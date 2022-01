Volnovich saluda desde el Caribe

El saludo de la titular del Pami, Luana Volnovich, a les jubilades mientras vacaciona en el Caribe mejicano no puede quedarse en una “desobediencia” a las directivas presidenciales de quedarse en el país. Es una provocación suya y de su novio, Martín Rodríguez, tambien funcionario del Pami , a los miles de jubilados que cobran la mínima de $29.000, a los adultos mayores que cobran la Puam de $23.000 y a los que no cobran nada por no reunir los requisitos, que de ninguna manera acceden al previaje, ni al viaje ni a ningún turismo.

Estos militantes de la Cámpora usufructúan los beneficios de la función pública con todo descaro. Ganan sueldos fastuosos, acumulan riquezas en corto tiempo, mientras forman parte de un gobierno y de una política que viene hundiendo las jubilaciones en forma sistemática y usando los fondos para subsidiar nuevos negocios capitalistas, como lo es la exploración y explotación petrolera en las costas del Mar Argentino. La Anses destinó 1.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ,en agosto del 2021, para financiar a las petroleras.

Luana Volnovich, Martín Rodríguez y Cabandié, al igual que Fernanda Raverta, son el núcleo duro K. No casualmente son los que manejan la Anses, Pami y el Ministerio de Medio Ambiente . El ala progre es la que se encarga de imponer la política exigida por el FMI, de saqueo a las jubilaciones. Son los ejecutores directos del robo a los jubilados para usar esos fondos para los beneficios capitalistas y garantizar con esto el pago de la deuda externa.

Mientras vacacionan en el Caribe los del Pami, Fernanda Raverta en Mar del Plata defiende la instalación de petroleras en el Mar Argentino a cuenta del progreso y las necesidades (de nuevos negocios capitalistas a costa del medioambiente) de la mano de Cabandié y Alberto Fernández, que saca el decreto para la ocasión.

La respuesta popular, cuando todavía palpita el chubutazo, se hace escuchar. Está en desarrollo el plan de lucha, el Atlanticazo, aquí en la Argentina. El 18, en Mar del Plata se marchará contra la instalación de las petroleras partiendo desde la sede de la Anses. El movimiento popular establece una clara denuncia entre el financiamiento de la política extractivista y contaminante con los fondos de los jubilados y el sometimiento a los acuerdos con el FMI que exige esa política como garantía de pago de la deuda.

Read more