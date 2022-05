“Tenemos que poner en pie un movimiento popular con otras banderas, las del socialismo”

Collage Prensa Obrera

Compañeras y compañeros, decimos buenas noches. Empezamos con buenas tardes y terminamos con buenas noches. Se hizo un poquito largo el acto. Se sabe que los de izquierda hablamos mucho. La próxima la haremos más corta.

Déjenme darle el saludo a toda la militancia del Frente de Izquierda, en sus cuatro partidos: Izquierda Socialista, el MST, el PTS, el Partido Obrero; y muy especialmente saludar a todos los compañeros de Unidad Piquetera que han venido acá. Es muy, muy importante para nosotros su presencia en este acto. Compañeras y compañeros, vayamos al grano.

Una guerra imperialista

No cabe ninguna duda, compañeras y compañeros, que el dato distintivo de este 1° de Mayo en Argentina y en el mundo es la guerra que está ocurriendo en Europa. No cabe la menor duda. Es el acto distintivo. Es una guerra que nosotros la hemos caracterizado como una guerra imperialista. Y ¿por qué? Porque los bandos que están frente a esta guerra son todos reaccionarios.

De un lado está la Otan, el brazo militar del imperialismo, que ha armado hasta los dientes a los ejércitos ucranianos y ha extendido su influencia y su presencia en todo el este europeo para hacer un cerco contra Rusia y, como vemos, también una guerra cuando sea necesaria. Ahora mismo se está discutiendo en muchos lados una Otan en el Este y una Otan en Asia. También para hacer lo mismo sobre China.

Y el objetivo indudable de la Otan ¿cuál es? El objetivo de la Otan es monopolizar el proceso de restauración capitalista en todos los Estados obreros. Es claramente del lado de la Otan una guerra imperialista y del lado de Putin lo mismo, porque Putin representa a esos servicios de inteligencia de la vieja burocracia estalinista que gobierna para los aristócratas capitalistas que se han beneficiado hasta el momento con esta recaudación del capital de Rusia.

Y en función de estos objetivos, hemos visto a Putin hacer masacres como en Chechenia o intervenir en los países circundantes para asegurar la influencia de su Estado, reprimiendo rebeliones populares y fortaleciendo gobiernos reaccionarios. Está claro que es una guerra imperialista. Cuando decimos ¡abajo la guerra! o ¡guerra a la guerra! es por eso. Porque nosotros no somos pacifistas.

Si esta fuese una guerra de liberación nacional, estaríamos con el pueblo que se libera nacionalmente y llamaríamos a tomar las armas con él. Si fuese una guerra civil, estaríamos con los obreros contra la burguesía. Pero acá hay una guerra imperialista y frente a una guerra imperialista ¿cuál es la política? La política es luchar para voltear a todos los gobiernos que llevan esa guerra, estableciendo gobiernos de los trabajadores.

Sabemos muy bien que los teóricos, los mentirosos, los propagandistas del imperialismo, nos vendieron en el pasado que venía una globalización pacífica, que iba a dar futuro, iba a hacer un país, un mundo en paz. Fracasó. Tenemos guerras cada vez más crecientes, crece el militarismo. El presupuesto de los Estados cada vez más se destina a las armas, utilizando la riqueza que generan los trabajadores. Y esta guerra la pagan los pueblos del mundo. En primer lugar, obviamente, el pueblo de Ucrania, el pueblo ruso. Porque los que van a la guerra siempre son los hijos de los obreros, no son los hijos de los capitalistas. Los hijos de los capitalistas siempre zafan, siempre tienen pie plano, nunca califican para el servicio militar. Solo los hijos de los obreros y la pagan los trabajadores del mundo con más inflación, con aumento de los alimentos, de los combustibles. Entonces nuestra lucha en este momento para enfrentar esta guerra tiene que llevarnos a explicarles a los trabajadores de Argentina y del mundo lo que está en juego acá.

