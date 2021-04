CABA: los casos de menores de 20 años son los que más crecieron en el último mes

El gobierno de la Ciudad insiste en afirmar que está comprobado que casi no hay riesgo en las aulas y que las clases presenciales no han sido un factor agravante de la segunda ola. ¿Es esto cierto? Una respuesta rigurosa a la cuestión requeriría un acceso pleno a toda la información que naturalmente solo dispone el poder el Estado y una consideración de factores complejos.

Por ejemplo, ¿cómo incide en el colapso del transporte la circulación diaria de 700.000 estudiantes más sus familias? ¿Se nota una diferencia en la cantidad de casos entre quienes tienen hijes en edad escolar y quienes no?

Sin embargo, un sencillo análisis de los datos publicados por el Ministerio de Salud pone en cuestión las afirmaciones temerarias del gobierno. Si comparamos el ritmo de crecimiento de los casos por franja etaria, salta a la vista que el mayor crecimiento se da en los menores de 20 años.

El siguiente gráfico muestra por cuanto se multiplicaron los casos semanales por franja etaria tomando como base la semana del 15 de febrero (semana en que comenzaron las clases presenciales). Aclaramos, no se trata de valores absolutos de casos, sino de crecimiento relativo. La comparativa no deja lugar a dudas, el crecimiento entre niñes y adolescentes fue significativamente más rápido que entre todas las demás franjas. No asociar este salto a la apertura de las escuelas sería bastante miope.

Para poner en números. Mientras en promedio los casos se multiplicaron por 3,9 entre la semana del 15 de febrero y la del 5 de abril, los casos de menores de 20 años se multiplicaron por 5,6. Un 42% más.

Por último. Hasta acá hablamos del crecimiento relativo, pero ¿de cuantos casos estamos hablando? Una forma de cuantificar este crecimiento desigual es la siguiente: ¿cuántos casos de niñes y adolescentes tendríamos hoy si los casos hubieran crecido al ritmo general?

La respuesta es que en la última semana habríamos tenido 1650 casos contra los 2355 que efectivamente tuvimos. Son más de 700 casos más, aproximadamente 100 pibes y pibas contagiados por día que claramente están asociados a la presencialidad sin condiciones.

