización en las bases. Sin embargo, en oposición a esta política de entrega, sindicatos combativos como los SUTEBA multicolor en Buenos Aires, o Ademys en CABA, ya han resuelto y vienen llevando adelante medidas de fuerza, en defensa de la salud y la educación. Exigimos a la CTERA y a AMSAFE Provincial que rompan su integración al gobierno, y convoquen de inmediato a asambleas y plenarios para definir un paro provincial y un plan de lucha por todos nuestros reclamos y una salida de conjunto.