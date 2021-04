Comunicado del SUTNA sobre las circunstancias de la muerte del compañero en la planta de Pirelli

Reproducimos el comunicado de la conducción nacional y de la seccional Merlo del sindicato del neumático, sobre las circunstancias de la muerte del compañero Marcelo Ulariaga en planta y las medidas que están llevando adelante al respecto en la planta, de paro desde el viernes.

MUERTE DE UN COMPAÑERO EN PIRELLI

Desde las 3 hs de la madrugada del día viernes 16 de abril de 2021, momento donde se produjera el terrible «accidente» provocado por la deficiente política de seguridad e higiene de la patronal de Pirelli, que causaría la muerte del compañero, Marcelo Ulariaga, que tenía tan solo 5 meses de fábrica, se paró la totalidad de la planta, se realizaron asambleas. Y durante el turno mañana, momentos en que la patronal decía que estaría de duelo durante ese día, se decidió extender el paro hasta el día lunes; luego por la noche la patronal, forzada por el repudio de todos los trabajadores, diría que el duelo coincidiría con las horas de paro. A la vez se comunicaba desde el SUTNA que estos tres días de paro eran para poder investigar el hecho y tomar la decisión de como continuar. Durante este fin de semana, y desde el primer momento se mantuvo custodiada la máquina de la tragedia por representantes gremiales. También se llamó a parar 2 hs en cada una de las demás fabricas del gremio, cumpliéndose esa medida en Bridgestone, Fate, y en las fábricas de Córdoba en forma total; de esta forma, cada compañero del gremio envió no solo su solidaridad sino un claro mensaje: Compañeros de Pirelli todo el gremio esta con ustedes y quedamos a la espera de lo que necesiten.

Resultados de lo investigado:

El compañero tenía 5 meses de fábrica, ingresó luego de varios meses de emergencia sanitaria y económica causada por la pandemia, la empresa lo contrató bajo una modalidad eventual apoyándose en la salida de compañeros por integrar grupos de riesgo. Por todo esto el compañero tenía claras dificultades para negarse a cumplir con una indicación de un jerárquico de la empresa.

La máquina es una «recuperadora de bobina de bandina», se opera con un solo hombre, es rústica, no es parte de la línea de producción, básicamente es para liberar bobinas o shelles que quedaron con restos de «bandina», tira de hilos y caucho (hilo engomado) de gran resistencia, que se usa para reforzar las capas de materiales que componen la cubierta. Este material «bandina», nylon espiralado, en otras fábricas se lo llama spiral, o espiralado, tiene gran adhesión y se pega entre sí y al shell. Para liberar la bobina o shell se utiliza esta máquina rustica, no con forma moderna ni con alta tecnología , más bien parece construida en forma interna o ser un pedazo de una máquina mayor como por ejemplo parte de una armadora. A pesar de no tener gran tamaño cuenta con un motor extremadamente potente, Cuenta con «fotocélulas perimetrales» que son una barrera óptica que al cruzarlas para acceder al lugar donde se encuentra el motor, la bobina etc., cortan el funcionamiento automático del equipo.

El accidente se produjo en el turno noche. El compañero realizó solo la tarea.

En el porta planilla de la máquina se encontraban algunas hojas, una de ellas era una planilla de «Control de Seguro», en ella compañeros habían indicado en observaciones: con fecha anterior «falla de marcha de fotocélulas perimetrales», y con fecha y turno del día del accidente «continúa problema de marcha de fotocélulas perimetrales» con el número de legajo del compañero que perdería la vida.

También hablamos con compañeros que operaban esa máquina, ellos nos dijeron: Que las «fotocélulas perimetrales» no funcionaban, y que si ellas no funcionaban, tampoco funcionaba el sistema automático. Por ese motivo no la habían utilizado en sus turnos.

Conclusión:

El accidente se produce por: una persona con cargo jerárquico ordena utilizar una máquina que no estaba en condiciones de funcionar, sus elementos de seguridad se encontraban averiados, no se podía utilizar en modo automático. Esta persona con cargo jerárquico sabía que daba una orden de trabajo a un trabajador de escaso tiempo en fábrica con una relación laboral compleja. El compañero sufre un terrible «accidente», cuya denominación aun como accidente no es apropiada, perdiendo la vida al sufrir un atrapamiento en un lugar donde las medidas de seguridad debían garantizar que su sola presencia detuvieran el funcionamiento del equipo.

Pero la responsabilidad no recae solo sobre la actitud irresponsable, peligrosa y repudiable de esa persona con cargo jerárquico, sino también sobre una política de seguridad e higiene que pretende tomar decisiones en forma unilateral, que no consulta nada a los trabajadores, que coloca, cantidades, métodos, y medidas de seguridad solo desde la perspectiva de la patronal, dominada en forma principal por sus necesidades productivas, poniendo en peligro a cada compañero en cada puesto de trabajo.

Por todo esto:

Desde el Sutna pondremos a disposición profesionales especialistas en situaciones traumáticas a disposición de los compañeros más cercanos y afectados por este terrible suceso

Se realizarán colectas para solidarizarse con la familia.

Se garantizará la cobertura médica de la familia.

Se participará y aportarán pruebas en cada instancia administrativa o legal de investigación sobre el hecho.

Los trabajadores del gremio del neumático exigimos:

El o los responsables jerárquicos de tomar la decisión de que el compañero opere una máquina con evidentes fallas de funcionamiento y de seguridad, que ocasionaron el accidente, deben ser identificados.

Deben ser relevados todos los equipos para comprobar que no existan condiciones similares en ninguna otra máquina en planta.

Los compañeros que acudieron en auxilio, aquellos que presenciaron el terrible accidente, deben ser licenciados por la empresa hasta tanto se recuperen de tan fuerte impacto psíquico y anímico.

Y exigimos en forma de condición irrenunciable el compromiso por escrito de la patronal de Pirelli de discutir los estándares de trabajo, que incluyen método de trabajo, cantidad, dotación, categorización, medidas de seguridad y capacitación, de todos los equipos de planta. Para que cada trabajador decida y apruebe las condiciones en las que trabajara en cada puesto de trabajo.

COMPRENDEMOS QUE EL REINICIO DE TAREAS DEBE DARSE SOLO BAJO ESTAS BÁSICAS CONDICIONES

SUTNA NACIONAL – SECCIONAL MERLO