El capitalismo nos depara eso: guerras, masacres, en su etapa de descomposición. Y lo que es necesario por parte de la izquierda es luchar en este sentido. Estos mentirosos capitalistas ¿qué nos dicen?: tenemos que defender al pueblo ucraniano y su independencia nacional. Están mintiendo. Los que hablan de la independencia nacional de Ucrania son los mismos que la habían condenado a ser una colonia del Fondo Monetario Internacional aplicando planes de ajuste.

Una Ucrania independiente va a venir solo como parte de la unidad socialista de Europa, incluida Rusia. Ese es el ejemplo. Por eso Ucrania fue independiente cuando los bolcheviques tomaron el poder con Lenin y Trotsky en Rusia, no después. No nos dejemos mentir. Y obviamente nos impacta la situación del pueblo ucraniano. Por eso tenemos que decir la verdad.

Los agentes de la Otan en la Argentina

El gobierno de Ucrania es una agencia del imperialismo y está siendo armado hasta los dientes por ese imperialismo para llevar a una guerra. No mandan tropas propias porque no quieren comerse el costo de que las bolsas negras con cadáveres de sus ejércitos vuelvan a sus Estados y quieren usar al pueblo ucraniano como carne de cañón para esa política. Esta guerra de Ucrania, compañeras y compañeros, delimita la política mundial. ¿De qué lado se coloca cada uno? Y es normal que así sea. Las guerras son asuntos muy serios, muy, muy serios, porque enfrentan a los Estados.

Y en Argentina pasa lo mismo. En Argentina también la guerra delimita. Obviamente qué íbamos a esperar del macrismo, de Bullrich, Larreta, Macri, Morales y compañía; son todos lamebotas de la Otan. ¿Podía haber alguna duda que sea así? Son todos agentes de la Otan. Ahora, ¿de parte del gobierno nacional? Al principio coqueteaban con Putin. Alberto Fernández, ese presidente que tenemos, que es un tiro al aire, fue al Kremlin y le dijo “cuando quieras, somos la puerta de entrada para Rusia”, diez días después es un lamebotas de la Otan y ¿Cristina Kirchner?

Cristina Kirchner en los últimos días cometió el récord de sacarse no una, sino dos fotos con el embajador yanqui. ¿No es mucho, Cristina? ¿Con una no alcanzaba? No, dos. Y de reunirse con la capa de Comando Sur del Pentágono, es decir, de la fuerza militar que está armando Ucrania para hacer la guerra. ¿La escucharon a Cristina decir algo frente a la capa del Comando Sur del Pentágono?

Nada. Arrugaste, Cristina, arrugaste Y si hiciera falta, porque con dos fotos no alcanza, le dijo “Che, Wado de Pedro, qué tenés que hacer hoy?”, “Nada, estoy al pedo”, “Bueno, andate a Israel, reunite con el sionismo” para que no queden dudas dónde está el kirchnerismo: con la embajada, con el Pentágono y con el sionismo.

Wado de Pedro en Israel, Cristina acá. Por eso digo que delimita fuerzas. Ahora lógico hay una pequeña porción del kirchnerismo que está con Putin: encima nadie está en el campo bueno, nadie está en el campo correcto. Nadie está planteando a los pueblos del mundo que hay que terminar con los gobiernos que llevan adelante esta guerra. Y esta crisis, compañeras y compañeros, que estamos viendo, y este alineamiento con la Otan no nos debe sorprender. ¿O nosotros no vimos en Argentina como todos los que están con la Otan levantaron la manito en el Congreso para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y es razonable y coherente. Hoy les decimos: han sido coherentes porque la Otan es el brazo militar del imperialismo, el FMI es el brazo financiero del imperialismo. Y si vos estás con el FMI en la Argentina, tenés que estar con la Otan. Es fatal. No podés zafar, no podés zafar; y es por eso que todos levantaron la mano. Alguno me dirá “che, pero el bloque de Cristina no”. Por eso mismo se reúne con el embajador. Por eso mismo se reúne con el Comando Sur, por eso lo manda a Wado de Pedro a Israel, para decir “bueno, acá me dividí por una cosita, porque yo hubiese negociado mejor. Pero no se me ocurre jamás plantear fuera el FMI , repudio a la deuda externa”. Eso solo le corresponde al Frente de Izquierda que está haciendo este acto en Plaza de Mayo, hoy. Solo el Frente de Izquierda. Los demás no.

