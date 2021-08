Astillero Río Santiago: ATE Ensenada y un atentado a la democracia sindical

El gobierno provincial de Kicillof avanza decididamente contra la histórica planta naval, el objetivo de transformarla en una Sociedad del Estado, lo que es una privatización encubierta, es cumplir con el objetivo de “Todo lo que es del estado debe ser privatizado” una de las máximas del decálogo menemista de los noventa.

Para llevar a cabo este cometido ya la diputada Susana González del Frente de Todos dio el puntapié inicial y contó con la colaboración de Juntos por el Cambio para la aprobación del proyecto “Declaración estratégica del ARS” que no es ni más ni menos el aval político para ir contra la planta naval, las “peleas” mediáticas de los referentes kirchneristas y macristas son simplemente una pantalla, la realidad marca que puertas adentro de la legislatura se ponen rápidamente de acuerdo.

¿El rol de la conducción gremial de ATE Ensenada?

ATE pretende lograr que los trabajadores aprueben el pase a Sociedad del Estado mediante “Asambleas” virtuales con escasísima participación, de hecho hay talleres que mediante asambleas presenciales con todos los cuidados necesarios decidieron directamente no participar de este fraude, exigen asamblea general.

Las y los trabajadores del astillero tienen una rica historia de lucha y movilizaciones contra los diferentes intentos de ataque de parte de los gobiernos que, para hacer un recorte, desde los noventa a esta parte acometen contra ella, de hecho en 2004 mediante asamblea general y posterior plebiscito se rechazó claramente el cambio de normativa jurídica, los motivos de la negativa de ese entonces obedecen a que veían en ese cambio un intento solapado de privatizar la planta naval, un ataque al convenio colectivo de trabajo.

Hoy en 2021 la intención de cambiar la forma jurídica persigue el mismo objetivo, detrás está el intento de privatizarla, recordemos que privatizar una fábrica estatal no solo es literalmente venderla a un privado, sino también la posibilidad de concesionar sus actividades, tal como sucede con Trenes Argentinos, Subterráneo de Buenos Aires, CEAMSE y tantas otras, son Sociedades del Estado bajo la misma ley 20.705 y 19.550 de Sociedad Anónima que pasaría el Astillero Río Santiago.

¿Cuál es el temor de ATE Ensenada a una asamblea general presencial? ¿Por qué manipula a su antojo los micrófonos en la modalidad virtual cercenando la palabra de los compañeros?

Existe una negativa manifiesta del gremio a realizar una asamblea general, aprovechan la pandemia donde gran parte de la fábrica no está asistiendo. La lista Blanca (PJ) y la celeste del PCR son conscientes de que una asamblea general la deliberación entre los obreros se hace realidad, que los trabajadores tienen la posibilidad de escuchar diferentes planteos, y claro el temor a que no pase el mandato de Kicillof y coloque en jaque su política subordinación al gobierno, que no son otras que achicar el estado y entre otras cuestiones puntuales deslindar la responsabilidad al gobierno provincial del financiamiento de la planta naval.

La historia del sindicalismo de la clase trabajadora Argentina quedará mancillada y vilipendiada por el accionar de ATE Ensenada, que actúa a espaldas de los trabajadores, aprovechando la situación de pandemia para atacar a la planta naval. Son los responsables de acatar los designios del gobernador Kicillof.

El problema es mayor, y de carácter político, los gobiernos que pasaron Sola, Scioli, Vidal y Kicillof disminuyeron sistemáticamente el presupuesto para el astillero, el caso más emblemático es el de Scioli (A quien en su momento esta conducción gremial le hizo campaña) quien desvió fondos para la construcción del estadio provincial, de los cuales ATE Ensenada hace absoluto silencio. A las claras está que las administraciones provinciales que se vienen sucediendo ya dieron muestra palmaria de no tener la responsabilidad a la hora de sostener financieramente la naviera.

Para los gobiernos mencionados la prioridad siempre fue el pago de las deuda provincial, incluso en plena pandemia es donde mayores fondos destino el “Nac&Pop” gobernador Kicillof, el segundo lugar para el destino de los fondos provinciales fue para fortalecer el aparato represivo del estado.

Las paritarias: Con el 3% registrado durante julio la inflación ya superó las expectativas del gobierno nacional de un 29%, el primero en saber de esta falacia es el propio gobierno de los Fernández y Massa. En base a esto los aumentos salariales vienen a la baja, ATE Ensenada otra vez actuando a la espalda de los trabajadores sin ningún mandato acepta el ajuste del gobierno. Urge una actualización salarial, un plan de vacunación con ambas dosis para todxs las y los trabajadores del astillero.

Desde Tribuna Estatal Astillero y el Partido Obrero tenemos como prioridad la defensa de un astillero estatal y productivo. Rechazamos el pase a Sociedad del Estado por considerarla una forma encubierta de privatización. Exigimos un plan productivo acorde a la historia y dimensiones del Astillero Río Santiago, esta debe ser la primera tarea. La asamblea general que tanto empeño pone ATE para evitarla debe ser el punto de partida inicial para reactivar la fábrica. Todos sus trabajadores tienen sobre su espalda esta responsabilidad.

No a la Sociedad del Estado, no a la Sociedad Anónima. Abajo los planes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio contra el Astillero Río Santiago.