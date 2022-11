Presupuesto 2023: Larreta actualiza los impuestos por inflación

Ayer en la Legislatura porteña se votó el Presupuesto 2023 de la Ciudad de Buenos Aires el cual incluye recortes en áreas como salud, educación y vivienda mientras estipula impuestos indexados a la inflación, como el ABL o Patentes, en pos de aumentar la recaudación. Así, el gobierno de Larreta ajusta en esferas públicas fundamentales para los trabajadores mientras además los sobrecarga de más impuestos, incluso aunque la carga tributaria del país ya recaiga en su mayoría sobre ellos.

Con este esquema el gobierno planea reacaudar $65.542 millones por Patentes, un 3,4% del total, y $111.1000 millones por ABL, un 5,7%, todo esto si consideramos una inflación del 60% como plantea el Presupuesto, de desmadrarse ese número crecerá aún más. El gobierno entonces subestima la inflación para el año que viene con el fin de licuar el gasto y subestimar también los ingresos fiscales, lo mismo que hizo este año el gobierno nacional el cual se vale de la inflación para aumentar la recaudación tributaria. El mismo gobierno de la ciudad, que da grandes discursos contra la presión tributaria, sostiene la carga impositiva sobre los trabajadores, como es el caso también del impuesto a las tarjetas de crédito.

Mientras ayer el PRO votaba este Presupuesto, afuera se movilizaban residentes y concurrentes que reclamaban por salario. Horas antes, el jefe del gobierno porteño en una entrevista radial sostuvo que el problema de los salarios del personal de salud era la inflación, algo que Gabriel Solano echó por tierra en su intervención.

El legislador por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad cruzó a Larreta diciendo: “El gobierno de Ciudad de Buenos Aires se beneficia con la inflación, en tanto los impuestos que cobra como Ingresos Brutos, ABL, Patentes, sellos y otros, están dados por los precios finales que crecen con la inflación. Entonces si la inflación crece, los salarios deben como mínimo crecer en la misma proporción. Si Larreta quiere ser presidente debería saber que alcanza con establecer una cláusula de indexación mensual por el salario para que la inflación no sea un problema, ¿o no lo hizo con el ABL? ¿Por qué el ABL tiene lo que no tiene un residente o un concurrente?”

Sobre este punto Solano destacó también que, mientras la canasta básica de pobreza de CABA está estipulada en 137 mil pesos, un enfermero con 5 años de antigüedad y horas nocturnas gana 120 mil pesos, un empleado público del Ministerio de Cultura con 30 años de antigüedad gana 93 mil pesos, un docente con 12 años de antigüedad gana 95 mil pesos.

El Presupuesto 2023 de la Ciudad es el esquema de ajuste para el año que viene y que se está llevando adelante también a nivel nacional, en pos de cumplir con las metas impuesta por el FMI, con las cuales está comprometida todo el arco político patronal. Para eso buscan que sean los trabajadores quienes lo paguen mediante la pulverización de los salarios, los impuestazos, el mazazo sobre los servicios públicos, la inflación y los tarifazos.

En ese sentido el paro nacional y el plan de lucha está más vigente que nunca, para que ganen los residentes y concurrentes y todas las luchas en curso, para pelear por salario mínimo y jubilaciones iguales a la canasta básica, por un impuesto permanente y progresivo al gran capital y la abolición de impuestos regresivos como el IVA, Ganancias, y el impuesto a la vivienda única.