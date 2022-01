Luján: el hospital municipal al borde del colapso

Hablar de que el hospital de la ciudad bonaerense de Luján se encuentra en un estado calamitoso es una constante en las últimas décadas. Sin embargo, en medio de la tercera ola de Covid, el cuadro se torna más grave aún. El principal nosocomio del distrito tiene a su plantel de médicos diezmado por contagios de Coronavirus, una guardia que no da abasto y la terapia intensiva al límite con la atención de otras patologías.

El propio director del hospital, Daniel Sánchez, reconoció que “estamos en una situación muy crítica para hacer frente a la demanda de la población” (El Civismo 17/1). Además, el establecimiento de salud es uno de los centros de testeos del distrito y diariamente es un hervidero de personas haciendo largas filas para aguardar el hisopado.

La atención en el nosocomio está muy resentida; hay servicios que están funcionando con apenas el 50% de su personal. Por ejemplo, en las salas de internación clínica y de cirugía hay una ocupación de camas que oscila alrededor del 80%, precisamente por la atención de otras patologías que fueron postergadas en los picos de la pandemia del 2020 y 2021. En tanto, la terapia intensiva está casi llena y es permanente la ocupación, o sea, sale un paciente y rápidamente ingresa otro. Por caso, los heridos a causa de los accidentes de tránsito no dan tregua. Como yapa, se rompió el aire acondicionado de la terapia y tuvo que venir solidariamente un vecino a repararlo. En cuanto a la guardia, el pasado fin de semana hubo una demanda de unas 200 personas y había un solo médico para atenderlas.

Todo este panorama no se lo puede desvincular del brutal ajuste sanitario en la Provincia de Buenos Aires y en Luján. Cuando hace un mes el intendente Leonardo Boto (Frente de Todos) y el gobernador Axel Kicillof anunciaron con bombos y platillos el pase del hospital municipal a la órbita provincial, nosotros habíamos advertido en una nota de Prensa Obrera lo que escondía la medida, y que no iba a redundar en ninguna mejora edilicia o para el personal. La realidad lo confirmo prontamente. Incluso, en el proceso de traspaso a los trabajadores (que todavía dependen del municipio) no les otorgaron el bono de 20 mil pesos que anuncio el gobierno provincial, y sobre el cual les dijeron previamente que el municipio no tiene la obligación de pagarlo y no cuenta con los fondos.

Desde el Partido Obrero llamamos a los trabajadores del hospital “Ntra. Sra. de Luján” y a la comunidad a organizarnos e impulsar un plan de lucha por presupuesto para nombramientos masivos (y urgente) de personal, obras de infraestructura, que se provean insumos básicos y aparatología, un salario igual a la canasta familiar para los trabajadores de la salud, testeos y comités de seguridad e higiene dirigidos por los trabajadores.

Read more