Se presentó la lista Unidad de la izquierda en Tucumán

Culminaron los plazos para la presentación de listas y en la provincia de presentaron varios frentes, muchos de ellos recurrirán a las internas de cara a las Paso, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos.

El Frente de Izquierda Unidad inscribió dos listas. La primera de ellas, la lista “Unidad de la Izquierda”, que es parte de un acuerdo nacional con el PTS e IS y lleva como primer candidato a senador a Martin Correa, dirigente del Partido Obrero y como segunda candidata a senadora A Gabriela Gramajo, dirigente del Polo Obrero. El primer lugar a diputados le corresponde a Alejandra Arreguez dirigente del PTS y Cristian Luna ocupara un lugar en nombre de Izquierda Socialista. La lista transmite un acuerdo nacional alcanzado por tres de las cuatro fuerzas que componen el FIT-U, lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo con MST a pesar de distintas concesiones que se les ofreció a nivel nacional. La lista Unidad de la Izquierda abarca a los compañeros que estuvieron al lado de todas las luchas importantes que se dieron en la provincia, citrus, salud, docentes, sanidad, estatales, víctimas de la precarización y un largo etc.

Finalmente el gobernador Manzur y su vice Jaldo irán a internas. Luego de varios intentos de lado de los operadores nacionales de que la sangre no llegue al rio ambas listas se presentaron. Por el lado de Manzur como primera candidata lleva su ministra de salud Rossana Chahla, odiada dentro del personal de salud y sostenida en su cargo por la burocracia de ATSA. Sucede que la ministra se porta como patrón de estancia dentro de los hospitales y ellos le ha ganado la indignación tanto de médicos como de enfermeros y demás personal sanitario. El resto de la lista del gobernador se compone de un loteo con la Cámpora, el PJ tradicional y gente de su entorno personal. Las listas de Jaldo lo llevan a él en primer lugar y luego intenta contener a todos los sectores del PJ que lo acompañan. Es evidente que la presentación de ambas listas no tiene nada que ver con proyectos distintos, se trata simplemente de una pelea de camarillas para ver quien detenta el poder en la provincia o quien lo hará dentro de dos años, las crisis políticas de un gobierno que fracasa les llega a todos por igual.

Juntos por el Cambio tampoco se puso de acuerdo y recurrirá a las Paso, en este caso se presentaron tres listas. La presentación dividida avizora una crisis de cara a la campaña. Las listas corresponden a espacios que compiten entre sí por votantes en la Capital y en los grandes centros urbanos y representan a distintos grupos capitalistas de la provincia. La oposición patronal no esta exenta de los avatares de la crisis económica de la que ellos también son responsables. Finalmente no se dio el acuerdo con Bussi que promovía un sector del radicalismo y el hijo del genocida competirá por su cuenta.

Es claro que existe una gran fragmentación de cara a las Paso, las variantes capitalistas promovidas son parte de la crisis que ya ha producido rebeliones en todo Latinoamérica. El Partido Obrero tiene el desafío de hacer una fuerte campaña en toda la provincia de la mano de un Polo Obrero que se ha desarrollado a raudales, sentamos las bases para un posterior salto en el crecimiento de la organización y dejamos plantada una bandera de defensa de los derechos de los trabajadores.