Una crisis de fondo del régimen político

Ahora no se confundan, compañeras y compañeros, que levanten la mano por el FMI, que apoyen a la Otan no significa que estén de acuerdo, que hayan armado un bloque de gobernabilidad, se matan todos los días, es un gallinero. Uno pone la televisión y se tiran con todo, y es lógico que así sea. Miren lo que pasa: la Sociedad Rural, ¿quiere el acuerdo con el FMI? Sí, lo quiere; pero no quiere pagar retenciones para reducir el déficit fiscal, jodan a otro. ¿Qué dice la UIA? ¿El acuerdo con el FMI? Sí, pero que el tarifazo no lo pague la industria. Nosotros queremos subsidios. ¿Los importadores quieren el acuerdo con el FMI? Sí, pero quieren los dólares para poder importar.

¿Por qué? Porque los capitales están divididos por la hondura de la crisis que tiene Argentina. Por eso la política parece una pelea de gallineros. Es una crisis de fondo de un régimen político. Y en una crisis de fondo de un régimen político es normal que crezcan estos Milei y compañía, que son pescadores, ¿cómo se dice?, a río revuelto, tiran la caña a ver si pescan algo sabiendo que el río está revuelto por esta crisis de fondo que tiene el país. Y ¿cuál es el planteamiento de Milei? El planteo es muy simple. Él dice atacamos la casta política, porque esta casta política el pueblo, el pueblo se da cuenta que era responsable de una crisis que lleva a Argentina a una caída de su nivel de vida cada vez mayor, casi histórico.

Entonces Milei quiere explotar eso, pero ¿a quién no ataca Milei? No va a atacar nunca a la casta empresarial. Miren lo que acaba de pasar en Bariloche, ciudad tan linda. Fueron todos al hotel Llao Llao, todos. Fue Macri, fue Larreta, fue Guzmán y fue Milei para rendir lección ante los empresarios que manejan el país acá: fueron ellos, todos a rendir examen. Y dijeron los empresarios “che, esté Milei no es tan loquito como parece en televisión”, no gritó, hasta se peinó. El tipo se ubicó porque quieren gobernar para esa casta empresarial, porque bajo el capitalismo lo que importa es la clase social que maneja el Estado. Los demás pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades. Y Milei, como buen reaccionario y como han sido siempre los fascistas en todos los lugares del mundo, quieren buscar cuál es el sector al cual culparlo de la crisis. Por eso se la agarra con los piquetes, todo el día con los piquetes. Armaron un movimiento antipiquetero, tratando de crear un clima reaccionario entre la población. Obviamente no le tenemos miedo a Milei, a Marra y a toda esa gente. Si acá estuviese el Diego Maradona qué diría “Milei Habana y Segurola, Habana y Segurola”. Nosotros no somos el Diego. Nosotros te decimos: “Milei, te esperamos en la marcha federal convocada por la unidad piquetera a ver si se la aguanta más. ¿Cuánta gente lleva el movimiento piquetero y cuánto moviliza este grupo fascistoide que vos estás armando acá?”. Porque el pueblo argentino no es fascista. El pueblo argentino ganó la Plaza de Mayo muchas veces por el 24 de Marzo y el pueblo argentino copó la Plaza de Mayo contra el dos por uno que dejaba a los genocidas libres. Entonces acá hay una pelea de fondo que tenemos que dar contra el planteamiento reaccionario de la derecha.

