Municipales de Zapala ocupan corralón por la muerte laboral de un compañero

En estos momentos, más de medio centenar de compañeros y compañeras se encuentran ocupando las instalaciones del corralón municipal ante la muerte en horario laboral de un compañero municipal en el día de ayer en la ciudad de Zapala, Neuquén.

El compañero de 50 años de edad que falleció, Héctor Fabian Catalán, comenzó a sentirse mal en el horario laboral y se dirigió a la zona de primera atención médica del municipio pero no había nadie allí, no se encontraba el médico, ni los enfermeros, ya que hay son solo dos enfermeros para todo el municipio, y, en ese momento, uno estaba tomando la temperatura en el ingreso del municipio y la otra enfermera no estaba en su turno.

Un compañero de trabajo lo llevó a un consultorio privado, donde atiende el medico del municipio. Allí creyeron que este estaba alcoholizado y lo hicieron esperar. Por la demora lo trasladaron al hospital donde finalmente perdió la vida producto de un ACV y allí se comprobó que el hombre era positivo de Covid.

Los trabajadores denuncian la falta de protocolos, incluyendo los que posibilitan cumplir con el distanciamiento en el lugar de trabajo, así como en los traslados. Denuncian la falta de provisión de Equipos de Protección Personal, barbijos normados, guantes alcohol en gel y ropa de trabajo. Elaboraron un petitorio que presentarán al Ejecutivo municipal con estos puntos, y, además, solicitando se equipe enfermería con atención permanente durante la jornada laboral, elaboración inmediata del protocolo Covid-19, trabajos esenciales con guardias pasivas evitando la aglomeración innecesaria, vacunación para el personal esencial, toma de temperatura al ingreso y ser atendidos urgente por el Ejecutivo.

Esta clara la política criminal de los gobiernos municipal y provincial del MPN, que en sus últimos anuncios ante el colapso sanitario y la circulación de nuevas cepas de Covid más contagiosas y virulentas, no han anunciado medidas de fondo para salvaguardar la vida de lxs trabajadorxs.

En nuestra localidad, lxs trabaajdorxs de salud denuncian el colapso del hospital. El municipio, que debería ser el encargado de garantizar la aplicación de los protocolos Covid, cojunto el Ministerio de Trabajo, para paliar esta situación, ni siquiera cuenta con un protocolo propio, ni EPP. Es necesario la creación de comités de seguridad e higiene propio de lxs trabajadorxs en cada lugar de trabajo, es una cuestión vital.

Creación e implementación de protocolos COVID de inmediato en los lugares de trabajo.

Vacunación inmediata de todo personal esencial.

Provisión de EPP de calidad.

Personal para primera atención, durante todo el horario laboral.

Pase a planta de tercerizados.

Read more