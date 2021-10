Vanina Biasi: «este gobierno ya demostró no tener respuesta a las problemáticas de las mujeres»

PH Gerardo Mirkin

Este sábado el Partido Obrero realizó un masivo acto en Plaza de Mayo con 35.000 personas, con los principales candidatos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires del FIT-U para estas elecciones generales del 14 de noviembre S sumaron los principales exponentes de las principales luchas y acciones del clasismo y el activismo obrero, juvenil y del movimiento obrero, entre otros.

Vanina Biasi, candidata a diputada porteña: «Este gobierno desde que asumió intentó apropiarse de la lucha de las mujeres, luego de la enorme pelea de la ola verde y el fenómeno que se organizó por la conquista del aborto legal seguro y gratuito. Pero rápidamente esta pretensión quedó frustrada.

A dos años de gobierno nombran a Juan Manzur, un hombreultra clerical, enemigo de los derechos de las mujeres y niñas a cargo del gabinete nacional. Este gobierno ya demostró no tener ninguna respuesta a las problemáticas de las mujeres, sino que solo puede ofrecer un empeoramiento de nuestras condiciones de vida. No solamente hay que ganar las calles por la aplicación de la ESI, el cumplimiento del aborto legal sino también contra el ajuste, la precarización, el salario y el trabajo genuino, que donde más golpea es entre las mujeres y la inmediata separación de la Iglesia y el Estado».

«El ejemplo que tomamos es del Polo Obrero. Que se organiza contra el hambre, la miseria y la desocupación. Y sacaron las conclusiones, para no pasar toda la vida marchando y nada más,sino para triunfar. Ese salto político lo dio el Polo Obrero y se notó en cada barriada. Atentos a los que toman nota de los resultados electorales: es este Polo Obrero el que duplicó los votos y se levanta contra el hambre y el ajuste».

«El movimiento de mujeres fue un enorme factor para que hoy miles de mujeres estén acá, dando está lucha política, tomando en sus manos la organización y la lucha, y entendiendo que la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha contra el Estado capitalista. Esto lo vimos con la enorme lucha por el aborto legal, dónde se clarifico el problema de clase. Si hay una estafa de este gobierno, es la promesa de atender las demandas de las mujeres. La pandemia condenó a las mujeres a más tareas de cuidado, a levantarse enfrente de hogares sumidos en la pobreza, el hacinamiento, la desesperación. ¿Dónde estaba el ministerio de las mujeres? Nos quieren vender que cobrar un plan Potenciar trabajo de $15000, que apenas alcanza para palear la indigencia, es una política para erradicar la violencia de género: nos toman el pelo, no destinan presupuesto para eso».

«No tienen problema de reafirmar su relación con el Vaticano, por eso hace 15 años tenemos la ley de educación sexual integral pero que en este país no se aplica. Nadie que tenga una alianza con la iglesia católica, garante del ajuste, puede darnos una respuesta: la educación sexual integral la vamos a ganar en las calles.

Lo decimos nosotros que luchamos codo a codo con miles de mujeres, creyentes muchas de ellas, de que para representar al pueblo hay que estar con la Iglesia Católica»

«No defendemos las familias de sometimiento de la Iglesia, quienes violan a niños a diario en sus seminarios, escuelas, hogares. Vamos a dar un ejemplo: el Sutna viene de un triunfazo, allí se armó una comisión de mujeres. Muchas de ellas encargadas del trabajo doméstico, tan poco estimado en esta sociedad. Otras son trabajadoras y luchadoras antiburocraticas, un puntapié de unión de la clase trabajadora para seguir adelante en la lucha. Esas familias defendemos».

«Después del 14 de noviembre tenemos enormes desafíos organizativos y de lucha. Vamos a poner en pie el sindicato nacional de Trabajadoras de Casas particulares, que se agrupan de a cientos para discutir sus condiciones de trabajo.

Vamos a despuntar más organizaciones gremiales que nacen de nuestro movimiento de mujeres. Tenemos que ir a buscar a todos los compañeros y compañeras en los barrios, los que dicen «con la política no me quiero meter». Para que terminen dándoles un voto y gobernando para las minorias, a beneficio de los patrones y los empresarios mientras nosotros nos hundimos. Los que estamos acá damos cuenta de que somos una alternativa política para las mayorías. No queremos Ministerio de las Mujeres porque no puede darnos nada y lo demostró estos dos años».