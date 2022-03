Suteba: la Multicolor vuelve a desafiar a un Baradel con fracturas

La Multicolor se presenta con la fortaleza de una década de lucha

Por enésima vez, Roberto Baradel será candidato a secretario general, a pesar del mar de fondo interno que generó su postulación y del malestar de la docencia, que ve con justa razón en la dirección celeste del Suteba, completamente integrada al gobierno de los Fernández y de Kicillof, la co-responsabilidad del brutal ajuste que sufre la educación pública y sus trabajadores.

La educación pública es un centro del ajuste fondomonetarista en curso, que se profundizará luego de la votación conjunta en favor del pacto con el FMI del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Sin presupuesto, con salarios de pobreza en toda la línea salarial desde los docentes que recién se inician hasta aquellos que superan los 24 años de antigüedad, con la infraestructura en ruinas, miles de trabajadores de la educación desocupados, precarización laboral, jubilaciones miserables y una comunidad educativa también sumergidas en la pobreza y la indigencia, Baradel y el Suteba han entregado a la educación pública y a la paritaria docente en la mesa del FMI.

Es la orientación del máximo dirigente sindical de Ctera, Hugo Yasky, para quien el pacto con el FMI es una necesidad incuestionable.

“El camaleón, mamá, cambia de colores según la ocasión”

La convocatoria a elecciones fue anunciada de un día para otro, lo que obligó a la oposición Multicolor, independiente del gobierno y de la burocracia sindical, a realizar una gran campaña en apenas diez días hábiles, para poner en pie las listas que enfrentarán a Baradel en la disputa provincial y en 35 seccionales de toda la provincia. Ese importante despliegue de listas, con un sindicato cerrado a la docencia, paralizado, se conquistó recorriendo las escuelas, sumando casi 8.000 avales y centenares de candidatos, resultado de la simpatía hacia la Multicolor. Un amplio sector de compañeras y compañeros rechaza la política de subordinación y entrega de las necesidades de la educación y de los educadores a la política oficial.

La dirección celeste sabe esto como nadie y ha apelado al recurso de la simulación, abandonando en decenas de seccionales y en la provincial el color celeste, o agregándole otros colores, detrás de nombres que ocultan que sus listas responden a la conducción baradelista.

En Quilmes se llaman Frente de Unidad Docente, en Madariaga son la lista “Verde” (una candidata les renunció con indignación porque le habían dicho que eran de la Multicolor), en Lomas de Zamora son “Magenta”, en Ensenada son “Sudeste” y así de corrido. La burocracia pierde el color, pero no las mañas.

Descolorida y con rupturas

La dirección celeste ató al Suteba al carro del gobierno del Frente de Todos y ha transformado al sindicato en un instrumento de contención de la bronca docente. Esa integración al gobierno peronista, sin embargo, no es gratuita para la burocracia: porque crece el hartazgo de la base docente y porque ha partido a la Celeste en varias fracturas, que refractan los choques internistas que sacuden al Frente de Todos. Esta crisis afectó también a la Azul y Blanca (PCR), integrante también del gobierno de los Fernández, que sin embargo formó lista aparte en la disputa provincial, por lo que habrá tres listas: La Celeste, la Azul y Blanca y la Multicolor, encabezada por Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza que, como ya destacan los medios, vuelve a desafiar a Baradel en la lucha por recuperar el Suteba.

El proceso de división de la burocracia, sin embargo, es mucho más amplio. En La Matanza, la Celeste se partió, dando como resultado la aparición de la lista Frente de Unidad Docente, encabezada por un ex presidente del Consejo Escolar de Fernando Espinoza y Verónica Magario, de la agrupación peronista Néstor Carlos, aliada con la Azul y Blanca. En Ezeiza también habrá una lista desprendida de la Celeste, denominada Frente de Unidad Docente de Ezeiza. Lo mismo ocurre en Moreno, nada menos, con la Lista Violeta (un sector, ahora ex celeste, distanciado por la parálisis del Suteba ante el crimen laboral de Sandra y Rubén) y con la ruptura del actual secretario adjunto de Moreno, que acusa a sus ex compañeros de haber transformado al Suteba local en una Pyme.

¡Vamos con la Multicolor!

La Multicolor se presenta en estas elecciones con la fortaleza de casi una década de lucha, que la ha colocado a la cabeza de la reacción de la docencia todos estos años, y especialmente desde la pandemia, único canal de organización por los reclamos por las condiciones sanitarias, de infraestructura, en defensa del estatuto del docente y del salario, hoy atacado por las sistemáticas paritarias de pobreza de Baradel y las distintas formas de precarización.

¡Vamos por la defensa de las seccionales recuperadas de La Matanza, Ensenada, Marcos Paz, General Madariaga (todas ellas encabezadas por Tribuna Docente), Tigre y Bahía Blanca! ¡Vamos por la conquista de nuevas seccionales y por una nueva dirección que desplace a la dirección baradelista y coloque a un Suteba independiente de los gobiernos al servicio de los trabajadores y de la defensa de la educación pública!