La función de la izquierda

Pero saber ¿qué cosa? Que es lo más importante que quiero decir hoy acá. Saber lo siguiente: estamos en una crisis mundial, con una guerra que tiene preparaciones internacionales, un impacto importante en el país y una Argentina que tiene una crisis de fondo, que el pueblo la vislumbra todos los días. Y que es recogida y recogida de una manera u otra por estas encuestas de opinión que dicen que el pueblo piensa que mañana va a estar peor que ahora, aunque que ya sabe que está como el culo, pero va a estar peor después y en descrédito de todos. Eso está planteado. ¿Cuál es la función de la izquierda? ¿Qué tenemos que hacer? Ese es el gran tema, porque acá está la cuestión fundamental para que discutamos entre nosotros.

Recién Alejandro decía que tenemos que escucharnos. Obviamente el punto de partida es escucharnos si no no podemos hablar. Pero la función, que yo entiendo que tiene que tener la izquierda, es mostrar la capacidad para fusionarse y movilizar el pueblo contra los agentes del capital y su Estado. No lo vamos a solucionar con una ampliación hacia la centroizquierda; no pasa por ahí, porque si lo hiciésemos y hasta si llegara a dar resultado dejaríamos de ser el Frente de Izquierda, seríamos otra cosa. Y nosotros queremos que el Frente de Izquierda muestre la capacidad para fusionarse con los explotados, para movilizarlos por la toma del poder. Ese es el único objetivo que tenemos nosotros.

Compañeras y compañeros, ¿y de dónde partimos para esta tarea? ¿De dónde partimos? Tenemos de donde agarrarnos. Tenemos de donde tirar del piolín. Este acto es masivo. Los actos que se han hecho en el interior muchos son masivos. Tenemos que reconocer que esa masividad está asociada a la lucha que está dando el movimiento piquetero. Quien no reconoce eso no puede decir mañana: acto masivo en Plaza de Mayo, porque el acto masivo en Plaza de Mayo es por la presencia del movimiento piquetero. Y la lucha del movimiento piquetero permite abrir puertas. En Santa Fe, una provincia que siempre nos costó un Perú, como se dice, gracias al desarrollo del movimiento piquetero este 24 de marzo hubo una marcha independiente, que no podíamos hacer en Rosario. Hemos logrado gracias al movimiento piquetero recuperar Jujuy, que había sido derrotado ese movimiento por la corruptela de sus dirigentes y la cooptación de parte del gobierno de Morales. Y hoy está luchando, es muy importante.

Este movimiento piquetero tiene influencias. Acá, lo dijo Alejandro Crespo recién, en una lucha enorme que han dado los compañeros en el Sutna, pero cómo se va fusionando y se va armando a partir de esta lucha, la unidad entre los trabajadores ocupados y desocupados. Esta es la estrategia que tenemos que discutir y justamente en eso consiste la pelea que está planteada acá. Esa es la pelea de fondo, porque como varios dijeron, creo que lo dijo el Pollo muy bien, el Pollo dijo “el peronismo es el que aplica el ajuste en Argentina; el peronismo es el que nos endeuda, el peronismo es el que pacta con el FMI”. ¿Qué decimos nosotros? Que si el peronismo hace esto tenemos que poner en pie la Argentina un movimiento popular con nuevas banderas, que no están ensuciadas, la bandera socialista, las banderas de izquierda y para eso tenemos que convocar a los que están luchando ahora. Ese es el mensaje que queremos dar. Vamos por esta tarea. Argentina tiene futuro solo si hacemos eso. El Frente de Izquierda tiene futuro solo si hace eso y, en función de ese objetivo, subordinamos todo lo demás, las elecciones, los actos y todo.

No nos confundamos con el electoralismo. Es el terreno de la burguesía. Usemos las elecciones para hacer lo que hicimos la vez pasada, movilizar a miles y miles de compañeros. Y fue así que logramos penetrar en los cordones más importantes de la provincia de Buenos Aires, en los concejos deliberantes de lugares que antes eran bastiones del peronismo. Este es el mensaje que quiero dar.

Compañeras y compañeros: ¡viva el 1° de Mayo!, ¡vamos con el Frente de Izquierda! y nos vemos en la Marcha Federal y en toda las luchas que tenemos por delante. Nada más. Muchas gracias.